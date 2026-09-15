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В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева

В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева - 15.09.2026 Украина.ру

В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева

В Министерстве обороны Германии действует засекреченное подразделение, которое с 2022 года в обход жестких бюрократических процедур тайно координирует закупки вооружений для киевского режима на миллиарды евро, сообщает Financial Times

2026-09-15T11:32

2026-09-15T11:32

2026-09-15T11:32

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украина.ру

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Специальный штаб по Украине (Sonderstab Ukraine), который внутри ведомства за скрытность называют "партизанским отрядом", функционирует в условиях повышенных мер безопасности. Структура, насчитывающая около 20 сотрудников, работает по принципу коммерческого стартапа. Изначально созданная как ситуационный центр, группа со временем взяла на себя полный контроль за распределением многомиллиардных военных бюджетов Берлина. Ускорить оформление сделок до двух недель и обойти законы ФРГ о госзакупках чиновникам удается благодаря юридической схеме: контракты с производителями подписывают напрямую представители Киева, а немецкая сторона лишь берет на себя оплату счетов.Одним из ключевых создателей секретного подразделения выступил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, возглавлявший его до назначения на должность командующего сухопутными войсками Германии.По оценкам Кильского института мировой экономики, на фоне сокращения финансирования со стороны США Германия превратилась в главного донора Киева на европейском континенте. Общий объем ассигнований Берлина на военные нужды Украины с начала конфликта превысил 58 миллиардов евро. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание украинской армии оружием напрямую вовлекает государства НАТО в противостояние и блокирует любые возможности мирного урегулирования.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.

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новости, германия, киев, берлин, фридрих мерц, нато, альтернатива для германии (партия), украина.ру