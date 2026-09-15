Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков - 15.09.2026 Украина.ру
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История
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Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков
Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков - 15.09.2026 Украина.ру
Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков
Днём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме. На немцев они произвели неизгладимое впечатление, но результат войны, всё же, был определён не ими, а экономическими возможностями сторон. Орудием блицкрига танки стали позже
2026-09-15T08:00
2026-09-15T08:00
история
история
история украины
история ссср
танки
памятник
луганск
киев
харьков
великобритания
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Первые британские танки Mk. I (испытания начались в январе 1916 года), как ни странно, имели отношение к России, пусть и косвенное. В видах секретности их официально именовали баками (танками) для воды, предназначенными для России (в российской прессе того времени слово "танк" переводилось как "лохань").На фото одного из первых британских танков видны:- путанная кириллическая надпись, чтобы ввести в заблуждение кайзеровскую разведку;- колёса сзади, при помощи которых предполагалось поворачивать танк (быстро выяснилось, что они не увеличивают манёвренность машины, а притормаживание одной гусеницы по тракторному эффективнее);- проём в корпусе для установки бортовых рубок-спонсонов (их снимали во время транспортировки по железной дороге – не входили в габариты).Сразу следует сказать, что тяжёлые британские танки ромбической формы техническом шедевром вовсе не были. Впечатление они производили скорее психологическое.Форма танка была обусловлена желанием конструкторов обеспечить их высокую проходимость по полю боя, перерытому воронками и окопами. Как оказалось, такая конструкция была излишней и более никогда и никем не повторялась (если не вспоминать карликовые немецкие "сухопутные торпеды" "Голиаф").Относительно всего остального:- Скорость танков была крайне низка. Самый скоростной, уже послевоенный англо-американский Mk. VIII разгонялся аж до 9 км/ч (бег трусцой). Впрочем, это и хорошо – танки не имели подвески, потому их нещадно трясло.- Броня толщиной 6-14 мм худо-бедно защищала от обычных ружейных пуль, но пробивалась бронебойными. Правда, вероятность ранения членов экипажа даже при пробитии была минимальной. Гораздо опаснее было то, что наблюдательные щели были ничем не прикрыты – при попадании в них пули она разбивались и брызги свинца ранили танкистов. Танкисты быстро приучились носить проволочные маски и кожаные шлемы. Попадание снаряда гарантированно выводило танк из строя.- Оружие размещалось неудачно – в спонсонах (боковых рубках). Впрочем, тогда это считалось рациональным. Даже после появления башен конструкторы до первой половины 30-х стремились поставить две башни – для ведения огня вдоль окопов.У танков этих было три системы вооружения: "самец" (две 57 мм пушки и пулемёты), "самка" (пулемёты), "гемафродит" (одна пушка и пулемёты; по месту установки пушки танки были "левые" и "правые").- Танки были "однообъёмными" – двигатели, оружие, весь экипаж находись в одном помещении. Вентиляторы отсутствовали. В результате – температура под 50, чад, гарь, дым… Ну и тряска. Запас хода определялся не так объёмом топливных баков, как выносливостью экипажей. Попытки использования для связи почтовых голубей упирались именно в это – голуби после танка не хотели никуда лететь. Они хотели дышать.О надёжности первых танков говорить не стоит. Из 49 танков, выделенных для первой в истории танковой атаки, в бою смогли принять участие только 18.Британские "ромбы", в уже относительно продвинутой версии Mk. V (у них была новая коробка передач, специальный танковый двигатель и кормовой пулемёт) появились в России в 1919 году. Их поставляли союзники для белой армии.Всего Англия и Франция поставили 130 танков типа Mk. V, Mk. А (средний танк с обычными, не охватывающими корпус гусеницами и пулемётами в расположенной сверху рубке) и "Рено" (FT-17 – первый в мире танк классической компоновки). 83 из них были захвачены красноармейцами.Более половины из них были Mk. V, которые в России получили название "Рикардо" (по названию двигателя). После завершения Гражданской войны танки остались на вооружении РККА. Однако, в силу очевидной моральной устарелости в войсках находилось всего 9 штук. Остальные – на хранении. Применение танков как учебных было иногда довольно забавным – например, после голода в Поволжье несколько танков использовались в качестве тракторов.В 1930 году "Рикардо" были сняты с вооружения и отправлены на склады. Всего их было 44 штуки (изначально было несколько больше, но минимум два были уничтожены во время советско-полькой войны, а ещё один упал в пропасть во время боёв с грузинскими меньшевиками – неизвестно, восстанавливался он или нет).