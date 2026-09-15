"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине - 15.09.2026 Украина.ру
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"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине - 15.09.2026 Украина.ру
"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров и ей есть что сказать при обсуждении украинской проблемы. Об этом 15 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2026-09-15T12:56
2026-09-15T12:56
новости
россия
москва
украина
сергей лавров
нато
переговоры по украине 2026
международная политика
сша
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости. Пл словам министра, если с украинской стороны готовы к возобновлению переговоров о мире, то за Москвой дело не станет."Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать", - сказал Лавров. Он отметил, что Москва не несёт ответственности за осложнения ранее начатого переговорного процесса."Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять", - подчеркнул глава МИД РФ.Также он сообщил, что российская позиция по украинской проблеме доведена до официального Вашингтона. При этом США решать, как поступать в сложившихся обстоятельствах."Мне трудно сейчас об этом судить, но мы это разъясняем нашим американским коллегам. Надеюсь что они понимают, но насколько это скажется на их практических шагах, мне сказать трудно", - отметил Лавров.Он позитивно оценил содействие третьей стороны диалогу Москвы с Киевом."Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие", - заявил Лавров.Также на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава российской дипломатии подтвердил неизменность задач СВО."Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию", - заявил глава МИД РФ."Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях", - подчеркнул министр иностранных дел России.Тем временем СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНРАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, украина, сергей лавров, нато, переговоры по украине 2026, международная политика, сша
Новости, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Переговоры по Украине 2026, Международная политика, США

"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине

12:56 15.09.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Россия никогда не отказывалась от переговоров и ей есть что сказать при обсуждении украинской проблемы. Об этом 15 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости. Пл словам министра, если с украинской стороны готовы к возобновлению переговоров о мире, то за Москвой дело не станет.
"Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать", - сказал Лавров.
Он отметил, что Москва не несёт ответственности за осложнения ранее начатого переговорного процесса.
"Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять", - подчеркнул глава МИД РФ.
Также он сообщил, что российская позиция по украинской проблеме доведена до официального Вашингтона. При этом США решать, как поступать в сложившихся обстоятельствах.
"Мне трудно сейчас об этом судить, но мы это разъясняем нашим американским коллегам. Надеюсь что они понимают, но насколько это скажется на их практических шагах, мне сказать трудно", - отметил Лавров.
Он позитивно оценил содействие третьей стороны диалогу Москвы с Киевом.
"Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие", - заявил Лавров.
Также на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины глава российской дипломатии подтвердил неизменность задач СВО.
"Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию", - заявил глава МИД РФ.
"Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях", - подчеркнул министр иностранных дел России.
Тем временем СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
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