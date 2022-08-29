https://ukraina.ru/20220829/1038220866.html

Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков

Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков - 29.08.2022 Украина.ру

Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков

Министерство иностранных дел Украины официально вызвало папского нунция (посла) на Украине, Висвалдаса Кулбокаса, дабы выразить ему недовольство словами Папы... Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T16:00

2022-08-29T16:00

2022-08-29T16:00

папа римский

история

униаты

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Министерство иностранных дел Украины официально вызвало папского нунция (посла) на Украине, Висвалдаса Кулбокаса, дабы выразить ему недовольство словами Папы Римского, которые тот 24 августа произнес на общей аудиенции.В частности, возмущение у МИД Украины вызвало то, что глава Римской Церкви упомянул Дарью Дугину, как невинную жертву войны и заявил, что "война — это безумие. Никто из тех, кто вовлечен в войну, не может сказать: "Нет, я не сошел с ума". Безумие войны... А те, кто наживается на войне и торговле оружием, являются преступниками, убивающими человечество".СМИ в один голос пишут, что подобное поведение украинского государства является "беспрецедентным". Да и в целом, как-то противоречит демократическим принципам отделения государства от церкви. Но, стоит напомнить, официальный Киев уже довольно давно подобные рамки отринул.Например, когда в 1992 году совет по делам религий при кабинете министров Украины постановил, что решения Харьковского Собора УПЦ (МП) не только "незаконны", но и "не каноничны", а Верховная Рада Украины эти тезисы только поддержала.Впрочем, что касается систематической дискриминации канонического православия на Украине, то все к этому уже даже как-то привыкли. Однако, взаимоотношения украинцев с католичеством тоже выстроены весьма своеобразно.Стоит напомнить, что наиболее влиятельной католической, если так можно выразиться, фракцией на территории Украины является УГКЦ, униатская, греко-католическая церковь. Самым активным образом она вернулась в общественную и политическую жизнь этой страны в 90-е годы прошлого века. Отчасти, именно экспансия деятелей УГКЦ спровоцировала на Украине серию церковных расколов уже в Православии, свидетелями чего, мы стали уже сейчас.Помимо прочего, активисты из среды УГКЦ принимали самое активное участие, что в Майдане 2004 года, что в "Евромайдане" 2014. Понятно, что они систематически выступали за наиболее одиозных, прозападных политиков. И есть большие сомнения, что на подобную активность УГКЦ давал добро Ватикан, а не Вашингтон.Впрочем, то, что католические украинцы считают себя в буквальном смысле "святее Папы Римского", тоже не новая история. И здесь достаточно вспомнить всего одно имя, митрополита и кардинала, а впоследствии и "патриарха" украинской греко-католической церкви, Иосифа (Слипого).Начать здесь, впрочем, стоит с предшественника Слипого, графа Андрея Шептицкого, который на момент 1930-х возглавлял украинских греко-католиков. В 1939 году Шептицкий официально назначил Слипого своим "преемником" на этом посту. И тогда же собрал некое тайное совещание, на котором "информировал о том, что он имеет намерение использовать воссоединение западных областей Украины и Белоруссии с Советским Союзом для распространения католицизма в СССР. Он объявил о создании тайного экзархата, призванного возглавить деятельность по внедрению и распространению католицизма на территории Советского Союза". Более того, на том же совещании Слипый был назначен одним из "тайных экзархов" Шептицкого. А экзархат его, под названием "Великая Украина", по мысли Шептицкого, должен был включать помимо, территории УССР, еще и Бессарабию, Крым, Дон, Кубань и Кавказ.Что характерно, Ватикан Шептицкий буквально "поставил перед фактом" своих решений через несколько месяцев после тайного совещания. Папский Престол в подобных инициативах категорически отказал (что нисколько не помешало впоследствии греко-католикам на территории уже Рейхскомиссариата Украина вести самую бурную деятельность), но вот на официальное назначение Слипого преемником Шептицкого "добро" дал.А дальше на Украину пришли фашисты и принесли с собой войну и оккупацию. И вот тут уже Слипый развернулся во всю ширь своих талантов. Правда не столько религиозных, сколько, если так можно выразиться, военно-политических.Слипый был в числе тех, кто официально, от имени "украинских верующих" приветствовал 30 июня 1941 года создание Украинского государственного правления. Возглавил УГП, структуру, подконтрольную абверу, Ярослав Стецько, первый заместитель Степана Бандеры. Эта структура, правда, просуществовала недолго, а её участники были быстро арестованы оккупационными властями. Однако, и Слипому по большому счету не было дела до украинских националистов, если они не были лояльны Рейху.