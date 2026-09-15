"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни - 15.09.2026 Украина.ру
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"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни - 15.09.2026 Украина.ру
"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
Российский беспилотник "Герань" поразил погранпереход "Ягодин" в Волынской области. Об этом 15 сентября сообщило минобороны РФ
2026-09-15T12:36
2026-09-15T12:36
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Расчетом БПЛА типа "Герань" поражен международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области, сообщили в министерстве.Там отметили, что регулярные удары по пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи киевскому режиму в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ.Минобороны РФ опубликовало также сообщение в телеграм-канале об атаке беспилотника в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области."Расчет "Герань-4 сикер" поразил железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих", - сказано в официальном сообщении. "Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни

12:36 15.09.2026
 
© Фото : CC0
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : CC0
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Российский беспилотник "Герань" поразил погранпереход "Ягодин" в Волынской области. Об этом 15 сентября сообщило минобороны РФ
Расчетом БПЛА типа "Герань" поражен международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области, сообщили в министерстве.
Там отметили, что регулярные удары по пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи киевскому режиму в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ.
Минобороны РФ опубликовало также сообщение в телеграм-канале об атаке беспилотника в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.
"Расчет "Герань-4 сикер" поразил железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих", - сказано в официальном сообщении.
"Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.
В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами".
Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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