В 1938 году нарком обороны Климент Ворошилов приказал "Рикардо" в количестве 14 штук передать по два городам: Смоленску, Ростову-на-Дону, Харькову, Ленинграду, Киеву, Ворошиловграду и Архангельску для использования их как исторические памятники гражданской войны".Установили только 11 из 14 танков. Танки не достались Ленинграду, а в Архангельск ушла только одна машина (единственная "самка", он и сейчас стоит как памятник). Ещё один танк (он не упоминается в указе Ворошилова) отправили на хранение в создаваемый музей в Кубинке.Украине, таким образом, досталось шесть танков.В Киеве один из них был установлен на улице Кирова (сейчас – Грушевского) в сквере перед входом в Художественный музей (сейчас там памятник В. Черноволу), другой – на углу сквера на Контрактовой площади, напротив исторического корпуса Киево-Могилянской академии и клуба "Пищевик" (сейчас – Киевский театр оперы и балета для детей и юношества).Танк на Кирова, судя по всему, увезён немцами и сдан на металлолом (такая же судьба постигла один из харьковских танков и танки в Смоленске).Танк на Контрактовой площади стоял в послевоенное время, причём был открыт – в него можно было свободно залезать. По некоторым данным, он стоял вплоть до 70-х годов, но столь поздних фотографий его нет, да и киевские старожилы, у которых автор интересовался, ничего такого не помнят.В Харькове было установлено два таких танка ("левый" и "правый" "гемарфродиты"). 24 октября 1941 года один из них был принят экипажем немецкой САУ за боевую машину и уничтожен прямым попаданием (кстати, ошибка была не такой уж критической – в Прибалтике минимум один такой танк, позаимствованный у местной, существовавшей до 1940 года, армии, участвовал в боях). В 1943 году его разобрали на металлолом.Уцелевший танк в 2011-13 годах проходил ремонт на Харьковском танкоремонтном заводе и сейчас стоит на постаменте перед Историческим музеем.В Луганске два танка сейчас расположены за Краеведческим музеем, являясь продолжением мемориального комплекса "Памятник Борцам Революции".В Луганск попали танки с заводскими номерами – № 9186 (который в армии белых имел собственное имя – "Дерзкий", и находился в составе I-го танкового отряда) и № 9344 (возможно, "Атаман Ермак" из III-го отряда). Эти танки первоначально воевали в армии Деникина (поставлены весной 1919 года), потом были переброшены в Севастополь и захвачены Красной Армией на Перекопе (по другим данным – на Каховском плацдарме).В конце 1950-х годов, на волне критики Ворошилова, поступило указание снять танки с постаментов и отдать на переплавку. Однако, по инициативе рабочих Луганского тепловозостроительного завода оба танка были закопаны в землю прямо на заводской площадке для хранения металлолома . После прихода к власти Брежнева танки были восстановлены в качестве памятников. Скорее всего это местная легенда, в Харькове ничего такого не рассказывали.В 2007 году танки были отремонтированы на "Лугансктепловозе" при содействии британского общества "Друзья Линкольн-танка".Во время боевых действий 2014 года танки уцелели, хотя пострадал мемориал Борцам Революции.Итого – в России сейчас четыре "Рикардо" (Архангельск, Кубинка и два в Луганске). Думаем, к ним должен присоединиться пятый…
https://ukraina.ru/20250518/1046197087.html
https://ukraina.ru/20231113/1050863179.html
https://ukraina.ru/20251014/1029242064.html
https://ukraina.ru/20260721/mobilizatsionnyy-tank-85-let-s-resheniya-o-proizvodstve-bronetraktora-khtz-16-1081477901.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, танки, памятник, луганск, киев, харьков, великобритания, гражданская война, первая мировая война, россия, антон деникин, ркка, исторический музей, луганский тепловозостроительный завод
История, История, история Украины, история СССР, танки, памятник, Луганск, Киев, Харьков, Великобритания, гражданская война, Первая мировая война, Россия, Антон Деникин, РККА, Исторический музей, Луганский тепловозостроительный завод

Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков

08:00 15.09.2026
 
© Фото : Василий СтоякинБританский танк Mk. V в Луганске
Британский танк Mk. V в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : Василий Стоякин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Днём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме. На немцев они произвели неизгладимое впечатление, но результат войны, всё же, был определён не ими, а экономическими возможностями сторон. Орудием блицкрига танки стали позже
Первые британские танки Mk. I (испытания начались в январе 1916 года), как ни странно, имели отношение к России, пусть и косвенное. В видах секретности их официально именовали баками (танками) для воды, предназначенными для России (в российской прессе того времени слово "танк" переводилось как "лохань").
На фото одного из первых британских танков видны:
- путанная кириллическая надпись, чтобы ввести в заблуждение кайзеровскую разведку;
- колёса сзади, при помощи которых предполагалось поворачивать танк (быстро выяснилось, что они не увеличивают манёвренность машины, а притормаживание одной гусеницы по тракторному эффективнее);
- проём в корпусе для установки бортовых рубок-спонсонов (их снимали во время транспортировки по железной дороге – не входили в габариты).
