https://ukraina.ru/20220829/1038232631.html
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил 29 августа адвокат политика Шалва Хачапуридзе
2022-08-29T16:45
2022-08-29T16:45
2022-08-29T16:45
новости
грузия
экс-глава
саакашвили
психические расстройства
экспертизы
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Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Результат-заключение специалиста будет готово через три-четыре дня, заявил адвокат.Он уточнил, что итоговый отчет о состоянии здоровья его подзащитного должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.️Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021-го, после "путешествия" из Украины в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Во время суда он начал подозрительно себя вести, а затем объявил голодовку.
https://ukraina.ru/20220713/1036314889.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, экс-глава, саакашвили, психические расстройства, экспертизы
Новости, Грузия, экс-глава, Саакашвили, психические расстройства, экспертизы
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщил 29 августа адвокат политика Шалва Хачапуридзе
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Результат-заключение специалиста будет готово через три-четыре дня, заявил адвокат.
Он уточнил, что итоговый отчет о состоянии здоровья его подзащитного должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.
️Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021-го, после "путешествия" из Украины в Грузию в трейлере с молочными продуктами. Во время суда он начал подозрительно себя вести, а затем объявил голодовку.