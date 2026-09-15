https://ukraina.ru/20260915/zagonyayut-v-ugol-zelenskiy-iz-poslednikh-sil-otbivaetsya-ot-stavlennikov-zapada-na-ukraine-1083194168.html

Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине

Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине - 15.09.2026 Украина.ру

Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на Украине

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ярко начал новую рабочую неделю: объявил подозрения — то есть открытую войну — руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Их практически напрямую курируют западные структуры.

2026-09-15T10:02

2026-09-15T10:02

2026-09-15T10:02

эксклюзив

украина

банковая

запад

кривонос

парламентская ассамблея совета европы

владимир зеленский

кравченко

сап

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Кравченко публично обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса и окружение руководителя САП Александра Клименко в совершении преступлений, после чего спешно бежал за границу, не дожидаясь, пока Владимир Зеленский подпишет бумаги об его увольнении.Формально Кравченко выписал сам себе зарубежную командировку на пять дней во Францию, прикрываясь участием в служебных слушаниях ПАСЕ. Уже находясь на безопасном удалении от родных кабинетов, Кравченко вывалил в сеть видеообращение с обвинениями против ключевых борцов со взяточничеством.Выглядело, мягко говоря, спорно. И даже жалко.Как выяснили украинские СМИ, пограничники выпустили прокурорскую машину без лишних вопросов, поскольку формальные бумаги на выезд чиновник состряпал безупречно.Вот только трусости это не убавляет: вместо открытого процессуального боя в суде Кравченко выбрал тактику испуганного блогера, раздающего директивы из эмиграции. Этот шаг сразу показал реальную цену его громким заявлениям и предопределил крах всей комбинации.Юридический фарсЧтобы хоть как-то оправдать свой «наезд», Кравченко пришлось раскопать в архивах историю аж 17-летней давности. «Пидозра» (подозрение) основывается на том, что нынешний директор НАБУ Семен Кривонос в далеком 2007 году якобы организовывал подкуп студентов ради предвыборной агитации за избирательный блок Юлии Тимошенко.Также, по версии экс-прокурора, Кривонос фиктивно усыновил чужого ребенка, чтобы получить статус многодетного опекуна и получить судебную амнистию.Ещё один эпизод датируется 2014 годом. Там речь идет о пособничестве сельскому голове в Обуховском районе Киевской области при вымогательстве взятки в 72 тысячи долларов за выделение земельного участка. Журналисты уже подробно разобрали этот документ, где все претензии подтянуты под статью о подделке документов и использовании фальшивых бланков.Проще говоря, руководство НАБУ пытаются «притянуть» за то, что в любых других условиях списали бы на ошибки бурной молодости.А с руководителем САП Александром Клименко обвинения получаются ещё жиже. Прямого компромата на главного антикоррупционного прокурора у ведомства не нашлось, так что бить пришлось по его окружению — некому неназванному «близкому другу». Этого человека обвинили в кулуарном давлении на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда и помощи призывникам в уклонении от армейской службы.Ни фамилий, ни номеров судебных производств, ни доказанных фактов передачи взяток в опубликованных бумагах не оказалось.И это всё, что могла породить обвинительная машина на поводке Зеленского — мутные «знакомые» и студенческие косяки. И это на фоне громкой антикоррупционной операции «Карфаген», в которой ниточки тянулись к самому генпрокурору.При этом процессуальный кодекс четко регламентирует порядок вручения подозрений лицам с особым правовым статусом. Документ обязаны вручить лично фигуранту под роспись с разъяснением процессуальных прав. По официальному заявлению представителей НАБУ, Семену Кривоносу подозрение на руки не вручалось.Ещё одна ахиллесова пята обвинений Кравченко — в сроках давности. Срокам давности по инкриминируемым Кривоносу событиям исполнилось почти два десятка лет — при максимальном сроке давности в 10 лет. Суд обязан закрыть подобное производство по формальному заявлению стороны защиты.