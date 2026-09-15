"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК - 15.09.2026 Украина.ру
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"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК - 15.09.2026 Украина.ру
"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
17-летний Александр Гребень заявил, что представители ТЦК сбили его с мотоцикла возле села Чудель Сарненского района Ровенской области, после чего избили. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на материалы заседания временной следственной комиссии Рады
2026-09-15T12:57
2026-09-15T13:01
новости
ровенская область
днепропетровск
украина
шумский александр (революционер)
тцк
рада
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По словам Гребеня, он вместе с другом ехал на мотоцикле, когда их подрезал белый фургон."Они набросились на меня, сбили с ног, начали бить ногами. Удары были по почкам. Людей было шестеро-семеро. А уже в конце один сел на меня и нанёс два удара по голове железными битами", — заявил парень.Руководитель Ровенского ОТЦК изложил другую версию: якобы именно парни преследовали представителей военкомата.На заседании также выступила мать 17-летнего Александра. Она рассказала, что микроавтобусы ехали рядом с мотоциклом, а затем один из них выехал перед ним, из-за чего мотоцикл упал.Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ровенская область, днепропетровск, украина, шумский александр (революционер), тцк, рада, украина.ру
Новости, Ровенская область, Днепропетровск, Украина, Шумский Александр (революционер), ТЦК, Рада, Украина.ру

"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК

12:57 15.09.2026 (обновлено: 13:01 15.09.2026)
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : antikor.info
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17-летний Александр Гребень заявил, что представители ТЦК сбили его с мотоцикла возле села Чудель Сарненского района Ровенской области, после чего избили. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ со ссылкой на материалы заседания временной следственной комиссии Рады
По словам Гребеня, он вместе с другом ехал на мотоцикле, когда их подрезал белый фургон.
"Они набросились на меня, сбили с ног, начали бить ногами. Удары были по почкам. Людей было шестеро-семеро. А уже в конце один сел на меня и нанёс два удара по голове железными битами", — заявил парень.
Руководитель Ровенского ОТЦК изложил другую версию: якобы именно парни преследовали представителей военкомата.
На заседании также выступила мать 17-летнего Александра. Она рассказала, что микроавтобусы ехали рядом с мотоциклом, а затем один из них выехал перед ним, из-за чего мотоцикл упал.
Украинские военкомы, привыкшие хватать людей на улицах, теперь не гнушаются расправой над подростками. О беспределе представителей ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
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