Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого - 29.08.2022 Украина.ру
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Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого
Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого - 29.08.2022 Украина.ру
Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого
Отсутствие суверенитета превращает страну в последовательного манкурта
2022-08-29T13:53
2022-08-29T14:22
эксклюзив
владимир скачко
украина
памятник
декоммунизация
дерусификация
география
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Прошедшие выходные на Украине принесли две очередные печальные новости: в городе Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза. Однако Украине победить в войне с Россией это ничуть не поможет. Аж никак.Первой вестью традиционно и радостно захлебывался телеканал «1+1», руководителем которого еще совсем недавно был нынешний министр культуры Александр Ткаченко, как выяснилось, большой любитель особых жестов и фигур из пальцев. Поэтому очередное сообщение телеканала никого и не удивило: раз взят общий курс на исторические извращения, то надо соответствовать ежедневно.Извечное же лузерство в ее борьбе с Россией Украине напророчило американское издание The National Interest, которое заявило: «Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli (повод для войны. — Авт.) нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав».В переводе на русский язык это означает, что во всех бедах Украины, кроме ее туповатых и бездарных властей, виноват еще и Запад, ведомый США. Именно он замутил и заказал, с одной стороны, курс Украины на Запад (так называемая евроатлантическая интеграция в НАТО и ЕС). А с другой — спровоцировал войну Украины с Россией. Подставив Украину под удар ее же стремлением вступить в НАТО, с чем была категорично не согласна Россия, узревшая в этом угрозу своим национальным интересам.В итоге без отказа Киева от НАТО мир с Россией невозможен. А отказаться от Альянса Украине не позволят США. Вот и светит ей, как говорят в детсадике, капец с кисточкой. Выходом из ситуации, конечно, могло бы стать дипломатическое решение проблемы — мирные переговоры. А также синхронное давление США и Европы на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который потребует и от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО.Но в конфликте Украины с Россией мнение Киева никого не интересует, а Москве и Вашингтону нужна только победа, которая и удовлетворит национальные интересы этих двух стран в полной мере. Значит, за победу и будут бороться. США и Россия. На земле Украины. С вполне закономерным итогом: «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. …Прежде всего остального Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».Еще раньше то же издание прогнозировало потерю Украиной всего северного Причерноморья, что, в свою очередь, «нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю».Перспективка, согласитесь, еще та. Особенно если и экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор, как известно, напророчил Украине: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».Однако даже такая перспектива никак не повлияла на внутренние перемены на Украине, которые тоже заказаны спонсорами и кураторами и проходят в ускоренном режиме. Речь идет, ясное дело, о сносе памятников и заключительном этапе тотального переименования всей топонимики, хоть как-то связанной с Россией и всем русским.Чтобы понять весь заданный идиотизм процесса и векторы его направленности, достаточно вспомнить, что, например, в Киеве улицу Николая Римского-Корсакова переименовали просто в Римскую. Потому что киевские власти во главе с свежеразведенным и открытым новым впечатлениям мэром Виталиком Кличко, во всем спорящим с упомянутым выше затейником-министром Ткаченко, одновременно и Италию привычно уже лизали, и от русского композитора отказывались, «чтобы Путину было плохо».И проходит весь этот процесс, разумеется, в рамках «декоммунизации и дерусификации». Организаторы экзекуций так и говорят. Везде. От Чернигова до Одессы и от Ужгорода до зоны противостояния в рамках спецвоенной операции (СВО) России против Украины.И я не зря упомянул СВО. Процессы переиначивания топонимики и всей страны тесно связаны между собою: и после того, и после другого Украина должна предстать совсем другой. Даже если СВО завершится полной победой России (а в этом сегодня не сомневается практически никто) Украина предстанет совсем другой. И в нравственно-психологическом, и в топонимико-географическом, и историческом смыслах.