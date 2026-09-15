https://ukraina.ru/20260915/ukrpochta-zainteresovalas-pismami-eks-genprokurora-ukrainy--1083204769.html

"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины

"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины - 15.09.2026 Украина.ру

"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины

"Укрпочта" начала проверку отправлений, которыми экс-генпрокурор Руслан Кравченко направил подозрения руководителям НАБУ и САП. Об этом 15 сентября сообщило издание "Украинская правда"

2026-09-15T12:09

2026-09-15T12:09

2026-09-15T12:09

новости

украина

россия

кравченко

укрпочта

набу

сап

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068746470_15:0:1265:703_1920x0_80_0_0_7d0b0ca1d3fc8c49c844c18230851cee.jpg

По данным компании, Кравченко отправил заказные письма 13 сентября. На обнародованных им квитанциях видно, что за отправку заплатили наличными непосредственно в отделении.В "Укрпочте" заявили, что договор с Офисом генпрокурора предусматривает безналичную оплату. Такой порядок также связан с требованиями Бюджетного кодекса относительно финансирования бюджетных учреждений.Компания обратилась за официальными разъяснениями и проверяет обстоятельства оформления писем. Дальнейшая их обработка будет проходить в соответствии с законодательством и правилами предоставления почтовых услуг. Раскрыть детали отправлений "Укрпочта" не может — Конституция гарантирует тайну переписки.Напомним, Кравченко на фоне расследования НАБУ и САП о "крыше" колл-центров подал заявление об отставке. 14 сентября он заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу, и обвинил антикоррупционные органы в завладении материалами производств против их сотрудников во время обысков в рамках операции "Карфаген".Источники "Украинской правды" сообщили, что в ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Сам генпрокурор заявил, что уехал в командировку.О побеге экс-Генпрокурора Украины – в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул УкраинуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, кравченко, укрпочта, набу, сап