Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков
© Фото : Василий СтоякинБританский танк Mk. V в Луганске
© Фото : Василий Стоякин
Днём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме. На немцев они произвели неизгладимое впечатление, но результат войны, всё же, был определён не ими, а экономическими возможностями сторон. Орудием блицкрига танки стали позже
Первые британские танки Mk. I (испытания начались в январе 1916 года), как ни странно, имели отношение к России, пусть и косвенное. В видах секретности их официально именовали баками (танками) для воды, предназначенными для России (в российской прессе того времени слово "танк" переводилось как "лохань").
На фото одного из первых британских танков видны:
- путанная кириллическая надпись, чтобы ввести в заблуждение кайзеровскую разведку;
- колёса сзади, при помощи которых предполагалось поворачивать танк (быстро выяснилось, что они не увеличивают манёвренность машины, а притормаживание одной гусеницы по тракторному эффективнее);
- проём в корпусе для установки бортовых рубок-спонсонов (их снимали во время транспортировки по железной дороге – не входили в габариты).
Сразу следует сказать, что тяжёлые британские танки ромбической формы техническом шедевром вовсе не были. Впечатление они производили скорее психологическое.
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Форма танка была обусловлена желанием конструкторов обеспечить их высокую проходимость по полю боя, перерытому воронками и окопами. Как оказалось, такая конструкция была излишней и более никогда и никем не повторялась (если не вспоминать карликовые немецкие "сухопутные торпеды" "Голиаф").
Относительно всего остального:
- Скорость танков была крайне низка. Самый скоростной, уже послевоенный англо-американский Mk. VIII разгонялся аж до 9 км/ч (бег трусцой). Впрочем, это и хорошо – танки не имели подвески, потому их нещадно трясло.
- Броня толщиной 6-14 мм худо-бедно защищала от обычных ружейных пуль, но пробивалась бронебойными. Правда, вероятность ранения членов экипажа даже при пробитии была минимальной. Гораздо опаснее было то, что наблюдательные щели были ничем не прикрыты – при попадании в них пули она разбивались и брызги свинца ранили танкистов. Танкисты быстро приучились носить проволочные маски и кожаные шлемы. Попадание снаряда гарантированно выводило танк из строя.
Британский танк Mark I
Британский танк Mark I
- Оружие размещалось неудачно – в спонсонах (боковых рубках). Впрочем, тогда это считалось рациональным. Даже после появления башен конструкторы до первой половины 30-х стремились поставить две башни – для ведения огня вдоль окопов.
У танков этих было три системы вооружения: "самец" (две 57 мм пушки и пулемёты), "самка" (пулемёты), "гемафродит" (одна пушка и пулемёты; по месту установки пушки танки были "левые" и "правые").
- Танки были "однообъёмными" – двигатели, оружие, весь экипаж находись в одном помещении. Вентиляторы отсутствовали. В результате – температура под 50, чад, гарь, дым… Ну и тряска. Запас хода определялся не так объёмом топливных баков, как выносливостью экипажей. Попытки использования для связи почтовых голубей упирались именно в это – голуби после танка не хотели никуда лететь. Они хотели дышать.
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О надёжности первых танков говорить не стоит. Из 49 танков, выделенных для первой в истории танковой атаки, в бою смогли принять участие только 18.
Британские "ромбы", в уже относительно продвинутой версии Mk. V (у них была новая коробка передач, специальный танковый двигатель и кормовой пулемёт) появились в России в 1919 году. Их поставляли союзники для белой армии.
Всего Англия и Франция поставили 130 танков типа Mk. V, Mk. А (средний танк с обычными, не охватывающими корпус гусеницами и пулемётами в расположенной сверху рубке) и "Рено" (FT-17 – первый в мире танк классической компоновки). 83 из них были захвачены красноармейцами.
Британский танк Mk. V в Киеве на улице Кирова (Грушевского)
Более половины из них были Mk. V, которые в России получили название "Рикардо" (по названию двигателя). После завершения Гражданской войны танки остались на вооружении РККА. Однако, в силу очевидной моральной устарелости в войсках находилось всего 9 штук. Остальные – на хранении. Применение танков как учебных было иногда довольно забавным – например, после голода в Поволжье несколько танков использовались в качестве тракторов.
