Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
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Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил 29 августа адвокат политика Шалва Хачапуридзе
2022-08-29T16:45
2022-08-29T16:45
новости
грузия
экс-глава
саакашвили
психические расстройства
экспертизы
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Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Результат-заключение специалиста будет готово через три-четыре дня, заявил адвокат.Он уточнил, что итоговый отчет о состоянии здоровья его подзащитного должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.️Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021-го, после "путешествия" из Украины в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Во время суда он начал подозрительно себя вести, а затем объявил голодовку.
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новости, грузия, экс-глава, саакашвили, психические расстройства, экспертизы
Новости, Грузия, экс-глава, Саакашвили, психические расстройства, экспертизы

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

16:45 29.08.2022
 
© REUTERS / Irakli GedenidzeСаакашвили суд Тбилиси
Саакашвили суд Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / Irakli Gedenidze
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Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил 29 августа адвокат политика Шалва Хачапуридзе
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Результат-заключение специалиста будет готово через три-четыре дня, заявил адвокат.
Он уточнил, что итоговый отчет о состоянии здоровья его подзащитного должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.
Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021-го, после "путешествия" из Украины в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Во время суда он начал подозрительно себя вести, а затем объявил голодовку.
Пресс-конференция партии Движение новых сил в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:55
Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не былоЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили предсказал Украине "победу в Херсоне", поздравив с "победой в Киеве", запись он опубликовал в своем аккаунте в Twitter
 
НовостиГрузияэкс-главаСаакашвилипсихические расстройстваэкспертизы
 
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