В перелицевании улиц и городов ведь есть и государственный, и исторический, и нравственной-психологический смыслы. С историей тут все, казалось бы, понятно. Дерусификация — это закономерный и завершающий, четвертый по счету этап-процесс переделывания, как сейчас модно говоря, интерфейса Украины. С целью отказа от якобы позорного прошлого и создания нового настоящего и духоподъемного образа настоящего и будущего.На первом этапе, как мы помним, была декоммунизация — уничтожение всего, что было связано с коммунистическим прошлым и Украины и с его деятелями. От Владимира Ленина до всех его последователей, большевиков и коммунистов всех мастей, оттенков и национальностей. Все и порушили. На Украине насчитали снесенных и разбитых от 1200 до 5000 памятников, бюстов и прочих мемориальных досок в честь вождя мирового пролетариата. О его соратниках и говорить не приходится. Некоторых из них «оранжевый» президент с задатками сельского дурачка-бухгалтера Виктор Ющенко даже посадил посмертно на скамью подсудимых. И все удивлялся, почему никто, кроме придворных лизоблюдов, не радуется такой шикарной затее-ноу-хау.Потом пошла десоветизация — второй этап. На нем для поддержания градуса пафоса и задора реформаторов памяти сносили и уничтожали уже все, что было связано с просто советским периодом УССР. Маркером могло служить слово «советский». Вершиной этих устремлений является маниакальное желание сбить герб СССР на щите у памятника Родине-матери на склонах Днепра.На третьем этапе проплаченные полудурки с дипломами историков из Украинского института национальной памяти (УИНП) прежний Владимир Вятрович и нынешний Антон Дробович решили деколонизировать страну — уничтожить якобы все памятники и простые напоминания о «колониальном» периоде существования Украины. То есть, как они говорили, «300 лет под российским игом».И третий этап закономерно и, увы, с их точки зрения, органично перешел в четвертый, завершающий. В дерусификацию — уничтожение всего, что так или иначе связывает Украину и украинцев с Россией. И плохое, и хорошее. Все! Тотально!Отсюда и все эти последние переименования, которые пронеслись по Киеву и обязательно пронесутся по всей Украине. А параллельно будут скрести по сусекам памяти и психологии и во всех остальных аспектах. Вот в Борисполе добрались и до Аллеи Героев Советского Союза.И это только пробный камень, как вы понимаете. Такая же аллея есть в Киеве. Вот «протестируют» успешно в Борисполе, потом снесут все и в столице. А за ними доберутся и до могил. Того же генерала армии и освободителя Киева Николая Ватутина или разведчика Николая Кузнецова во Львове. Ведь предложил же мэр Вильнюса в июне этого года снести Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе, где похоронены 2906 воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года, 86 партизан и примерно 150 революционеров, общественных деятелей и деятелей культуры Литовской ССР.В том числе и пять Героев Советского Союза. И ведь снесут. И тем самым дадут пример украинцам, поддержат их, так сказать, в начинании на ниве политической некрофилии.И ведь все варварство внедряется в жизнь не просто так. Есть в этом глубокий нравственно-психологический и чисто прикладной смыслы. Посягая на то, что до недавнего времени почиталось святым, и надругавшись над теми, кого считали неприкосновенными, политические некрофилы пробивают очередное дно в общественном сознании. Тем, что показывают свое всесилие и непобедимость. Если кто-то может свергать памятники Ленину и его ленинцам, а потом сносит Александра Пушкина, Льва Толстого, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, безнаказанно плюют на Юрия Гагарина, маршала Георгия Жукова и Героев Советского Союза.Свергающие прежних идолов не перебирают на себя их сакральность, но внушают всем некий ужас своей вседозволенностью. За ними не идут вперед, но дорогу к неизвестному они пробивают однозначно. А если ниспровергатели предлагают что-то новое вместо порушенного, то предложенное и становится новыми смыслами. И даже идеологией. В этом одна из причин зазомбированности современного украинского населения, которое от старых догматов оторвали, а новые просто навязывают силой.