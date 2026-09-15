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СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 15.09.2026 Украина.ру

СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

Следователями зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 сентября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2026-09-15T12:03

2026-09-15T12:03

2026-09-15T12:03

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По данным следственного ведомства: 🟥 В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на автодороге в Волновахском округе погиб мужчина 1974 г.р.🟥 ВФУ совершена атака ударных БПЛА самолетного типа на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка вследствие чего ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.🟥 В населённом пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1995 г.р. 🟥 В течение минувших суток ВФУ совершены многочисленные атаки на жилые кварталы Донецка и Горловки, а также населённых пунктах Волновахского, Кураховского, Шахтерского, Великоновоселковского и Красноармейского округов по которым применялись ударные БПЛА самолетного типа.🟥 За сутки зафиксировано 22 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 27 боеприпасов различных единиц.🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили 12 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, а также 2 грузовых, 2 легковых автомобиля и 2 тепловоза.В публикации также представлено видео из архива ГВСУ СК России.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, ск рф, мирные жители, донбасс, военные преступления, всу