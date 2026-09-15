https://ukraina.ru/20260915/svr-spetssluzhby-nato-ne-nashli-dokazatelstv-prichastnosti-rossii-k-intsidentu-v-leyptsige-1083202337.html

СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге

СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге - 15.09.2026 Украина.ру

СВР: спецслужбы НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге

Спецслужбы стран НАТО проинформировали свои власти об отсутствии доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. Об этом 15 сентября сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ

2026-09-15T11:02

2026-09-15T11:02

2026-09-15T11:02

новости

россия

германия

москва

служба внешней разведки

украина.ру

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_0:194:3290:2044_1920x0_80_0_0_3f0917a101fc062546010a97f0b42807.jpg

"Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы", — говорится в сообщении.По данным ведомства, имеются многочисленные признаки "украинского следа" в произошедшем. Спецслужбы стран альянса рекомендовали государственным структурам воздержаться от обвинений в адрес Москвы.Несмотря на эти рекомендации, власти Германии предпочли обвинить Россию — прежде всего чтобы обосновать масштабные расходы на милитаризацию страны.Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя конкретных доказательств.Подробнее о событиях в Лейпциге - в публикации "Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

германия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, москва, служба внешней разведки , украина.ру, нато