Кроме того, тотальность перелицевания уничтожает весь прежний идеологический ландшафт практически до полной необратимости. Даже если новые перелицеватели проиграют сражение, они так зачистят все вокруг, что возвращаться к старому не будет смысла. Ни времени, ни ресурсов. Даже если представить, что на Украине победят какие-то необольшевики, то все равно невозможно поверить, что они восстановят 5 тыс. памятников Ленину. А значит, ниспровергатели все равно победили — они создали основу для нового, уничтожив старое. На это, кажется, и расчет всех этих прикупленных американцами выдревичей и дреговичей…А затем на этой зачищенной земле и возводятся фундаменты и остовы нового национального государства. В нашем случае — той самой «Украинской Украины» (УУ), которую и насаждают сегодня неонацисты и их добровольные помощники. Украина для украинцев, для которых она «понад усэ». По крайне мере, на уровне восприятия всего происходящего вокруг. Потому что на самом деле страна без суверенитета — это по-любому симулякр. А страна, потерявшая свою историю под чужой заказ, теряет и свой суверенитет, не может всесторонне и равноправно обслуживать интересы значительных слоев населения, которые не приняли новые смыслы. А неравноправие равно или поздно выльется в дискриминацию и, не исключено, репрессии. Ведь кто не с нами, тот против нас, и его рано или уничтожают. Или унижают до полного гражданского непотребства.На Украине, напоминаю, сейчас идет СВО, которая может завершиться победой. Но несмотря на это, а может быть, и именно поэтому сейчас на Украине наблюдается небывалый рост русофобии — нынешние хозяева жизни показывают, кто для них нежелательный элемент в стране. Но и население это начинает понимать и привыкать. Засеянные зубы дракона еще могут дать свои страшные всходы…
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Владимир Скачко
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эксклюзив, владимир скачко, украина, памятник, декоммунизация, дерусификация, география
Эксклюзив, Владимир Скачко, Украина, памятник, декоммунизация, дерусификация, география

Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого

13:53 29.08.2022 (обновлено: 14:22 29.08.2022)
 
Аллея Героев Советского Союза
Аллея Героев Советского Союза
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
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Отсутствие суверенитета превращает страну в последовательного манкурта
Прошедшие выходные на Украине принесли две очередные печальные новости: в городе Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза. Однако Украине победить в войне с Россией это ничуть не поможет. Аж никак.
Первой вестью традиционно и радостно захлебывался телеканал «1+1», руководителем которого еще совсем недавно был нынешний министр культуры Александр Ткаченко, как выяснилось, большой любитель особых жестов и фигур из пальцев. Поэтому очередное сообщение телеканала никого и не удивило: раз взят общий курс на исторические извращения, то надо соответствовать ежедневно.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Извечное же лузерство в ее борьбе с Россией Украине напророчило американское издание The National Interest, которое заявило: «Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli (повод для войны. — Авт.) нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав».
В переводе на русский язык это означает, что во всех бедах Украины, кроме ее туповатых и бездарных властей, виноват еще и Запад, ведомый США. Именно он замутил и заказал, с одной стороны, курс Украины на Запад (так называемая евроатлантическая интеграция в НАТО и ЕС). А с другой — спровоцировал войну Украины с Россией. Подставив Украину под удар ее же стремлением вступить в НАТО, с чем была категорично не согласна Россия, узревшая в этом угрозу своим национальным интересам.
В итоге без отказа Киева от НАТО мир с Россией невозможен. А отказаться от Альянса Украине не позволят США. Вот и светит ей, как говорят в детсадике, капец с кисточкой.

«В любом случае Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — уверено американское издание.

Выходом из ситуации, конечно, могло бы стать дипломатическое решение проблемы — мирные переговоры. А также синхронное давление США и Европы на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который потребует и от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО.
Но в конфликте Украины с Россией мнение Киева никого не интересует, а Москве и Вашингтону нужна только победа, которая и удовлетворит национальные интересы этих двух стран в полной мере. Значит, за победу и будут бороться. США и Россия. На земле Украины. С вполне закономерным итогом: «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. …Прежде всего остального Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Еще раньше то же издание прогнозировало потерю Украиной всего северного Причерноморья, что, в свою очередь, «нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю».
