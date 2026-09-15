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Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев

Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев - 15.09.2026 Украина.ру

Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев

Несмотря на официальное решение Евросоюза ограничить въезд для военнообязанных граждан Украины, за последние три месяца в Германию прибыли около шести тысяч мужчин мобилизационного возраста, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ

2026-09-15T12:18

2026-09-15T12:18

2026-09-15T12:33

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Согласно сведениям миграционной службы, численность находящихся в Германии украинских мужчин, подлежащих призыву, последовательно росла на протяжении всего летнего периода. В июне этот показатель составлял 413 633 человека, в июле он увеличился до 416 409, а к концу августа достиг отметки в 419 613 человек. При этом общий поток беженцев с Украины практически не менялся: к концу лета в ФРГ было зарегистрировано 1,358 миллиона человек по сравнению с 1,329 миллиона в начале текущего года.Новые правила, которые Совет ЕС окончательно утвердил в конце июля, полностью исключают украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из программы автоматического предоставления убежища на территории Евросоюза — теперь для въезда им требуется официальное разрешение Киева.Примечательно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее неоднократно требовал закрыть границы для годных к службе украинцев. В частности, во время личной встречи с Владимиром Зеленским в апреле он подчеркивал, что подобные жесткие ограничения необходимы для удержания обороноспособности самой Украины.Киевские власти длительное время вели переговоры с европейскими столицами о перекрытии каналов выезда для потенциальных призывников, поскольку нехватка личного состава в рядах ВСУ стала ключевой проблемой для украинского командования.Подробнее - в материале Евросоюз ужесточил правила пребывания для военнообязанных украинцев. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, ес, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру