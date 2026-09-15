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"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК

"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК - 15.09.2026 Украина.ру

"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК

17-летний Александр Гребень заявил, что представители ТЦК сбили его с мотоцикла возле села Чудель Сарненского района Ровенской области, после чего избили. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на материалы заседания временной следственной комиссии Рады

2026-09-15T12:57

2026-09-15T12:57

2026-09-15T13:01

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По словам Гребеня, он вместе с другом ехал на мотоцикле, когда их подрезал белый фургон."Они набросились на меня, сбили с ног, начали бить ногами. Удары были по почкам. Людей было шестеро-семеро. А уже в конце один сел на меня и нанёс два удара по голове железными битами", — заявил парень.Руководитель Ровенского ОТЦК изложил другую версию: якобы именно парни преследовали представителей военкомата.На заседании также выступила мать 17-летнего Александра. Она рассказала, что микроавтобусы ехали рядом с мотоциклом, а затем один из них выехал перед ним, из-за чего мотоцикл упал.Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ровенская область, днепропетровск, украина, шумский александр (революционер), тцк, рада, украина.ру