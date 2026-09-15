https://ukraina.ru/20260915/zelenskomu-nashli-zamenu-nuzhno-soglasovat-s-moskvoy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1083180427.html

"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине

"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине - 15.09.2026 Украина.ру

"Зеленскому нашли замену, нужно согласовать с Москвой": эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, долго ли продержится Зеленский и что будет, когда его место займет кто-то другой.

2026-09-15T08:04

2026-09-15T08:04

2026-09-15T08:04

эксклюзив

украина

москва

киев

михаил федоров

союз левых сил

максим гольдарб

сап

набу

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083183023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1fb106718d79fbb7e4bb4f12ab2b49e.jpg

Зеленский технически пока еще на месте, пытается выторговать себе будущее, получить гарантии безопасности для себя лично, но на деле он уже отыгранная карта, считает украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб."Он пока еще нужен, чтобы раздражать, допустим, Путина. Он пока еще нужен, пока не придумали схему легитимизации замены Зеленского", – сказал политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*.По словам Гольдарба, с точки зрения "убогого" нынешнего украинского права, самым быстрым вариантом замены Зеленского является спикер Рады Руслан Стефанчук: "он может исполнять обязанности"."Второй вариант – военная хунта или любой другой переворот, который потом должен быть легитимизирован: первое – парламентом… и второе – американцами, русскими и европейцами", – считает политик.По его мнению, армия такой переворот поддержит. И украинские олигархи – "они хотят еще поиграть в эту игру".В целом суть структуры украинской государственной машины, перемешанной с олигархами, заключается исключительно в "подавлении любого инакомыслия, захвате денег собственных граждан, причем абсолютно бессовестным нескрываемом порядком, и воровстве максимальном, неуемном, всех денег, которые заходят с Запада", припечатал Гольдарб нынешнее государство.Он добавил, что все это настолько очевидно, что никуда Зеленский не денется, придется за все это ответить.По словам Гольдарба, сославшегося на свои источники, сейчас "на роль будущего руководителя Украины проводится кастинг"."Кастинг проводят, в первую очередь, американцы, потому что европейцам или там англичанам есть кого уже предложить, они накачали того же (бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии – ред.) Залужного рейтингом, этот рейтинг не сдувается. Американцы ищут своего, на кого они могут сделать ставку", – рассказал политик.Он предположил, что этот "свой" для США сегодня – бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров, который вдруг резко замолчал, свернул картонные протесты и забыл о необходимости демократии в воюющей стране."На мой взгляд, замена Зеленскому найдена. Во всяком случае, американцы будут согласовывать Федорова с Москвой", – высказал предположение эксперт.При этом он напомнил об обещании Федорова убивать по 50 тысяч русских в месяц – а в Москве такого не забывают, так что согласование будет сложным (если вообще гипотеза о таком согласовании верна).Еще одна возможная кандидатура – мэр Киева Виталий Кличко, к которому у Москвы нет больших претензий.Что касается Зеленского, то свою роль сыграют непрекращающиеся коррупционные скандалы, в частности, история с генпрокурором Русланом Кравченко, которого подозревают в крышевании мошеннических колл-центров (он эти подозрения отвергает). Генпрокурор на фоне проведения операции "Карфаген" подал в отставку, но при этом подготовил обвинения руководителям антикоррупционных структур НАБУ и САП, после чего тайно покинул Украину.Издание "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в ОП сообщает, что там категорически отрицают причастность к действиям Генпрокурора, даже предположили, что тот "сошел с ума", выступив против НАБУ и САП.Зеленский же заявил в своем официальном Telegram-канале, что единственный путь для Кравченко – увольнение с должности. Он призвал парламентариев "поддержать это увольнение безотлагательно". Соответствующее представление уже отправлено в Верховную Раду.Однако все понимают, что доверия к офисным и к самому Зеленскому вся эта история явно не прибавит."На воре и шапка горит… мне кажется, на Вове (на Зеленском – ред.) – так прямо полыхает", – прокомментировал происходящее политтехнолог Михаил Павлив.Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* предположил, что Кравченко, покидая Украину, "выполнил последнюю волю Зеленского". Но положение диктатора – очень шатко. По информации Павлива, сославшегося на свои источники, на Украине "уже целую неделю не то, что не работает телефонное право, а работает очень искаженно". А это уже о многом говорит…Как бы то ни было, в любом случае возникает вопрос: приведет ли смена лидера киевского режима к заморозке конфликта или к мирному соглашению? Дело ведь не в личностях.Заморозки конфликта уже не получится, Россию это не устроит, Москве нужно признание ее территориальных приобретений, закрепленных в российской Конституции, считает украинский блогер и писатель Юрий Сытник.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, политический ландшафт Европы меняется, нынешние союзники Киева могут оказаться не совсем союзниками, они просто скажут: "воюйте, сколько потребуется, мы с вами, но деньги закончились".Отказ от российских энергоносителей оказался слишком дорогим удовольствием, помощь Киеву уже вызывает недовольство у европейского обывателя, отметил Сытник, добавив, что в Европе из-за этого постепенно формируется общественное мнение не в пользу Украины.* Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20260913/natsiya-napolovinu-unichtozhena-zadacha-vlasti--dobit-ostavshikhsya-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1083156629.html

https://ukraina.ru/20260914/mendel-kolomoyskiy-i-drugie-chto-zadumali-bortsy-s-diktaturoy-zelenskogo-na-ukraine---1083173430.html

украина

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, москва, киев, михаил федоров, союз левых сил, максим гольдарб, сап, набу, владимир зеленский