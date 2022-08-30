Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты - 30.08.2022 Украина.ру
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Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты
Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты - 30.08.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты
Эксперты, предлагающие России сбивать поставляемые киевскому режиму американские транспортные самолёты, заблуждаются. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T05:30
2022-08-30T05:30
новости
спецоперация
юрий кнутов
польша
румыния
военная помощь
сша
киевский режим
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Он отметил, что американская военно-транспортная авиация на территорию Украины не летает, а доставляет вооружения на аэродромы в Жешуве (Польша) и Румынии.Он добавил, что Россия может наносить удары по этим транспортным средствам на территории Украины, но не на территории Польши, поскольку это будет означать прямой вооружённый конфликт с блоком НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, юрий кнутов, польша, румыния, военная помощь, сша, киевский режим
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Польша, Румыния, военная помощь, США, киевский режим

Эксперт ответил, может ли Россия сбивать американские транспортные самолёты

05:30 30.08.2022
 
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
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Эксперты, предлагающие России сбивать поставляемые киевскому режиму американские транспортные самолёты, заблуждаются. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что американская военно-транспортная авиация на территорию Украины не летает, а доставляет вооружения на аэродромы в Жешуве (Польша) и Румынии.

Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка

Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что Россия может наносить удары по этим транспортным средствам на территории Украины, но не на территории Польши, поскольку это будет означать прямой вооружённый конфликт с блоком НАТО.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:55
Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше Миллионы украинских граждан, в настоящий момент находящиеся в Польше, изменяют её “формат” как мононациональной страны, и одновременно являются потенциальными сторонниками запрещённых киевским режимом политических сил. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовПольшаРумыниявоенная помощьСШАкиевский режим
 
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