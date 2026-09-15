"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/skoro-doydt-i-do-zhenschin-lavrov-o-mobilizatsii-na-ukraine-1083203633.html
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине - 15.09.2026 Украина.ру
"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что насильственная мобилизация на Украине скоро коснётся и женщин. Об этом 15 сентября он заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию
2026-09-15T11:33
2026-09-15T11:33
новости
украина
киев
россия
сергей лавров
денис резников
дмитрий ковалевич
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080227090_0:101:2909:1737_1920x0_80_0_0_469e2e5e4244ef17cac78d8e5ffc8c21.jpg
"Вы наблюдаете регулярно трансляцию ситуации, которая показывает деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева и других городов молодых людей. Затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт без всяких повесток. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдёт", — сказал Лавров.Он отметил, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь.На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Ранее экс-министр обороны Резников призывал начать дискуссию о призыве женщин, аргументируя это их "лучшей реакцией" и "развитым периферическим зрением".Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080227090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f7a6820214f0a678b997e3a27dd2009.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, сергей лавров, денис резников, дмитрий ковалевич, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Денис Резников, Дмитрий Ковалевич, Украина.ру

"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине

11:33 15.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что насильственная мобилизация на Украине скоро коснётся и женщин. Об этом 15 сентября он заявил на посольском круглом столе по украинскому урегулированию
"Вы наблюдаете регулярно трансляцию ситуации, которая показывает деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева и других городов молодых людей. Затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт без всяких повесток. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдёт", — сказал Лавров.
Он отметил, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь.
На Украине активно обсуждается женская мобилизация. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин нести службу. Ранее экс-министр обороны Резников призывал начать дискуссию о призыве женщин, аргументируя это их "лучшей реакцией" и "развитым периферическим зрением".
Об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровДенис РезниковДмитрий КовалевичУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:57"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
12:56"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
12:48Рада официально утвердила отставку Кравченко
12:36"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
12:31Победа ФК "Фрегат", 3 года центру "Мой бизнес", язык Донбасса. 15 сентября 2026 года, утренний эфир 111:06
12:18Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев
12:09"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины
12:03СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
11:36Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины
11:33"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
11:32В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева
11:16Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области
11:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков
11:10"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине
11:02СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге
10:42Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом
10:4018 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР
10:14О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе
10:02Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине
09:51Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Лента новостейМолния