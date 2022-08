https://ukraina.ru/20220825/1038077746.html

Две лжи и две тактики. Как США и Россия на самом деле относятся к украинцам

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T09:55

2022-08-25T09:55

2022-08-25T10:43

мнения

В общем-то, как Украина встретит свой 31-й День независимости, можно было понять по инициативе министра культуры Александра Ткаченко, который так хотел быть суперпатриотом, что придумал новый жест, предложенный в качестве символа украинской самости.За сумасшедшие бюджетные деньги он нанял кучу самых разнообразных дурачков и дурочек, так или иначе известных в нынешнем неонацистском украинском обществе, и они устроили флэшмоб: заворачивая безымянный палец вниз и прижимая его большим, выпячивали три остальных как "трезуб независимости". По задумке министра Александра, не зря, как оказалось, носящего кличку "Сепелявый Сяся" (Шепелявый Саша), показанный друг другу этот жест во всем мире должен был стать новым и модерновым маркером настоящего современного украинца-патриота.Флэшмоб начали пропагандировать с такой яростью, что у людей майки заворачивались, а Сясе точно светила гнездо Героя из рук бывшего лицедея, ставшего президентом, но знающего толк в игре на рояле без рук, зато со спущенными штанами. Но все пришлось свернуть со страшной скоростью. Министру Ткаченко очень быстро объяснили, как он обмишурился по самые свои патриотические уши: оказывается, на Западе новый маркер носит название "шокер" и давно имеет свою "репутацию", связанную, как бы это сказать помягче, с секс-стимуляцией полового партнера. Куда двумя, куда – одним пальцем, и вездесущая Википедия даже по-английски его трактует, как "Two in the pink, one in the stink", что вольно переводится, как "Два в парадный, один в шоколадный".Даже не знаю, что натолкнуло Минкульт времен Зеленского и его предводителя Ткаченко на такой символ, я бы даже сказал, символище независимости, но удача была несомненной. Как говорится, тютелька в тютельку. Тьфу!И праздник отлично показал, кто и как относится в этом мире к Украине и украинцам и без Ткаченко с его шаловливой патриотической распальцовкой. Хотя за потраченные на флэшмоб бабки он так и не отчитался.Во-первых, как всегда вскрылся со своими уже традиционными обманами сам президент Зеленский. В материале в американской газете "The Washington Post" "Битва за Киев", приуроченном к полугоду начала спецвоенной операции СВО (а это как раз 24 августа), было рассказано, что Зеленский, не уезжая из Киева, был готов покинуть пост президента, если это поможет "остановить кровопролитие"."Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, чтобы мне уйти и тем самым остановить кровопролитие, я только за. Я уйду прямо сейчас. Я пошел в политику не для этого, и я уйду, если это остановит войну", — зацитировали амер-журналисты великого Анику-воина всея Украины.Это была первая ложь Зеленского. Хотя бы потому, что то же самое – "уйду, если не получится или не смогу выполнить предвыборные обещания" -- он говорил, мылясь в президенты. Но когда не смог и ничего у него ничего не получилось, то никуда не ушел. Наоборот – за последние два года продемонстрировал такое желание узурпировать всю полноту власти, что фактически зачистил все живое вокруг до основания. И политиков убрал, и оппозицию, и конкурентов. Подчистую!Во-вторых, Зеленский рассказал газете, что некоторые политики на Западе, с которыми он разговаривал в первые дни боевых действий, "просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России". "Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера Российской Федерации", — говорил Зеленский.И это ложь чистой воды. Западные кураторы изначально толкали режим Зеленского на войну в долгую. На ослабление и истощение России, вплоть до бунтов в ней и развала. И с тех пор ничего не изменилось. Накануне праздника независимости на брифинге после саммита "Крымской платформы" Зеленский опять заявил: "В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет. ...Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию, — этим государство Украина заниматься не будет".Это даже стратегическая ложь с тактической полуложью. Потому что сейчас Запад озабочен, чтобы наступило хоть небольшое перемирие в СВО. Западу нужно запустить свои ВПК по странам, ибо СВО слишком быстро перемалывает то оружие, которое Запад посылает режиму Зеленского. И без перемирия может так статься, что Запад свой ВПК запустит на полную мощность, а это уже никому не будет нужно – неонацистская Украина Зеленского сдуется и прекратит свое никчемное существование.Поэтому сейчас и Запад, и Зеленский с его лживыми заявлениями напоминают знаменитую на всю Одессу школу бальных танцев Соломона Пляра: "две шаги налево, две шаги направо, шаг впирод и две назад, наоборот". Им нужно одновременно и воевать, истощая Россию, и не проиграть в войне, а подготовиться к ней более тщательно. Вот Зеленский и юлит, как уж под вилами сил СВО.Такая война, собственно, обнажила и два совершенно разных подхода к Украине и украинцам со стороны США и России и их двух президентов – Джо Байдена и Владимира Путина. И разница, извините за тавтологию невольную, разительная. США несут в Украину войну и смерть, а России – мир и жизнь.А вот и факты. Президент США Байден ко Дню независимости Украины выделил Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 2,98 млрд. долл. В добавлении к ранее выделенной помощи в размере 775 млн. долл. "Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", -- заявил Байден. И деньги эти пойдут на покупку систем ПВО, артиллерии и боеприпасов, противоракетных беспилотных воздушных систем и радаров. Потому что, по Байдену, та трагедия и смерти, которые случились в Украине за последние полгода, "укрепили гордость украинцев за себя, страну и 31 год ее независимости".А вот что предложила Россия. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС сообщил собравшимся, что замедление темпов наступления в рамках СВО в Украине — это сознательное решение Москвы, необходимое для минимизации жертв среди мирного населения. "В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", -- сказал он.При этом Шойгу рассказал, что российские военные на освобожденных территориях системно занимаются налаживанием мирной жизни — запускают работу органов власти, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают всю инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.А чтобы его тезисы не показались кому-то голословными, 24 августа, в День независимости Украины – это подчеркиваю особо! -- президент России Путин поручил ввести выплаты семьям школьников из… Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) и подконтрольных территорий Украины в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Ну, тех, что уже освобождены от неонацистов войсками СВО.Правительство России должно обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на указанных территориях. Начисления должны прийти не позднее 15 сентября. И это к тому, что студенты и школьники из ЛДНР смогут получить образование в России бесплатно. Также сообщалось, что российские волонтеры помогут подготовить к школе 5 тысяч первоклассников Херсонской области.Вопросы есть? Вопросов нет. Согласитесь, это два контрастно разных подхода - "тактика выжженной земли" по принципу "так не доставайся же ты никому", которую ВСУ применяют к "зрадныкам" (предателям) – гражданам Украины, остающимся на освобожденных СВО землях. И российский - гуманный подход, когда солдаты не только воюют, но и обеспечивают всем необходимым гражданское население на освобожденных от нацистов территориях.P.S. А пыжиться ВПК Запада придется серьезно: по данным Минобороны России, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили на Украине: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 специальных автомобиля. В общем, поставлять новую технику и вооружение, чтобы восстановить баланс сил (если последнее вообще возможно) придется долго и, возможно, совершенно бессмысленно.

