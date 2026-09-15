Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом - 15.09.2026 Украина.ру
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Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом
Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом - 15.09.2026 Украина.ру
Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом
Украинская кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко*, сдалась под натиском львовского активиста и переименовала конфеты "Сливки-ленивки" из-за их русскоязычного названия, сообщает издание Zaxid.net
2026-09-15T10:42
2026-09-15T10:51
новости
украина
конфеты
дерусификация
roshen
украина.ру
русский язык
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Языковой деятель Святослав Литинский проявил титаническое упорство: на протяжении 14 лет он методично забрасывал кондитерского гиганта письмами с требованием избавить сладости от русского языка. Все эти годы Roshen успешно держал оборону, отвечая активисту отказами или игнорируя требования, однако под конец все же не выдержал лингвистического прессинга. Корпорация официально подтвердила капитуляцию в соцсетях, иронично отметив: "У нас коровки любят отдохнуть". В итоге популярное лакомство получило новое украинское имя — "Лінива корівка" ("Ленивая коровка").Атака на "Сливки-ленивки" — лишь часть тотальной зачистки всего русского, которая идет на Украине после госпереворота 2014 года. Согласно закону о госязыке от 2019 года, под принудительное переименование попадает буквально все подряд. Видимо, русскоязычные сладости признали опасными для государства, так что замена "сливок" на "коровку" стала очередной "победой" на кондитерском фронте.Подробнее о войне с русским языком - в материале Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, конфеты, дерусификация, roshen, украина.ру, русский язык
Новости, Украина, конфеты, дерусификация, Roshen, Украина.ру, Русский язык

Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом

10:42 15.09.2026 (обновлено: 10:51 15.09.2026)
 
© commons.wikimedia.org / George Chernilevsky / Перейти в фотобанкфабрика Рошен
фабрика Рошен - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© commons.wikimedia.org / George Chernilevsky
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Украинская кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко*, сдалась под натиском львовского активиста и переименовала конфеты "Сливки-ленивки" из-за их русскоязычного названия, сообщает издание Zaxid.net
Языковой деятель Святослав Литинский проявил титаническое упорство: на протяжении 14 лет он методично забрасывал кондитерского гиганта письмами с требованием избавить сладости от русского языка.
Все эти годы Roshen успешно держал оборону, отвечая активисту отказами или игнорируя требования, однако под конец все же не выдержал лингвистического прессинга.
Корпорация официально подтвердила капитуляцию в соцсетях, иронично отметив: "У нас коровки любят отдохнуть". В итоге популярное лакомство получило новое украинское имя — "Лінива корівка" ("Ленивая коровка").
Атака на "Сливки-ленивки" — лишь часть тотальной зачистки всего русского, которая идет на Украине после госпереворота 2014 года. Согласно закону о госязыке от 2019 года, под принудительное переименование попадает буквально все подряд. Видимо, русскоязычные сладости признали опасными для государства, так что замена "сливок" на "коровку" стала очередной "победой" на кондитерском фронте.
Подробнее о войне с русским языком - в материале Более 150 памятников в Полтавской области ликвидируют в рамках "деколонизации" и "дерусификации" на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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