Перспективка, согласитесь, еще та. Особенно если и экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор, как известно, напророчил Украине: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».
17 августа, 12:23
Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
Однако даже такая перспектива никак не повлияла на внутренние перемены на Украине, которые тоже заказаны спонсорами и кураторами и проходят в ускоренном режиме. Речь идет, ясное дело, о сносе памятников и заключительном этапе тотального переименования всей топонимики, хоть как-то связанной с Россией и всем русским.
Чтобы понять весь заданный идиотизм процесса и векторы его направленности, достаточно вспомнить, что, например, в Киеве улицу Николая Римского-Корсакова переименовали просто в Римскую. Потому что киевские власти во главе с свежеразведенным и открытым новым впечатлениям мэром Виталиком Кличко, во всем спорящим с упомянутым выше затейником-министром Ткаченко, одновременно и Италию привычно уже лизали, и от русского композитора отказывались, «чтобы Путину было плохо».
И проходит весь этот процесс, разумеется, в рамках «декоммунизации и дерусификации». Организаторы экзекуций так и говорят. Везде. От Чернигова до Одессы и от Ужгорода до зоны противостояния в рамках спецвоенной операции (СВО) России против Украины.
И я не зря упомянул СВО. Процессы переиначивания топонимики и всей страны тесно связаны между собою: и после того, и после другого Украина должна предстать совсем другой. Даже если СВО завершится полной победой России (а в этом сегодня не сомневается практически никто) Украина предстанет совсем другой. И в нравственно-психологическом, и в топонимико-географическом, и историческом смыслах.
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В перелицевании улиц и городов ведь есть и государственный, и исторический, и нравственной-психологический смыслы. С историей тут все, казалось бы, понятно. Дерусификация — это закономерный и завершающий, четвертый по счету этап-процесс переделывания, как сейчас модно говоря, интерфейса Украины. С целью отказа от якобы позорного прошлого и создания нового настоящего и духоподъемного образа настоящего и будущего.
На первом этапе, как мы помним, была декоммунизация — уничтожение всего, что было связано с коммунистическим прошлым и Украины и с его деятелями. От Владимира Ленина до всех его последователей, большевиков и коммунистов всех мастей, оттенков и национальностей. Все и порушили. На Украине насчитали снесенных и разбитых от 1200 до 5000 памятников, бюстов и прочих мемориальных досок в честь вождя мирового пролетариата. О его соратниках и говорить не приходится. Некоторых из них «оранжевый» президент с задатками сельского дурачка-бухгалтера Виктор Ющенко даже посадил посмертно на скамью подсудимых. И все удивлялся, почему никто, кроме придворных лизоблюдов, не радуется такой шикарной затее-ноу-хау.
Потом пошла десоветизация — второй этап. На нем для поддержания градуса пафоса и задора реформаторов памяти сносили и уничтожали уже все, что было связано с просто советским периодом УССР. Маркером могло служить слово «советский». Вершиной этих устремлений является маниакальное желание сбить герб СССР на щите у памятника Родине-матери на склонах Днепра.
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На третьем этапе проплаченные полудурки с дипломами историков из Украинского института национальной памяти (УИНП) прежний Владимир Вятрович и нынешний Антон Дробович решили деколонизировать страну — уничтожить якобы все памятники и простые напоминания о «колониальном» периоде существования Украины. То есть, как они говорили, «300 лет под российским игом».
И третий этап закономерно и, увы, с их точки зрения, органично перешел в четвертый, завершающий. В дерусификацию — уничтожение всего, что так или иначе связывает Украину и украинцев с Россией. И плохое, и хорошее. Все! Тотально!
Отсюда и все эти последние переименования, которые пронеслись по Киеву и обязательно пронесутся по всей Украине. А параллельно будут скрести по сусекам памяти и психологии и во всех остальных аспектах. Вот в Борисполе добрались и до Аллеи Героев Советского Союза.
