https://ukraina.ru/20260915/berlin-sozdal-partizanskiy-otryad-ot-kotorogo-zavisit-sudba-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-15-1083198577.html

Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября

Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября - 15.09.2026 Украина.ру

Берлин создал "партизанский отряд", от которого зависит судьба Киева. Хроника событий на утро 15 сентября

В Германии вскрылся тайный штаб войны, который "кормил" Киев с 2022 года. Между тем в громком скандале, который сейчас разгорается на Украине, главный зачинщик — Владимир Зеленский — сдал назад

2026-09-15T09:10

2026-09-15T09:10

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"Партизанский отряд" в Минобороны ФРГВ особо охраняемом крыле Министерства обороны Германии действует группа по Украине, уровень секретности которой настолько высок, что ее уже называют "партизанским отрядом". Как пишет Financial Times, речь идет о специальной рабочей группе "Зондерштаб Украина" (Sonderstab Ukraine), которая способна заключать сделки по закупке оружия для Киева всего за две недели.Группа была создана через несколько месяцев после начала конфликта. Сначала это был ситуационный центр при Минобороны для отслеживания эскалации и информирования политического руководства. В июле 2022 года он был преобразован в "Зондерштаб". "Вначале мы работали круглосуточно, посменно. Нельзя было просто сказать: "Ну, сейчас пять часов вечера, мы идём домой"", — рассказал Кристиан Фройдинг, руководивший группой до прошлого года.Германия начала оплачивать поставки на Украину беспилотников Quantum и закупать другие вооружения напрямую у немецких производителей. Киев предоставлял перечень необходимого, а Берлин оплачивал счёт. Показательно, что занимавший тогда пост канцлера Олаф Шольц воздерживался от поставок на Украину танков Leopard 2, однако согласился передать Киеву систему ПВО IRIS-T, которую оплатил все тот же "Зондерштаб". В прошлом году, после того как президент США Дональд Трамп резко сократил объём военной поддержки Украины, Берлин стал крупнейшим поставщиком военной помощи. На сегодняшний день Германия потратила почти 58 миллиардов евро на вооружения для Киева. За последний год "Зондерштаб" также стал центром взаимодействия между военными ведомствами и оборонными предприятиями Германии и Украины.Пока Берлин публично рассуждает о "мирных инициативах" и "дипломатическом урегулировании", в закрытом крыле Минобороны Германии круглосуточно работает группа, которая обеспечивает Киев оружием и координирует поставки."Клоуны у власти": как Кравченко, Кривонос и Зеленский превратили Украину в балаганНа Украине тем временем разгорается один из самых громких скандалов последних лет, который вскрыл не только коррупционные схемы в высших эшелонах власти, но и полную неразбериху в управлении государством. В центре событий — генпрокурор Руслан Кравченко, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.Генпрокурор Кравченко опубликовал новое видео с подробностями своих обвинений против шефа НАБУ Кривоноса. По его версии, в 2014 году Кривонос участвовал в схеме с получением 72 тысяч долларов за земельный участок в Обуховском районе Киевской области. В то время Кривонос возглавлял регистрационную службу Обуховского горрайонного управления юстиции.Генпрокурор также обвинил представителей НАБУ и САП в копировании и краже материалов расследований в отношении их руководителей и сотрудников во время обысков. Он утверждает, что Владимир Зеленский ранее политически сдерживал эти решения, а представители антикоррупционных органов предлагали ему гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от обвинений.Уже позднее в Офисе генпрокурора опровергли подозрение директору НАБУ. Там добавили, что правовых оснований для предъявления подозрения нет и все отметки в реестре о сообщении о подозрении были сняты.История с "отменой" подозрения главе НАБУ Кривоносу ярко показывает, в какое унизительное положение вогнали Зеленского антикоррупционные органы. Мало кто верит, что Кравченко решился выписать подозрение Кривоносу без ведома главы киевского режима. И уж тем более без его ведома он не мог выехать за границу. И теперь Зеленский на глазах у всех силовиков страны "сдает назад", а Офис генпрокурора на непонятном основании заявляет об удалении из реестра сообщения о подозрении.Отдельный вопрос — отношения Зеленского с Кравченко. Последний, осознав "кидок" со стороны главы киевского режима, может немало чего рассказать. И, с учётом не прекращающегося потока его постов в соцсетях, время и желание излагать свои мысли у него имеются.Нардеп Анна Скороход между тем прокомментировала заявление Офиса генпрокурора об отмене подозрения директору НАБУ. "А кто отменил решение действующего генерального прокурора? По почте, а нам предоставили соответствующие документы — это сообщение, оформленное надлежащим образом. Получается, кто-то незаконно вмешался в систему? Или президенту были даны гарантии и он обязал срочно всё отменить?" — задаётся она вопросами.Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий назвал происходящее "бродячим цирком". "Вы хоть представляете, в какой точке бифуркации мы все оказались, где каждый персонаж в этой трагикомедии выглядят больными во всю голову клоунами, над шутками которых уже не смеются, а вздрагивают. Президент ничем не руководит, даже собственными эмоциями, силовики съедают друг друга, а наши враги могут ничего не делать — мы сами себя победим", — заявил Броневицкий.Наследие Грэма*Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и передал его на рассмотрение нижней палаты полного состава. Как сообщается, в поддержку регламента рассмотрения документа высказались семь членов комитета, трое выступили против. При этом законодатели отвергли несколько поправок, предложенных демократами.По информации телеканала Fox News, Палата представителей может приступить к обсуждению документа и провести процедурное голосование уже 15 сентября, а в случае одобрения — проголосовать по его принятию на следующий день. Речь идет о законопроекте, основным автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся 11 июля. Сенат одобрил документ еще 7 августа. Если Палата представителей его поддержит, законопроект отправится на подпись Дональду Трампу.Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.Россия неоднократно заявляла, что справится с любым санкционным давлением, а недружественным государствам не хватает мужества признать провал этой политики, которая ударяет по ним гораздо в большей степени, чем по РФ. Предложение есть, соглашения нетВладимир Зеленский заявил, что никакого соглашения о прекращении ударов по энергетике между Украиной и Россией, о котором говорил Дональд Трамп, не существует — по крайней мере, в понимании самого Зеленского. Глава киевского режима дал понять, что "сейчас есть конкретное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре", и повторил, что Киев может на это пойти, если на аналогичный шаг пойдёт Москва.Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне откровенного признания Трампа, сделанного во время его визита в Ирландию. Американский президент прямо призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре, признав, что именно эти атаки стали причиной роста мировых цен на дизель. "Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создаёт дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из-за конфликта России и Украины", — сказал Трамп журналистам.Признание американского президента прозвучало на фоне рекордного роста цен на топливо в самих США. На этой неделе средняя стоимость дизеля в Штатах впервые в истории достигла шести долларов за галлон. Ещё в конце июля глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что удары ВСУ по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объёмы мирового предложения дизельного топлива. Тогда же он признал, что перебои уже отражаются на ценах на глобальном рынке.В России также наблюдаются перебои с поставками горючего. Президент Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряжённую обстановку. Правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт не только бензина, но и дизельного топлива.И вот уже позднее Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по энергетическим объектам в России, а Москва, в свою очередь, согласилась на то же самое. Однако ни Киев, ни Москва этого пока не подтверждали. Более того, Зеленский фактически опроверг слова Трампа, дав понять, что никакого соглашения нет — есть лишь некое "предложение" со стороны США, которое Киев готов рассмотреть только при условии зеркального шага со стороны Москвы.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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