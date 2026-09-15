СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге - 15.09.2026 Украина.ру
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СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге
СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге - 15.09.2026 Украина.ру
СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге
Спецслужбы стран НАТО проинформировали свои власти об отсутствии доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. Об этом 15 сентября сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ
2026-09-15T11:02
2026-09-15T11:02
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"Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы", — говорится в сообщении.По данным ведомства, имеются многочисленные признаки "украинского следа" в произошедшем. Спецслужбы стран альянса рекомендовали государственным структурам воздержаться от обвинений в адрес Москвы.Несмотря на эти рекомендации, власти Германии предпочли обвинить Россию — прежде всего чтобы обосновать масштабные расходы на милитаризацию страны.Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя конкретных доказательств.Подробнее о событиях в Лейпциге - в публикации "Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, москва, служба внешней разведки , украина.ру, нато
Новости, Россия, Германия, Москва, Служба внешней разведки , Украина.ру, НАТО

СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге

11:02 15.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Спецслужбы стран НАТО проинформировали свои власти об отсутствии доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. Об этом 15 сентября сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ
"Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, имеются многочисленные признаки "украинского следа" в произошедшем. Спецслужбы стран альянса рекомендовали государственным структурам воздержаться от обвинений в адрес Москвы.
Несмотря на эти рекомендации, власти Германии предпочли обвинить Россию — прежде всего чтобы обосновать масштабные расходы на милитаризацию страны.
Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя конкретных доказательств.
Подробнее о событиях в Лейпциге - в публикации "Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии.
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