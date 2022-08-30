Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты
Эксперты, предлагающие России сбивать поставляемые киевскому режиму американские транспортные самолёты, заблуждаются. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что американская военно-транспортная авиация на территорию Украины не летает, а доставляет вооружения на аэродромы в Жешуве (Польша) и Румынии.
Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка
Он добавил, что Россия может наносить удары по этим транспортным средствам на территории Украины, но не на территории Польши, поскольку это будет означать прямой вооружённый конфликт с блоком НАТО.
21 августа, 08:55Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше Миллионы украинских граждан, в настоящий момент находящиеся в Польше, изменяют её “формат” как мононациональной страны, и одновременно являются потенциальными сторонниками запрещённых киевским режимом политических сил. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.