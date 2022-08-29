https://ukraina.ru/20220829/1038215269.html

Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого

Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого - 29.08.2022 Украина.ру

Деградация памяти. Запад не верит в победу Украины, но зачищает ее от реального прошлого

Отсутствие суверенитета превращает страну в последовательного манкурта

2022-08-29T13:53

2022-08-29T13:53

2022-08-29T14:22

эксклюзив

владимир скачко

украина

памятник

декоммунизация

дерусификация

география

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Прошедшие выходные на Украине принесли две очередные печальные новости: в городе Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза. Однако Украине победить в войне с Россией это ничуть не поможет. Аж никак.Первой вестью традиционно и радостно захлебывался телеканал «1+1», руководителем которого еще совсем недавно был нынешний министр культуры Александр Ткаченко, как выяснилось, большой любитель особых жестов и фигур из пальцев. Поэтому очередное сообщение телеканала никого и не удивило: раз взят общий курс на исторические извращения, то надо соответствовать ежедневно.Извечное же лузерство в ее борьбе с Россией Украине напророчило американское издание The National Interest, которое заявило: «Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli (повод для войны. — Авт.) нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав».В переводе на русский язык это означает, что во всех бедах Украины, кроме ее туповатых и бездарных властей, виноват еще и Запад, ведомый США. Именно он замутил и заказал, с одной стороны, курс Украины на Запад (так называемая евроатлантическая интеграция в НАТО и ЕС). А с другой — спровоцировал войну Украины с Россией. Подставив Украину под удар ее же стремлением вступить в НАТО, с чем была категорично не согласна Россия, узревшая в этом угрозу своим национальным интересам.В итоге без отказа Киева от НАТО мир с Россией невозможен. А отказаться от Альянса Украине не позволят США. Вот и светит ей, как говорят в детсадике, капец с кисточкой. Выходом из ситуации, конечно, могло бы стать дипломатическое решение проблемы — мирные переговоры. А также синхронное давление США и Европы на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который потребует и от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО.Но в конфликте Украины с Россией мнение Киева никого не интересует, а Москве и Вашингтону нужна только победа, которая и удовлетворит национальные интересы этих двух стран в полной мере. Значит, за победу и будут бороться. США и Россия. На земле Украины. С вполне закономерным итогом: «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. …Прежде всего остального Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».Еще раньше то же издание прогнозировало потерю Украиной всего северного Причерноморья, что, в свою очередь, «нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю».Перспективка, согласитесь, еще та. Особенно если и экс-советник главы Пентагона времен президентства в США Дональда Трампа отставной полковник Дуглас Макгрегор, как известно, напророчил Украине: она «усохнет до небольшого государства между Днепром и польской границей».Однако даже такая перспектива никак не повлияла на внутренние перемены на Украине, которые тоже заказаны спонсорами и кураторами и проходят в ускоренном режиме. Речь идет, ясное дело, о сносе памятников и заключительном этапе тотального переименования всей топонимики, хоть как-то связанной с Россией и всем русским.Чтобы понять весь заданный идиотизм процесса и векторы его направленности, достаточно вспомнить, что, например, в Киеве улицу Николая Римского-Корсакова переименовали просто в Римскую. Потому что киевские власти во главе с свежеразведенным и открытым новым впечатлениям мэром Виталиком Кличко, во всем спорящим с упомянутым выше затейником-министром Ткаченко, одновременно и Италию привычно уже лизали, и от русского композитора отказывались, «чтобы Путину было плохо».И проходит весь этот процесс, разумеется, в рамках «декоммунизации и дерусификации». Организаторы экзекуций так и говорят. Везде. От Чернигова до Одессы и от Ужгорода до зоны противостояния в рамках спецвоенной операции (СВО) России против Украины.И я не зря упомянул СВО. Процессы переиначивания топонимики и всей страны тесно связаны между собою: и после того, и после другого Украина должна предстать совсем другой. Даже если СВО завершится полной победой России (а в этом сегодня не сомневается практически никто) Украина предстанет совсем другой. И в нравственно-психологическом, и в топонимико-географическом, и историческом смыслах.В перелицевании улиц и городов ведь есть и государственный, и исторический, и нравственной-психологический смыслы. С историей тут все, казалось бы, понятно. Дерусификация — это закономерный и завершающий, четвертый по счету этап-процесс переделывания, как сейчас модно говоря, интерфейса Украины. С целью отказа от якобы позорного прошлого и создания нового настоящего и духоподъемного образа настоящего и будущего.