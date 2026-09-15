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Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков

Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков - 15.09.2026 Украина.ру

Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков

Днём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме. На немцев они произвели неизгладимое впечатление, но результат войны, всё же, был определён не ими, а экономическими возможностями сторон. Орудием блицкрига танки стали позже

2026-09-15T08:00

2026-09-15T08:00

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Первые британские танки Mk. I (испытания начались в январе 1916 года), как ни странно, имели отношение к России, пусть и косвенное. В видах секретности их официально именовали баками (танками) для воды, предназначенными для России (в российской прессе того времени слово "танк" переводилось как "лохань").На фото одного из первых британских танков видны:- путанная кириллическая надпись, чтобы ввести в заблуждение кайзеровскую разведку;- колёса сзади, при помощи которых предполагалось поворачивать танк (быстро выяснилось, что они не увеличивают манёвренность машины, а притормаживание одной гусеницы по тракторному эффективнее);- проём в корпусе для установки бортовых рубок-спонсонов (их снимали во время транспортировки по железной дороге – не входили в габариты).Сразу следует сказать, что тяжёлые британские танки ромбической формы техническом шедевром вовсе не были. Впечатление они производили скорее психологическое.Форма танка была обусловлена желанием конструкторов обеспечить их высокую проходимость по полю боя, перерытому воронками и окопами. Как оказалось, такая конструкция была излишней и более никогда и никем не повторялась (если не вспоминать карликовые немецкие "сухопутные торпеды" "Голиаф").Относительно всего остального:- Скорость танков была крайне низка. Самый скоростной, уже послевоенный англо-американский Mk. VIII разгонялся аж до 9 км/ч (бег трусцой). Впрочем, это и хорошо – танки не имели подвески, потому их нещадно трясло.- Броня толщиной 6-14 мм худо-бедно защищала от обычных ружейных пуль, но пробивалась бронебойными. Правда, вероятность ранения членов экипажа даже при пробитии была минимальной. Гораздо опаснее было то, что наблюдательные щели были ничем не прикрыты – при попадании в них пули она разбивались и брызги свинца ранили танкистов. Танкисты быстро приучились носить проволочные маски и кожаные шлемы. Попадание снаряда гарантированно выводило танк из строя.- Оружие размещалось неудачно – в спонсонах (боковых рубках). Впрочем, тогда это считалось рациональным. Даже после появления башен конструкторы до первой половины 30-х стремились поставить две башни – для ведения огня вдоль окопов.У танков этих было три системы вооружения: "самец" (две 57 мм пушки и пулемёты), "самка" (пулемёты), "гемафродит" (одна пушка и пулемёты; по месту установки пушки танки были "левые" и "правые").- Танки были "однообъёмными" – двигатели, оружие, весь экипаж находись в одном помещении. Вентиляторы отсутствовали. В результате – температура под 50, чад, гарь, дым… Ну и тряска. Запас хода определялся не так объёмом топливных баков, как выносливостью экипажей. Попытки использования для связи почтовых голубей упирались именно в это – голуби после танка не хотели никуда лететь. Они хотели дышать.О надёжности первых танков говорить не стоит. Из 49 танков, выделенных для первой в истории танковой атаки, в бою смогли принять участие только 18.Британские "ромбы", в уже относительно продвинутой версии Mk. V (у них была новая коробка передач, специальный танковый двигатель и кормовой пулемёт) появились в России в 1919 году. Их поставляли союзники для белой армии.Всего Англия и Франция поставили 130 танков типа Mk. V, Mk. А (средний танк с обычными, не охватывающими корпус гусеницами и пулемётами в расположенной сверху рубке) и "Рено" (FT-17 – первый в мире танк классической компоновки). 83 из них были захвачены красноармейцами.Более половины из них были Mk. V, которые в России получили название "Рикардо" (по названию двигателя). После завершения Гражданской войны танки остались на вооружении РККА. Однако, в силу очевидной моральной устарелости в войсках находилось всего 9 штук. Остальные – на хранении. Применение танков как учебных было иногда довольно забавным – например, после голода в Поволжье несколько танков использовались в качестве тракторов.В 1930 году "Рикардо" были сняты с вооружения и отправлены на склады. Всего их было 44 штуки (изначально было несколько больше, но минимум два были уничтожены во время советско-полькой войны, а ещё один упал в пропасть во время боёв с грузинскими меньшевиками – неизвестно, восстанавливался он или нет).В 1938 году нарком обороны Климент Ворошилов приказал "Рикардо" в количестве 14 штук передать по два городам: Смоленску, Ростову-на-Дону, Харькову, Ленинграду, Киеву, Ворошиловграду и Архангельску для использования их как исторические памятники гражданской войны".Установили только 11 из 14 танков. Танки не достались Ленинграду, а в Архангельск ушла только одна машина (единственная "самка", он и сейчас стоит как памятник). Ещё один танк (он не упоминается в указе Ворошилова) отправили на хранение в создаваемый музей в Кубинке.Украине, таким образом, досталось шесть танков.В Киеве один из них был установлен на улице Кирова (сейчас – Грушевского) в сквере перед входом в Художественный музей (сейчас там памятник В. Черноволу), другой – на углу сквера на Контрактовой площади, напротив исторического корпуса Киево-Могилянской академии и клуба "Пищевик" (сейчас – Киевский театр оперы и балета для детей и юношества).Танк на Кирова, судя по всему, увезён немцами и сдан на металлолом (такая же судьба постигла один из харьковских танков и танки в Смоленске).Танк на Контрактовой площади стоял в послевоенное время, причём был открыт – в него можно было свободно залезать. По некоторым данным, он стоял вплоть до 70-х годов, но столь поздних фотографий его нет, да и киевские старожилы, у которых автор интересовался, ничего такого не помнят.В Харькове было установлено два таких танка ("левый" и "правый" "гемарфродиты"). 24 октября 1941 года один из них был принят экипажем немецкой САУ за боевую машину и уничтожен прямым попаданием (кстати, ошибка была не такой уж критической – в Прибалтике минимум один такой танк, позаимствованный у местной, существовавшей до 1940 года, армии, участвовал в боях). В 1943 году его разобрали на металлолом.Уцелевший танк в 2011-13 годах проходил ремонт на Харьковском танкоремонтном заводе и сейчас стоит на постаменте перед Историческим музеем.В Луганске два танка сейчас расположены за Краеведческим музеем, являясь продолжением мемориального комплекса "Памятник Борцам Революции".В Луганск попали танки с заводскими номерами – № 9186 (который в армии белых имел собственное имя – "Дерзкий", и находился в составе I-го танкового отряда) и № 9344 (возможно, "Атаман Ермак" из III-го отряда). Эти танки первоначально воевали в армии Деникина (поставлены весной 1919 года), потом были переброшены в Севастополь и захвачены Красной Армией на Перекопе (по другим данным – на Каховском плацдарме).В конце 1950-х годов, на волне критики Ворошилова, поступило указание снять танки с постаментов и отдать на переплавку. Однако, по инициативе рабочих Луганского тепловозостроительного завода оба танка были закопаны в землю прямо на заводской площадке для хранения металлолома . После прихода к власти Брежнева танки были восстановлены в качестве памятников. Скорее всего это местная легенда, в Харькове ничего такого не рассказывали.В 2007 году танки были отремонтированы на "Лугансктепловозе" при содействии британского общества "Друзья Линкольн-танка".Во время боевых действий 2014 года танки уцелели, хотя пострадал мемориал Борцам Революции.Итого – в России сейчас четыре "Рикардо" (Архангельск, Кубинка и два в Луганске). Думаем, к ним должен присоединиться пятый…

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