https://ukraina.ru/20220829/1038232631.html

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил 29 августа адвокат политика Шалва Хачапуридзе

2022-08-29T16:45

2022-08-29T16:45

2022-08-29T16:45

новости

грузия

экс-глава

саакашвили

психические расстройства

экспертизы

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Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Результат-заключение специалиста будет готово через три-четыре дня, заявил адвокат.Он уточнил, что итоговый отчет о состоянии здоровья его подзащитного должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.️Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021-го, после "путешествия" из Украины в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Во время суда он начал подозрительно себя вести, а затем объявил голодовку.

https://ukraina.ru/20220713/1036314889.html

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2022

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новости, грузия, экс-глава, саакашвили, психические расстройства, экспертизы