На первом этапе, как мы помним, была декоммунизация — уничтожение всего, что было связано с коммунистическим прошлым и Украины и с его деятелями. От Владимира Ленина до всех его последователей, большевиков и коммунистов всех мастей, оттенков и национальностей. Все и порушили. На Украине насчитали снесенных и разбитых от 1200 до 5000 памятников, бюстов и прочих мемориальных досок в честь вождя мирового пролетариата. О его соратниках и говорить не приходится. Некоторых из них «оранжевый» президент с задатками сельского дурачка-бухгалтера Виктор Ющенко даже посадил посмертно на скамью подсудимых. И все удивлялся, почему никто, кроме придворных лизоблюдов, не радуется такой шикарной затее-ноу-хау.Потом пошла десоветизация — второй этап. На нем для поддержания градуса пафоса и задора реформаторов памяти сносили и уничтожали уже все, что было связано с просто советским периодом УССР. Маркером могло служить слово «советский». Вершиной этих устремлений является маниакальное желание сбить герб СССР на щите у памятника Родине-матери на склонах Днепра.На третьем этапе проплаченные полудурки с дипломами историков из Украинского института национальной памяти (УИНП) прежний Владимир Вятрович и нынешний Антон Дробович решили деколонизировать страну — уничтожить якобы все памятники и простые напоминания о «колониальном» периоде существования Украины. То есть, как они говорили, «300 лет под российским игом».И третий этап закономерно и, увы, с их точки зрения, органично перешел в четвертый, завершающий. В дерусификацию — уничтожение всего, что так или иначе связывает Украину и украинцев с Россией. И плохое, и хорошее. Все! Тотально!Отсюда и все эти последние переименования, которые пронеслись по Киеву и обязательно пронесутся по всей Украине. А параллельно будут скрести по сусекам памяти и психологии и во всех остальных аспектах. Вот в Борисполе добрались и до Аллеи Героев Советского Союза.И это только пробный камень, как вы понимаете. Такая же аллея есть в Киеве. Вот «протестируют» успешно в Борисполе, потом снесут все и в столице. А за ними доберутся и до могил. Того же генерала армии и освободителя Киева Николая Ватутина или разведчика Николая Кузнецова во Львове. Ведь предложил же мэр Вильнюса в июне этого года снести Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе, где похоронены 2906 воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года, 86 партизан и примерно 150 революционеров, общественных деятелей и деятелей культуры Литовской ССР.В том числе и пять Героев Советского Союза. И ведь снесут. И тем самым дадут пример украинцам, поддержат их, так сказать, в начинании на ниве политической некрофилии.И ведь все варварство внедряется в жизнь не просто так. Есть в этом глубокий нравственно-психологический и чисто прикладной смыслы. Посягая на то, что до недавнего времени почиталось святым, и надругавшись над теми, кого считали неприкосновенными, политические некрофилы пробивают очередное дно в общественном сознании. Тем, что показывают свое всесилие и непобедимость. Если кто-то может свергать памятники Ленину и его ленинцам, а потом сносит Александра Пушкина, Льва Толстого, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова, безнаказанно плюют на Юрия Гагарина, маршала Георгия Жукова и Героев Советского Союза.Свергающие прежних идолов не перебирают на себя их сакральность, но внушают всем некий ужас своей вседозволенностью. За ними не идут вперед, но дорогу к неизвестному они пробивают однозначно. А если ниспровергатели предлагают что-то новое вместо порушенного, то предложенное и становится новыми смыслами. И даже идеологией. В этом одна из причин зазомбированности современного украинского населения, которое от старых догматов оторвали, а новые просто навязывают силой.Кроме того, тотальность перелицевания уничтожает весь прежний идеологический ландшафт практически до полной необратимости. Даже если новые перелицеватели проиграют сражение, они так зачистят все вокруг, что возвращаться к старому не будет смысла. Ни времени, ни ресурсов. Даже если представить, что на Украине победят какие-то необольшевики, то все равно невозможно поверить, что они восстановят 5 тыс. памятников Ленину. А значит, ниспровергатели все равно победили — они создали основу для нового, уничтожив старое. На это, кажется, и расчет всех этих прикупленных американцами выдревичей и дреговичей…А затем на этой зачищенной земле и возводятся фундаменты и остовы нового национального государства. В нашем случае — той самой «Украинской Украины» (УУ), которую и насаждают сегодня неонацисты и их добровольные помощники. Украина для украинцев, для которых она «понад усэ». По крайне мере, на уровне восприятия всего происходящего вокруг. Потому что на самом деле страна без суверенитета — это по-любому симулякр. А страна, потерявшая свою историю под чужой заказ, теряет и свой суверенитет, не может всесторонне и равноправно обслуживать интересы значительных слоев населения, которые не приняли новые смыслы. А неравноправие равно или поздно выльется в дискриминацию и, не исключено, репрессии. Ведь кто не с нами, тот против нас, и его рано или уничтожают. Или унижают до полного гражданского непотребства.На Украине, напоминаю, сейчас идет СВО, которая может завершиться победой. Но несмотря на это, а может быть, и именно поэтому сейчас на Украине наблюдается небывалый рост русофобии — нынешние хозяева жизни показывают, кто для них нежелательный элемент в стране. Но и население это начинает понимать и привыкать. Засеянные зубы дракона еще могут дать свои страшные всходы…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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эксклюзив, владимир скачко, украина, памятник, декоммунизация, дерусификация, география