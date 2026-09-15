Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины - 15.09.2026 Украина.ру
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Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины
Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины - 15.09.2026 Украина.ру
Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины
Польша сохраняет эмбарго на импорт четырёх видов зерновых с Украины и защищает внутренний рынок от демпинга под видом транзита. Об этом 14 сентября заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Стефан Краевский
2026-09-15T11:36
2026-09-15T11:36
новости
польша
украина
европейская комиссия
зерно
зерновой конфликт
контрабанда
транзит
ес
украина-ес
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С Украины в Польшу на протяжении 2022-2023 годов бесконтрольно поступило более 3,5 миллиона тонн украинского зерна, что дестабилизировало польский рынок и вызвало возмущение фермеров, напомнил министр."Мы не можем опять довести до ситуации 2023 года, когда украинское зерно дестабилизировало польский рынок, осталось на польском рынке. До сих пор действует запрет, так называемое эмбарго на четыре вида зерна с Украины – мы говорим о пшенице, кукурузе, подсолнечнике и рапсе", - сказал Краевский в эфире радиостанции RMF FM.Польский министр отметил, что транзит украинского зерна "допустим на определенных условиях". Под таковыми он подразумевает надзор Национальной налоговой администрации с электронными средствами слежения. Таким образом, отметил министр, "есть геолокализация каждого грузовика, перевозящего зерно, каждого вагона, который проезжает через Польшу".Польский чиновник отметил, что Еврокомиссия для отмены эмбарго должна предложить решения, которые будут в интересах внутреннего рынка ЕС и сейчас официальная Варшава не может себе позволить действовать против интересов своих аграриев - в отличие от предыдущего правительства во главе с партией "Право и справедливость".После начала СВО в ЕС озаботились формами поддержки киевского режима и предоставили ему ряд льгот. Среди них был ввоз сельскохозяйственной продукции, выработанной на Украине западными фирмами и имевшей ценовое преимущество перед продукцией аграриев ЕС. Также были предоставлены льготы украинским перевозчикам, что привело к протестным акциям операторов Польши, Словакии и других государств ЕС.Польша была вынуждена ввести запрет на импорт зерна с Украины в 2023 году. После этого Еврокомиссия поддержала ограничения на импорт с Украины, однако национальные польские меры были жёстче и действуют до сих пор. Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, европейская комиссия, зерно, зерновой конфликт, контрабанда, транзит, ес, украина-ес
Новости, Польша, Украина, Европейская комиссия, зерно, зерновой конфликт, контрабанда, транзит, ЕС, Украина-ЕС

Польский министр рассказал об эмбарго на зерно с Украины

11:36 15.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Польша сохраняет эмбарго на импорт четырёх видов зерновых с Украины и защищает внутренний рынок от демпинга под видом транзита. Об этом 14 сентября заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Стефан Краевский
С Украины в Польшу на протяжении 2022-2023 годов бесконтрольно поступило более 3,5 миллиона тонн украинского зерна, что дестабилизировало польский рынок и вызвало возмущение фермеров, напомнил министр.
"Мы не можем опять довести до ситуации 2023 года, когда украинское зерно дестабилизировало польский рынок, осталось на польском рынке. До сих пор действует запрет, так называемое эмбарго на четыре вида зерна с Украины – мы говорим о пшенице, кукурузе, подсолнечнике и рапсе", - сказал Краевский в эфире радиостанции RMF FM.
Польский министр отметил, что транзит украинского зерна "допустим на определенных условиях". Под таковыми он подразумевает надзор Национальной налоговой администрации с электронными средствами слежения. Таким образом, отметил министр, "есть геолокализация каждого грузовика, перевозящего зерно, каждого вагона, который проезжает через Польшу".
Польский чиновник отметил, что Еврокомиссия для отмены эмбарго должна предложить решения, которые будут в интересах внутреннего рынка ЕС и сейчас официальная Варшава не может себе позволить действовать против интересов своих аграриев - в отличие от предыдущего правительства во главе с партией "Право и справедливость".

После начала СВО в ЕС озаботились формами поддержки киевского режима и предоставили ему ряд льгот. Среди них был ввоз сельскохозяйственной продукции, выработанной на Украине западными фирмами и имевшей ценовое преимущество перед продукцией аграриев ЕС. Также были предоставлены льготы украинским перевозчикам, что привело к протестным акциям операторов Польши, Словакии и других государств ЕС.
Польша была вынуждена ввести запрет на импорт зерна с Украины в 2023 году. После этого Еврокомиссия поддержала ограничения на импорт с Украины, однако национальные польские меры были жёстче и действуют до сих пор.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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