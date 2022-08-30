https://ukraina.ru/20220830/1038211323.html

Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты

Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты - 30.08.2022 Украина.ру

Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты

Эксперты, предлагающие России сбивать поставляемые киевскому режиму американские транспортные самолёты, заблуждаются. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T05:30

2022-08-30T05:30

2022-08-30T05:30

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Он отметил, что американская военно-транспортная авиация на территорию Украины не летает, а доставляет вооружения на аэродромы в Жешуве (Польша) и Румынии.Он добавил, что Россия может наносить удары по этим транспортным средствам на территории Украины, но не на территории Польши, поскольку это будет означать прямой вооружённый конфликт с блоком НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037898884.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, юрий кнутов, польша, румыния, военная помощь, сша, киевский режим