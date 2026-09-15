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"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине

"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине - 15.09.2026 Украина.ру

"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине

Россия никогда не отказывалась от переговоров и ей есть что сказать при обсуждении украинской проблемы. Об этом 15 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-09-15T12:56

2026-09-15T12:56

2026-09-15T12:56

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости. Пл словам министра, если с украинской стороны готовы к возобновлению переговоров о мире, то за Москвой дело не станет."Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать", - сказал Лавров. Он отметил, что Москва не несёт ответственности за осложнения ранее начатого переговорного процесса."Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять", - подчеркнул глава МИД РФ.Также он сообщил, что российская позиция по украинской проблеме доведена до официального Вашингтона. При этом США решать, как поступать в сложившихся обстоятельствах."Мне трудно сейчас об этом судить, но мы это разъясняем нашим американским коллегам. Надеюсь что они понимают, но насколько это скажется на их практических шагах, мне сказать трудно", - отметил Лавров.Он позитивно оценил содействие третьей стороны диалогу Москвы с Киевом."Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие", - заявил Лавров.Также на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава российской дипломатии подтвердил неизменность задач СВО."Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию", - заявил глава МИД РФ."Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях", - подчеркнул министр иностранных дел России.Тем временем СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНРАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, украина, сергей лавров, нато, переговоры по украине 2026, международная политика, сша