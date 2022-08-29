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Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс
Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс - 29.08.2022 Украина.ру
Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс
Запад может оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения
2022-08-29T08:40
2022-08-29T08:40
2022-08-29T08:48
сергей лавров
россия
запад
новости
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Министр не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, "как говорится, "ниже пояса".Лавров рассказал, что США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.Министр отметил, что "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются", поскольку либо считают оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию.Неприемлемый, хамский тон звучащих на Западе высказываний вызывает сомнения в адекватности ораторов и в их способности понять национальную идентичность народов, в адрес которых допускаются такие угрозы, заметил российский министр.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.
https://ukraina.ru/20220825/1038084094.html
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Украина.ру
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сергей лавров, россия, запад, новости
Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс
08:40 29.08.2022 (обновлено: 08:48 29.08.2022)
Запад может оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения
Министр не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, "как говорится, "ниже пояса".
"Это будет оставаться на совести наших западных коллег", — пояснил он.
Лавров рассказал, что США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.
Министр отметил, что "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются", поскольку либо считают оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию.
Неприемлемый, хамский тон звучащих на Западе высказываний вызывает сомнения в адекватности ораторов и в их способности понять национальную идентичность народов, в адрес которых допускаются такие угрозы, заметил российский министр.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.