Сразу следует сказать, что тяжёлые британские танки ромбической формы техническом шедевром вовсе не были. Впечатление они производили скорее психологическое.
Вездеход Пороховщикова (изобретатель за машиной)
18 мая 2025, 08:00История
"Русский танк", который не был танком: 110 лет "Вездеходу" ПороховщиковаЕщё 10-20 лет назад среди военных теоретиков модными были рассуждения относительно того, что танки устарели, в условиях обилия противотанковых средств они не могут быть эффективными. Даже в последние годы слышались заявления, что "джавелины" (уже подзабытые) и БПЛА нивелируют превосходство российской армии в танках
Форма танка была обусловлена желанием конструкторов обеспечить их высокую проходимость по полю боя, перерытому воронками и окопами. Как оказалось, такая конструкция была излишней и более никогда и никем не повторялась (если не вспоминать карликовые немецкие "сухопутные торпеды" "Голиаф").
Относительно всего остального:
- Скорость танков была крайне низка. Самый скоростной, уже послевоенный англо-американский Mk. VIII разгонялся аж до 9 км/ч (бег трусцой). Впрочем, это и хорошо – танки не имели подвески, потому их нещадно трясло.
- Броня толщиной 6-14 мм худо-бедно защищала от обычных ружейных пуль, но пробивалась бронебойными. Правда, вероятность ранения членов экипажа даже при пробитии была минимальной. Гораздо опаснее было то, что наблюдательные щели были ничем не прикрыты – при попадании в них пули она разбивались и брызги свинца ранили танкистов. Танкисты быстро приучились носить проволочные маски и кожаные шлемы. Попадание снаряда гарантированно выводило танк из строя.
Британский танк Mark I
Британский танк Mark I
Британский танк Mark I
- Оружие размещалось неудачно – в спонсонах (боковых рубках). Впрочем, тогда это считалось рациональным. Даже после появления башен конструкторы до первой половины 30-х стремились поставить две башни – для ведения огня вдоль окопов.
У танков этих было три системы вооружения: "самец" (две 57 мм пушки и пулемёты), "самка" (пулемёты), "гемафродит" (одна пушка и пулемёты; по месту установки пушки танки были "левые" и "правые").
- Танки были "однообъёмными" – двигатели, оружие, весь экипаж находись в одном помещении. Вентиляторы отсутствовали. В результате – температура под 50, чад, гарь, дым… Ну и тряска. Запас хода определялся не так объёмом топливных баков, как выносливостью экипажей. Попытки использования для связи почтовых голубей упирались именно в это – голуби после танка не хотели никуда лететь. Они хотели дышать.
Макет танка Рено русский, музей в Кубинке
13 ноября 2023, 18:00История
Украинские корни "тов. Ленина"Первый советский танк имел имя собственное "Борец за свободу тов. Ленин", был собран 31 августа 1920 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 13 ноября приступил к испытаниям. Позже он стал базой для небольшой серии. Известно, что танк был нелицензионной копией французского Renault. Но причём тут Украина?
О надёжности первых танков говорить не стоит. Из 49 танков, выделенных для первой в истории танковой атаки, в бою смогли принять участие только 18.
Британские "ромбы", в уже относительно продвинутой версии Mk. V (у них была новая коробка передач, специальный танковый двигатель и кормовой пулемёт) появились в России в 1919 году. Их поставляли союзники для белой армии.
Всего Англия и Франция поставили 130 танков типа Mk. V, Mk. А (средний танк с обычными, не охватывающими корпус гусеницами и пулемётами в расположенной сверху рубке) и "Рено" (FT-17 – первый в мире танк классической компоновки). 83 из них были захвачены красноармейцами.
© commons.wikimedia.orgБританский танк Mk. V в Киеве на улице Кирова (Грушевского)
Британский танк Mk. V в Киеве на улице Кирова (Грушевского) - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© commons.wikimedia.org
Британский танк Mk. V в Киеве на улице Кирова (Грушевского)
Более половины из них были Mk. V, которые в России получили название "Рикардо" (по названию двигателя). После завершения Гражданской войны танки остались на вооружении РККА. Однако, в силу очевидной моральной устарелости в войсках находилось всего 9 штук. Остальные – на хранении. Применение танков как учебных было иногда довольно забавным – например, после голода в Поволжье несколько танков использовались в качестве тракторов.
В 1930 году "Рикардо" были сняты с вооружения и отправлены на склады. Всего их было 44 штуки (изначально было несколько больше, но минимум два были уничтожены во время советско-полькой войны, а ещё один упал в пропасть во время боёв с грузинскими меньшевиками – неизвестно, восстанавливался он или нет).
