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"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни

"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни - 15.09.2026 Украина.ру

"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни

Российский беспилотник "Герань" поразил погранпереход "Ягодин" в Волынской области. Об этом 15 сентября сообщило минобороны РФ

2026-09-15T12:36

2026-09-15T12:36

2026-09-15T12:36

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Расчетом БПЛА типа "Герань" поражен международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области, сообщили в министерстве.Там отметили, что регулярные удары по пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи киевскому режиму в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ.Минобороны РФ опубликовало также сообщение в телеграм-канале об атаке беспилотника в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области."Расчет "Герань-4 сикер" поразил железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих", - сказано в официальном сообщении. "Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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