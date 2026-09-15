СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 15.09.2026 Украина.ру
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СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР - 15.09.2026 Украина.ру
СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
Следователями зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 сентября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2026-09-15T12:03
2026-09-15T12:03
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По данным следственного ведомства: 🟥 В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на автодороге в Волновахском округе погиб мужчина 1974 г.р.🟥 ВФУ совершена атака ударных БПЛА самолетного типа на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка вследствие чего ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.🟥 В населённом пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1995 г.р. 🟥 В течение минувших суток ВФУ совершены многочисленные атаки на жилые кварталы Донецка и Горловки, а также населённых пунктах Волновахского, Кураховского, Шахтерского, Великоновоселковского и Красноармейского округов по которым применялись ударные БПЛА самолетного типа.🟥 За сутки зафиксировано 22 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 27 боеприпасов различных единиц.🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили 12 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, а также 2 грузовых, 2 легковых автомобиля и 2 тепловоза.В публикации также представлено видео из архива ГВСУ СК России.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, ск рф, мирные жители, донбасс, военные преступления, всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, СК РФ, мирные жители, Донбасс, Военные преступления, ВСУ

СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР

12:03 15.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следователями зафиксированы очередные преступления ВФУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 сентября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
По данным следственного ведомства:

🟥 В результате целенаправленной атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на автодороге в Волновахском округе погиб мужчина 1974 г.р.

🟥 ВФУ совершена атака ударных БПЛА самолетного типа на территорию локомотивного депо в Ленинском районе Донецка вследствие чего ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.

🟥 В населённом пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1995 г.р.

🟥 В течение минувших суток ВФУ совершены многочисленные атаки на жилые кварталы Донецка и Горловки, а также населённых пунктах Волновахского, Кураховского, Шахтерского, Великоновоселковского и Красноармейского округов по которым применялись ударные БПЛА самолетного типа.

🟥 За сутки зафиксировано 22 факта вооруженной агрессии при которых противником использовано 27 боеприпасов различных единиц.

🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили 12 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, а также 2 грузовых, 2 легковых автомобиля и 2 тепловоза.

В публикации также представлено видео из архива ГВСУ СК России.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем
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