В 1930 году "Рикардо" были сняты с вооружения и отправлены на склады. Всего их было 44 штуки (изначально было несколько больше, но минимум два были уничтожены во время советско-полькой войны, а ещё один упал в пропасть во время боёв с грузинскими меньшевиками – неизвестно, восстанавливался он или нет).
В 1938 году нарком обороны Климент Ворошилов приказал "Рикардо" в количестве 14 штук передать по два городам: Смоленску, Ростову-на-Дону, Харькову, Ленинграду, Киеву, Ворошиловграду и Архангельску для использования их как исторические памятники гражданской войны".
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Установили только 11 из 14 танков. Танки не достались Ленинграду, а в Архангельск ушла только одна машина (единственная "самка", он и сейчас стоит как памятник). Ещё один танк (он не упоминается в указе Ворошилова) отправили на хранение в создаваемый музей в Кубинке.
Украине, таким образом, досталось шесть танков.
В Киеве один из них был установлен на улице Кирова (сейчас – Грушевского) в сквере перед входом в Художественный музей (сейчас там памятник В. Черноволу), другой – на углу сквера на Контрактовой площади, напротив исторического корпуса Киево-Могилянской академии и клуба "Пищевик" (сейчас – Киевский театр оперы и балета для детей и юношества).
© Фото : Василий СтоякинБританский танк Mk. V в Харькове (2010 год)
© Фото : Василий Стоякин
Британский танк Mk. V в Харькове (2010 год)
Танк на Кирова, судя по всему, увезён немцами и сдан на металлолом (такая же судьба постигла один из харьковских танков и танки в Смоленске).
Танк на Контрактовой площади стоял в послевоенное время, причём был открыт – в него можно было свободно залезать. По некоторым данным, он стоял вплоть до 70-х годов, но столь поздних фотографий его нет, да и киевские старожилы, у которых автор интересовался, ничего такого не помнят.
В Харькове было установлено два таких танка ("левый" и "правый" "гемарфродиты"). 24 октября 1941 года один из них был принят экипажем немецкой САУ за боевую машину и уничтожен прямым попаданием (кстати, ошибка была не такой уж критической – в Прибалтике минимум один такой танк, позаимствованный у местной, существовавшей до 1940 года, армии, участвовал в боях). В 1943 году его разобрали на металлолом.
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Уцелевший танк в 2011-13 годах проходил ремонт на Харьковском танкоремонтном заводе и сейчас стоит на постаменте перед Историческим музеем.
В Луганске два танка сейчас расположены за Краеведческим музеем, являясь продолжением мемориального комплекса "Памятник Борцам Революции".
В Луганск попали танки с заводскими номерами – № 9186 (который в армии белых имел собственное имя – "Дерзкий", и находился в составе I-го танкового отряда) и № 9344 (возможно, "Атаман Ермак" из III-го отряда). Эти танки первоначально воевали в армии Деникина (поставлены весной 1919 года), потом были переброшены в Севастополь и захвачены Красной Армией на Перекопе (по другим данным – на Каховском плацдарме).
Танк "Рено Русский" со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы
В конце 1950-х годов, на волне критики Ворошилова, поступило указание снять танки с постаментов и отдать на переплавку. Однако, по инициативе рабочих Луганского тепловозостроительного завода оба танка были закопаны в землю прямо на заводской площадке для хранения металлолома . После прихода к власти Брежнева танки были восстановлены в качестве памятников. Скорее всего это местная легенда, в Харькове ничего такого не рассказывали.
В 2007 году танки были отремонтированы на "Лугансктепловозе" при содействии британского общества "Друзья Линкольн-танка".
Во время боевых действий 2014 года танки уцелели, хотя пострадал мемориал Борцам Революции.
Итого – в России сейчас четыре "Рикардо" (Архангельск, Кубинка и два в Луганске). Думаем, к ним должен присоединиться пятый…
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