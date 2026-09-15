СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
Следователями зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 сентября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
По данным следственного ведомства:
🟥 В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на автодороге в Волновахском округе погиб мужчина 1974 г.р.
🟥 ВФУ совершена атака ударных БПЛА самолетного типа на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка вследствие чего ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.
🟥 В населённом пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1995 г.р.
🟥 В течение минувших суток ВФУ совершены многочисленные атаки на жилые кварталы Донецка и Горловки, а также населённых пунктах Волновахского, Кураховского, Шахтерского, Великоновоселковского и Красноармейского округов по которым применялись ударные БПЛА самолетного типа.
🟥 За сутки зафиксировано 22 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 27 боеприпасов различных единиц.
🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили 12 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, а также 2 грузовых, 2 легковых автомобиля и 2 тепловоза.
В публикации также представлено видео из архива ГВСУ СК России.
🟥 В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на автодороге в Волновахском округе погиб мужчина 1974 г.р.
🟥 ВФУ совершена атака ударных БПЛА самолетного типа на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка вследствие чего ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.
🟥 В населённом пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1995 г.р.
🟥 В течение минувших суток ВФУ совершены многочисленные атаки на жилые кварталы Донецка и Горловки, а также населённых пунктах Волновахского, Кураховского, Шахтерского, Великоновоселковского и Красноармейского округов по которым применялись ударные БПЛА самолетного типа.
🟥 За сутки зафиксировано 22 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 27 боеприпасов различных единиц.
🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили 12 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, а также 2 грузовых, 2 легковых автомобиля и 2 тепловоза.
В публикации также представлено видео из архива ГВСУ СК России.
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