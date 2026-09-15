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"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине - 15.09.2026 Украина.ру
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что насильственная мобилизация на Украине скоро коснётся и женщин. Об этом 15 сентября он заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию
2026-09-15T11:33
2026-09-15T11:33
2026-09-15T11:33
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"Вы наблюдаете регулярно трансляцию ситуации, которая показывает деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева и других городов молодых людей. Затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт без всяких повесток. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдёт", — сказал Лавров.Он отметил, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь.На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Ранее экс-министр обороны Резников призывал начать дискуссию о призыве женщин, аргументируя это их "лучшей реакцией" и "развитым периферическим зрением".Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, сергей лавров, денис резников, дмитрий ковалевич, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Денис Резников, Дмитрий Ковалевич, Украина.ру
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что насильственная мобилизация на Украине скоро коснётся и женщин. Об этом 15 сентября он заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию
"Вы наблюдаете регулярно трансляцию ситуации, которая показывает деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева и других городов молодых людей. Затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт без всяких повесток. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдёт", — сказал Лавров.
Он отметил, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь.
На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Ранее экс-министр обороны Резников призывал начать дискуссию о призыве женщин, аргументируя это их "лучшей реакцией" и "развитым периферическим зрением".
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