Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, сообщило 29 августа министерство обороны США
"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в пресс-релизе.
Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.
Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.
Военная помощь Украине
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге в эфире Украина.ру рассказал, что очередная военная помощь США не изменит расстановку сил, а лишь затягивает СВО.
24 августа, 18:25Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страныКиевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC