В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/v-obkhod-nemetskikh-zakonov-ft-vskryla-v-minoborony-frg-taynuyu-gruppu-po-zakupkam-oruzhiya-dlya-kieva-1083203495.html
В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева
В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева - 15.09.2026 Украина.ру
В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева
В Министерстве обороны Германии действует засекреченное подразделение, которое с 2022 года в обход жестких бюрократических процедур тайно координирует закупки вооружений для киевского режима на миллиарды евро, сообщает Financial Times
2026-09-15T11:32
2026-09-15T11:32
новости
германия
киев
берлин
фридрих мерц
нато
альтернатива для германии (партия)
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_0980886c0c81715f40a30f07bbbeb8e0.jpg
Специальный штаб по Украине (Sonderstab Ukraine), который внутри ведомства за скрытность называют "партизанским отрядом", функционирует в условиях повышенных мер безопасности. Структура, насчитывающая около 20 сотрудников, работает по принципу коммерческого стартапа. Изначально созданная как ситуационный центр, группа со временем взяла на себя полный контроль за распределением многомиллиардных военных бюджетов Берлина. Ускорить оформление сделок до двух недель и обойти законы ФРГ о госзакупках чиновникам удается благодаря юридической схеме: контракты с производителями подписывают напрямую представители Киева, а немецкая сторона лишь берет на себя оплату счетов.Одним из ключевых создателей секретного подразделения выступил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, возглавлявший его до назначения на должность командующего сухопутными войсками Германии.По оценкам Кильского института мировой экономики, на фоне сокращения финансирования со стороны США Германия превратилась в главного донора Киева на европейском континенте. Общий объем ассигнований Берлина на военные нужды Украины с начала конфликта превысил 58 миллиардов евро. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание украинской армии оружием напрямую вовлекает государства НАТО в противостояние и блокирует любые возможности мирного урегулирования.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.
германия
киев
берлин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_73db1b23c5eb3b8faa193d32a0e38a5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, киев, берлин, фридрих мерц, нато, альтернатива для германии (партия), украина.ру
Новости, Германия, Киев, Берлин, Фридрих Мерц, НАТО, Альтернатива для Германии (партия), Украина.ру

В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева

11:32 15.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Министерстве обороны Германии действует засекреченное подразделение, которое с 2022 года в обход жестких бюрократических процедур тайно координирует закупки вооружений для киевского режима на миллиарды евро, сообщает Financial Times
Специальный штаб по Украине (Sonderstab Ukraine), который внутри ведомства за скрытность называют "партизанским отрядом", функционирует в условиях повышенных мер безопасности.
Структура, насчитывающая около 20 сотрудников, работает по принципу коммерческого стартапа. Изначально созданная как ситуационный центр, группа со временем взяла на себя полный контроль за распределением многомиллиардных военных бюджетов Берлина.
Ускорить оформление сделок до двух недель и обойти законы ФРГ о госзакупках чиновникам удается благодаря юридической схеме: контракты с производителями подписывают напрямую представители Киева, а немецкая сторона лишь берет на себя оплату счетов.
Одним из ключевых создателей секретного подразделения выступил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, возглавлявший его до назначения на должность командующего сухопутными войсками Германии.
По оценкам Кильского института мировой экономики, на фоне сокращения финансирования со стороны США Германия превратилась в главного донора Киева на европейском континенте. Общий объем ассигнований Берлина на военные нужды Украины с начала конфликта превысил 58 миллиардов евро.
При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание украинской армии оружием напрямую вовлекает государства НАТО в противостояние и блокирует любые возможности мирного урегулирования.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияКиевБерлинФридрих МерцНАТОАльтернатива для Германии (партия)Украина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:57"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
12:56"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
12:48Рада официально утвердила отставку Кравченко
12:36"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
12:31Победа ФК "Фрегат", 3 года центру "Мой бизнес", язык Донбасса. 15 сентября 2026 года, утренний эфир 111:06
12:18Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев
12:09"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины
12:03СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
11:36Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины
11:33"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
11:32В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева
11:16Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области
11:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков
11:10"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине
11:02СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге
10:42Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом
10:4018 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР
10:14О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе
10:02Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине
09:51Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Лента новостейМолния