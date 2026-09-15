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Рада официально утвердила отставку Кравченко

Рада официально утвердила отставку Кравченко - 15.09.2026 Украина.ру

Рада официально утвердила отставку Кравченко

Верховная рада Украины 15 сентября поддержала конституционным большинством в 317 голосов отставку генерального прокурора Руслана Кравченко

2026-09-15T12:48

2026-09-15T12:48

2026-09-15T12:55

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Решение законодателей последовало сразу за указом Владимира Зеленского, который накануне официально отстранил главу ведомства от занимаемой должности. Кадровой чистке в Киеве предшествовал грандиозный скандал: Кравченко объявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоносу, обвинив его в подделке официальных документов ради получения крупной выгоды и в фиктивном усыновлении несовершеннолетнего ради уклонения от уголовной ответственности.Еще одно подозрение было оформлено на лицо, приближенное к руководителю САП Александру Клименко. По версии Кравченко, этот человек незаконно влиял на главу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предлагал взятку, а также содействовал гражданам в уклонении от мобилизации. Сами ведомства назвали обвинения Кравченко сфальсифицированной "медийной атакой". На этом фоне Кравченко покинул Украину через пропускной пункт "Шегини" на границе с Польшей, использовав в качестве повода командировку в Литву.Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, польша, кравченко, владимир зеленский, набу, сап, рада