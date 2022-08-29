Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине

Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страны Киевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC