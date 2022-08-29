Где и когда состоится встреча доноров военной помощи Украине
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Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине
Где и когда состоится встреча доноров военной помощи Украине
Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, сообщило 29 августа министерство обороны США
2022-08-29T15:40
2022-08-29T15:40
новости
пентагон
военная помощь
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Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.Ранее политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге в эфире Украина.ру рассказал, что очередная военная помощь США не изменит расстановку сил, а лишь затягивает СВО.
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новости, пентагон, военная помощь, украина, фрг
Новости, Пентагон, военная помощь, Украина, ФРГ

Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине

15:40 29.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии созывает очередную встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, сообщило 29 августа министерство обороны США
"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в пресс-релизе.
Форум обычно собирает представителей четырех десятков государств, которые координируют поставки украинским военным оружия и боеприпасов.
Рамштайн в апреле принял первую такую встречу, которые с тех пор проводятся ежемесячно в очном и дистанционном форматах.
Военная помощь Украине

РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Ранее политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге в эфире Украина.ру рассказал, что очередная военная помощь США не изменит расстановку сил, а лишь затягивает СВО.
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 18:25
Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страныКиевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC
 
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