В 1938 году нарком обороны Климент Ворошилов приказал "Рикардо" в количестве 14 штук передать по два городам: Смоленску, Ростову-на-Дону, Харькову, Ленинграду, Киеву, Ворошиловграду и Архангельску для использования их как исторические памятники гражданской войны".
Британский танк Mk.V - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
14 октября 2025, 08:00История
Первое танковое сражение в степях Новороссии105 лет назад, 14 октября 1920 года, южнее Каховского плацдарма, с которого вот уже два месяца красные угрожали отрезать основные силы Русской армии Врангеля от Крыма, начался единственный в истории Гражданской войны встречный бронетанковый бой, который поставил крест на танковых войсках белых, но позволил создать танковые войска красным
Установили только 11 из 14 танков. Танки не достались Ленинграду, а в Архангельск ушла только одна машина (единственная "самка", он и сейчас стоит как памятник). Ещё один танк (он не упоминается в указе Ворошилова) отправили на хранение в создаваемый музей в Кубинке.
Украине, таким образом, досталось шесть танков.
В Киеве один из них был установлен на улице Кирова (сейчас – Грушевского) в сквере перед входом в Художественный музей (сейчас там памятник В. Черноволу), другой – на углу сквера на Контрактовой площади, напротив исторического корпуса Киево-Могилянской академии и клуба "Пищевик" (сейчас – Киевский театр оперы и балета для детей и юношества).
© Фото : Василий СтоякинБританский танк Mk. V в Харькове (2010 год)
Британский танк Mk. V в Харькове (2010 год) - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Василий Стоякин
Британский танк Mk. V в Харькове (2010 год)
Танк на Кирова, судя по всему, увезён немцами и сдан на металлолом (такая же судьба постигла один из харьковских танков и танки в Смоленске).
Танк на Контрактовой площади стоял в послевоенное время, причём был открыт – в него можно было свободно залезать. По некоторым данным, он стоял вплоть до 70-х годов, но столь поздних фотографий его нет, да и киевские старожилы, у которых автор интересовался, ничего такого не помнят.
В Харькове было установлено два таких танка ("левый" и "правый" "гемарфродиты"). 24 октября 1941 года один из них был принят экипажем немецкой САУ за боевую машину и уничтожен прямым попаданием (кстати, ошибка была не такой уж критической – в Прибалтике минимум один такой танк, позаимствованный у местной, существовавшей до 1940 года, армии, участвовал в боях). В 1943 году его разобрали на металлолом.
Венгерские гонведы рядом с брошенным бронетрактором ХТЗ-16. Окраина Харькова, осень 1941 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
21 июля, 08:00История
"Мобилизационный танк": 85 лет с решения о производстве бронетрактора ХТЗ-16Дефицит танков в Красной армии был ещё накануне войны – из-за несоответствия программы формирования механизированных корпусов наличному "поголовью" танков. Огромные потери Красной армии в Приграничном сражении усугубили ситуацию. Поэтому 20 июля 1941 года ГКО принял постановление "Об организации производства 2 000 бронетракторов на ХТЗ"*
Уцелевший танк в 2011-13 годах проходил ремонт на Харьковском танкоремонтном заводе и сейчас стоит на постаменте перед Историческим музеем.
В Луганске два танка сейчас расположены за Краеведческим музеем, являясь продолжением мемориального комплекса "Памятник Борцам Революции".
В Луганск попали танки с заводскими номерами – № 9186 (который в армии белых имел собственное имя – "Дерзкий", и находился в составе I-го танкового отряда) и № 9344 (возможно, "Атаман Ермак" из III-го отряда). Эти танки первоначально воевали в армии Деникина (поставлены весной 1919 года), потом были переброшены в Севастополь и захвачены Красной Армией на Перекопе (по другим данным – на Каховском плацдарме).
© commons.wikimedia.orgТанк "Рено Русский" со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы
Танк Рено Русский со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© commons.wikimedia.org
Танк "Рено Русский" со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы
В конце 1950-х годов, на волне критики Ворошилова, поступило указание снять танки с постаментов и отдать на переплавку. Однако, по инициативе рабочих Луганского тепловозостроительного завода оба танка были закопаны в землю прямо на заводской площадке для хранения металлолома . После прихода к власти Брежнева танки были восстановлены в качестве памятников. Скорее всего это местная легенда, в Харькове ничего такого не рассказывали.
В 2007 году танки были отремонтированы на "Лугансктепловозе" при содействии британского общества "Друзья Линкольн-танка".
Во время боевых действий 2014 года танки уцелели, хотя пострадал мемориал Борцам Революции.
Итого – в России сейчас четыре "Рикардо" (Архангельск, Кубинка и два в Луганске). Думаем, к ним должен присоединиться пятый…
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