Паника на БанковойАбсурдность обвинений и их полная юридическая несостоятельность вскрывают истинный расчёт Кравченко: он надеялся, что может слепить «мульку» — заведомую ерунду, а дальше система во главе с Зеленским лично всё сделает за него. Но на Банковой, по всей видимости, под давлением последних событий решили отправить Кравченко «в расход».Вместо того, чтобы вступиться за своего ставленника, Зеленский почти моментально объявил об увольнении оскандалившегося силовика. Президентское представление на снятие Кравченко с должности легло на стол спикера парламента в экстренном порядке.Команда Зеленского продолжает гнуть линию на демонстративное отмежевание от любых конфликтов публично, продолжая при этом кулуарно искать пути избавления от инструментов внешнего воздействия на руководство страны.Для Зеленского союз с Кравченко стал бы если не политическим самоубийством, то тотальным ослаблением своих и без того шатких позиций точно. Поддержка прокурорской самодеятельности означала бы немедленный дипломатический клинч со странами Большой Семерки.Представители Европейской комиссии неоднократно заявляли официальному Киеву: неприкосновенность антикоррупционных институтов остается фундаментальным условием европейской интеграции и постоянной финансовой помощи. Никто на Банковой не станет ставить под удар многомиллиардные западные кредиты ради спасения тонущего прокурорского чиновника.Война за умы только начинаетсяС одной стороны, НАБУ и САП — необходимые инструменты для выживания всей украинской государственности: они выступают своеобразными гарантами того, что выделяемые Западом средства будут использованы эффективно и не разворованы по схемам типа того же «Мидаса».С другой стороны, как уже неоднократно отмечалась, противостояние силовиков носит характер практически цивилизационный. Украинская государственная машина не сможет функционировать без «кормления правильных людей», что для западных аудиторов из ФБР и других контролирующих НАБУ и САП структур выглядит как дикость. Для неё коррупция — это как смазка для шестерней.Именно поэтому противостояние среди украинских силовиков так важно: это война за сам менталитет украинских государственников.Позорный цирк на западной границе Украины может поставить жирную точку в эпохе всевластия старых прокурорских кланов. Десятилетиями эти люди считали себя некоронованными хозяевами страны. Они привыкли закрывать уголовные производства по звонку сверху, облагать податями нелегальный бизнес и держать предпринимателей в постоянном страхе. Искренне верили, что форма государственного обвинителя защитит их от любой ответственности, а в критический момент можно будет прикрыться патриотической болтовней о национальном суверенитете.И после предательства со стороны Зеленского, Руслан Кравченко вполне может стать человеком, с которого начнётся крушение этой системы. Человек с помпой подмахнул сомнительные бумаги, прыгнул в казенную машину и помчался в Париж, откуда, как какой-нибудь беглый блогер-оппозиционер, публикует крикливые ролики сомнительного содержания.Но эта война только начинается. Пока антикоррупционный каркас стоит под давлением Зеленского и Ко. Детективы методично расследуют схемы с мошенническими офисами, изъятые при обысках секретные досье ложатся в основу новых уголовных производств, а Верховная Рада готовится вышвырнуть прокурора-беглеца из штатного расписания.Пока старая система проигрывает. Но это только пока. И чем сильнее банда Зеленского будет загнана в угол, тем на более жёсткие и радикальные меры она будет готова пойти, чтобы выжить.

https://ukraina.ru/20260914/voyna-vsekh-protiv-vsekh-na-ukraine-genprokuror-sbezhal-zelenskiy-nanosit-otvetnyy-udar-1083190763.html

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https://ukraina.ru/20260909/eto-uzhe-ne-vosstanovit-chto-na-samom-dele-poteryala-ukraina-posle-rossiyskikh-udarov-1083086275.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, банковая, запад, кривонос, парламентская ассамблея совета европы, владимир зеленский, кравченко, сап, набу