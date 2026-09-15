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Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области

Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области - 15.09.2026 Украина.ру

Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области

Ещё один населённый пункт в Харьковской области перешёл под контроль наступающих подразделений российкой армии. Об этом 15 сентября сообщило Министерство обороны РФ

2026-09-15T11:16

2026-09-15T11:16

2026-09-15T11:16

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Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, проинформировали в министерстве."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.При этом уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее этого населённого пункта, сказано в сводке Минобороны РФ. Украинские формирования несут потери в кольце окружения. "Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены", - констатировали в российском министерстве.Кроме того, сказано в новой сводке, продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области.Накануне, в сводке Минобороны РФ за 14 сентября сообщалось, что группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожались в районе Ольховатки.Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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