"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины - 15.09.2026 Украина.ру
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"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины
"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины - 15.09.2026 Украина.ру
"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины
"Укрпочта" начала проверку отправлений, которыми экс-генпрокурор Руслан Кравченко направил подозрения руководителям НАБУ и САП. Об этом 15 сентября сообщило издание "Украинская правда"
2026-09-15T12:09
2026-09-15T12:09
новости
украина
россия
кравченко
укрпочта
набу
сап
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По данным компании, Кравченко отправил заказные письма 13 сентября. На обнародованных им квитанциях видно, что за отправку заплатили наличными непосредственно в отделении.В "Укрпочте" заявили, что договор с Офисом генпрокурора предусматривает безналичную оплату. Такой порядок также связан с требованиями Бюджетного кодекса относительно финансирования бюджетных учреждений.Компания обратилась за официальными разъяснениями и проверяет обстоятельства оформления писем. Дальнейшая их обработка будет проходить в соответствии с законодательством и правилами предоставления почтовых услуг. Раскрыть детали отправлений "Укрпочта" не может — Конституция гарантирует тайну переписки.Напомним, Кравченко на фоне расследования НАБУ и САП о "крыше" колл-центров подал заявление об отставке. 14 сентября он заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу, и обвинил антикоррупционные органы в завладении материалами производств против их сотрудников во время обысков в рамках операции "Карфаген".Источники "Украинской правды" сообщили, что в ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Сам генпрокурор заявил, что уехал в командировку.О побеге экс-Генпрокурора Украины – в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул УкраинуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, кравченко, укрпочта, набу, сап
Новости, Украина, Россия, Кравченко, Укрпочта, НАБУ, САП

"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины

12:09 15.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкрпочта на грани дефолта: НБУ оценивает ее состояние как критическое
Укрпочта на грани дефолта: НБУ оценивает ее состояние как критическое - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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"Укрпочта" начала проверку отправлений, которыми экс-генпрокурор Руслан Кравченко направил подозрения руководителям НАБУ и САП. Об этом 15 сентября сообщило издание "Украинская правда"
По данным компании, Кравченко отправил заказные письма 13 сентября. На обнародованных им квитанциях видно, что за отправку заплатили наличными непосредственно в отделении.
В "Укрпочте" заявили, что договор с Офисом генпрокурора предусматривает безналичную оплату. Такой порядок также связан с требованиями Бюджетного кодекса относительно финансирования бюджетных учреждений.
Компания обратилась за официальными разъяснениями и проверяет обстоятельства оформления писем. Дальнейшая их обработка будет проходить в соответствии с законодательством и правилами предоставления почтовых услуг. Раскрыть детали отправлений "Укрпочта" не может — Конституция гарантирует тайну переписки.
Напомним, Кравченко на фоне расследования НАБУ и САП о "крыше" колл-центров подал заявление об отставке. 14 сентября он заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу, и обвинил антикоррупционные органы в завладении материалами производств против их сотрудников во время обысков в рамках операции "Карфаген".
Источники "Украинской правды" сообщили, что в ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Сам генпрокурор заявил, что уехал в командировку.
О побеге экс-Генпрокурора Украины – в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
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