Здесь стоит вспомнить, что военного капеллана в такой батальон, как "Нахтигаль" (диверсионное и карательное военное подразделение, сформированное преимущественно из украинцев) за несколько месяцев до начала войны назначил именно Слипый. Да и потом, он неоднократно участвовал в торжественных молебнах "о победах Великогерманской армии", и в праздничных мероприятиях по случаю дней рождения фюрера.А на встречах с руководством Рейха Слипый публично заверял "в верности фюреру и Великогермании, в готовности греко-католической церкви и впредь оказывать всестороннюю помощь немецкой администрации".Видимо, такая "пламенная любовь" вызвала у военного руководства Рейха к Слипому определенную долю доверия. А потому, ему поручили заниматься "духовным окормлением" дивизии СС "Галиция". Изначально греко-католические храмы, которых к 1942-1943 году открылось на западе Украины более, чем достаточно, стали, по совместительству, еще и складами оружия. В 1943 году Слипый после торжественного богослужения направил больше десятка священников УГКЦ в качестве военных капелланов в "Галицию". И все это время занимался выпуском агитационных материалов, чтобы в данное подразделение СС вступало как можно больше молодых украинских националистов.Правда, уже в ноябре 1944 года Слипому стало понятно, что у Рейха большие проблемы. И вот он уже пишет обращение к советской власти, в котором говорится следующее: "Лично я и духовенство благодарны Советской власти. Будем молиться за победу Советского Союза".Это, в целом, не помогло. И Слипый поехал в лагеря на 8 лет сначала в 1945 году. А потом еще на 7 лет уже в 1958. Правда, весь срок не отсидел, а был отправлен по просьбе Папы Иоанна XIII в Рим уже в 1963 году. Под обещание более не заниматься "публичной деятельностью".Естественно, что обещание это Слипым принципиально не соблюдалось. При том, в какой-то момент настолько, что, думается, уже и в Ватикане пожалели, что освободили этого "узника совести".В 1965 году, Папа сделал Слипого кардиналом и "верховным архиепископом Львовским". Но тому показалось мало, и в 1975 году Слипый провозгласил себя "украинским патриархом". Естественно, самовольно, по старой недоброй традиции, просто поставив Папу Римского перед фактом.Тут нужно отметить, что в истории Римской Церкви, патриархаты периодически возникали. Но всегда только и исключительно по решению Папы. Равно также они и упразднялись. И нужно ли напоминать, что для католиков решения Папы в области "доктрины и веры", в число которых, думается, входит и учреждение новых церковных территорий с новыми статусами, не просто абсолютны к исполнению, но и в прямом смысле "непогрешимы"? Видимо, для украинских католиков они все же менее непогрешимы, чем для всех остальных.Ватикан инициатив Слипого по самопровозглашению не оценил. Однако, на Украине греко-католики стали именовать Слипого именно "патриархом", невзирая на возражения Папы.Сам же Слипый не ограничился только придумыванием себе титулов. Он еще без ведома Римской курии начал рукополагать епископов. Как, например, Любомира (Гузара), который невзирая на свою некоторую "самопальность", в итоге стал преемником Слипого на посту предстоятеля УГКЦ и был таковым до февраля 2011 года.А потому, стоит ли удивляться, что Украина, как в католической, так и в политической своей части, периодически "учит Папу жить"?Как это было, например, в 2016 году, после встречи Патриарха Московского Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване, в ходе которой появилась совместная декларация, где в том числе было сказано следующее: "Сегодня очевидно, что метод "униатизма" прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства".На это украинские униаты ответили открытым несогласием с Папой. Так, предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук), заявил: "Такое ощущение, что за нашими плечами кто-то торгует нашими душами… когда Ватикан и Москва организуют встречи или подписывают какие-то совместные тексты, нам нечего ожидать от этого чего-то хорошего".И, более того, возмутился, что его, "верховного архиепископа Украины", на эту встречу персонально не пригласили: "Меня никто не просил высказать своего мнения, и, по сути, как это было и раньше, говорили о нас без нас, не дав нам голоса".Так что в том, что нынешний официальный Киев учит главу Римской Церкви "что такое хорошо, и что такое плохо", что говорить можно, а что нельзя – нет ничего удивительного, и уж тем более беспрецедентного. Если уж сами украинские греко-католики многие десятилетия учат этому Папу, то почему киевским властям-то нельзя?Правда, тут все же возникает вопрос: а зачем Ватикану такая вот "уния" и такая "украинская церковь", вместе со всей остальной Украиной заодно, если в общем-то УГКЦ "часть Римской Церкви" ровно тогда, когда это выгодно УГКЦ. В остальных же случаях там включается "Папа, ты неправ". И это, пожалуй, самая мягкая формулировка.

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https://ukraina.ru/20190226/1022808140.html

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Александр Чаусов

Александр Чаусов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаусов

папа римский, история, униаты