И это только пробный камень, как вы понимаете. Такая же аллея есть в Киеве. Вот «протестируют» успешно в Борисполе, потом снесут все и в столице. А за ними доберутся и до могил. Того же генерала армии и освободителя Киева Николая Ватутина или разведчика Николая Кузнецова во Львове. Ведь предложил же мэр Вильнюса в июне этого года снести Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе, где похоронены 2906 воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года, 86 партизан и примерно 150 революционеров, общественных деятелей и деятелей культуры Литовской ССР.
Шесть солдат
Шесть солдат
Шесть солдат
В том числе и пять Героев Советского Союза. И ведь снесут. И тем самым дадут пример украинцам, поддержат их, так сказать, в начинании на ниве политической некрофилии.
И ведь все варварство внедряется в жизнь не просто так. Есть в этом глубокий нравственно-психологический и чисто прикладной смыслы. Посягая на то, что до недавнего времени почиталось святым, и надругавшись над теми, кого считали неприкосновенными, политические некрофилы пробивают очередное дно в общественном сознании. Тем, что показывают свое всесилие и непобедимость. Если кто-то может свергать памятники Ленину и его ленинцам, а потом сносит Александра Пушкина, Льва Толстого, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, безнаказанно плюют на Юрия Гагарина, маршала Георгия Жукова и Героев Советского Союза.
Свергающие прежних идолов не перебирают на себя их сакральность, но внушают всем некий ужас своей вседозволенностью. За ними не идут вперед, но дорогу к неизвестному они пробивают однозначно. А если ниспровергатели предлагают что-то новое вместо порушенного, то предложенное и становится новыми смыслами. И даже идеологией. В этом одна из причин зазомбированности современного украинского населения, которое от старых догматов оторвали, а новые просто навязывают силой.
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10:19
"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить
Кроме того, тотальность перелицевания уничтожает весь прежний идеологический ландшафт практически до полной необратимости. Даже если новые перелицеватели проиграют сражение, они так зачистят все вокруг, что возвращаться к старому не будет смысла. Ни времени, ни ресурсов. Даже если представить, что на Украине победят какие-то необольшевики, то все равно невозможно поверить, что они восстановят 5 тыс. памятников Ленину. А значит, ниспровергатели все равно победили — они создали основу для нового, уничтожив старое. На это, кажется, и расчет всех этих прикупленных американцами выдревичей и дреговичей…
А затем на этой зачищенной земле и возводятся фундаменты и остовы нового национального государства. В нашем случае — той самой «Украинской Украины» (УУ), которую и насаждают сегодня неонацисты и их добровольные помощники. Украина для украинцев, для которых она «понад усэ». По крайне мере, на уровне восприятия всего происходящего вокруг.
Потому что на самом деле страна без суверенитета — это по-любому симулякр. А страна, потерявшая свою историю под чужой заказ, теряет и свой суверенитет, не может всесторонне и равноправно обслуживать интересы значительных слоев населения, которые не приняли новые смыслы. А неравноправие равно или поздно выльется в дискриминацию и, не исключено, репрессии. Ведь кто не с нами, тот против нас, и его рано или уничтожают. Или унижают до полного гражданского непотребства.
На Украине, напоминаю, сейчас идет СВО, которая может завершиться победой. Но несмотря на это, а может быть, и именно поэтому сейчас на Украине наблюдается небывалый рост русофобии — нынешние хозяева жизни показывают, кто для них нежелательный элемент в стране. Но и население это начинает понимать и привыкать. Засеянные зубы дракона еще могут дать свои страшные всходы…
 
ЭксклюзивВладимир СкачкоУкраинапамятникдекоммунизациядерусификациягеография
 
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Заголовок открываемого материала
14:34Борис Рожин: НАТО уже подготовил ответ на создание третьего русского корпуса на Украине
14:26Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
14:01Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
13:56Пел в Москве на 9 мая: награжденный Зеленским украинский певец угодил в скандал
13:53Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого
13:48"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
13:16Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области
13:09Жизнь налаживается: в первый класс - в освобождённом городе. Как готовятся школы Мариуполя
13:02Жители Николаева остались без воды
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