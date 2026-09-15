Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/armiya-rossii-kontroliruet-olkhovatku-v-kharkovskoy-oblasti--1083203059.html
Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области
Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области - 15.09.2026 Украина.ру
Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области
Ещё один населённый пункт в Харьковской области перешёл под контроль наступающих подразделений российкой армии. Об этом 15 сентября сообщило Министерство обороны РФ
2026-09-15T11:16
2026-09-15T11:16
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
сводка сво
дзен новости сво
харьковская область
россия
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082769232_0:247:3102:1993_1920x0_80_0_0_faad4c7c6ca49873ee11bfb17792a01e.jpg
Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, проинформировали в министерстве."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.При этом уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее этого населённого пункта, сказано в сводке Минобороны РФ. Украинские формирования несут потери в кольце окружения. "Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены", - констатировали в российском министерстве.Кроме того, сказано в новой сводке, продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области.Накануне, в сводке Минобороны РФ за 14 сентября сообщалось, что группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожались в районе Ольховатки.Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082769232_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b38addf9236c7c1ce0a75c7a37adf2cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, сводка сво, дзен новости сво, харьковская область, россия, украина, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, сводка СВО, дзен новости СВО, Харьковская область, Россия, Украина, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ

Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области

11:16 15.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ сводно-артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа МОГ сводно-артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ещё один населённый пункт в Харьковской области перешёл под контроль наступающих подразделений российкой армии. Об этом 15 сентября сообщило Министерство обороны РФ
Подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, проинформировали в министерстве.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.
При этом уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее этого населённого пункта, сказано в сводке Минобороны РФ. Украинские формирования несут потери в кольце окружения.
"Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены", - констатировали в российском министерстве.
Кроме того, сказано в новой сводке, продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области.
Накануне, в сводке Минобороны РФ за 14 сентября сообщалось, что группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения. В кольце освобожден населенный пункт Широкое, ведутся бои за Малую Волчью. Блокированные формирования ВСУ уничтожались в районе Ольховатки.
Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчассводка СВОдзен новости СВОХарьковская областьРоссияУкраинаВСУпотери ВСУразгром ВСУнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:57"Людей было шестеро-семеро": подросток рассказал о расправе ТЦК
12:56"Мы никогда от переговоров не отказывались, нам есть что сказать": Россия готова к переговорам по Украине
12:48Рада официально утвердила отставку Кравченко
12:36"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
12:31Победа ФК "Фрегат", 3 года центру "Мой бизнес", язык Донбасса. 15 сентября 2026 года, утренний эфир 111:06
12:18Запреты ЕС не работают: за лето в Германию сбежали тысячи военнообязанных украинцев
12:09"Укрпочта" заинтересовалась письмами экс-Генпрокурора Украины
12:03СКР зафиксировал очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
11:36Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины
11:33"Скоро дойдёт и до женщин": Лавров о мобилизации на Украине
11:32В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева
11:16Армия России контролирует Ольховатку в Харьковской области
11:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков
11:10"Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине
11:02СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге
10:42Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом
10:4018 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР
10:14О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе
10:02Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине
09:51Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Лента новостейМолния