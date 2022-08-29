https://ukraina.ru/20220829/1038200278.html

Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс

Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс - 29.08.2022 Украина.ру

Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс

Запад может оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения

2022-08-29T08:40

2022-08-29T08:40

2022-08-29T08:48

сергей лавров

россия

запад

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036694189_0:144:2916:1785_1920x0_80_0_0_cdaec55abcafe3b568898749c9cdfaab.jpg

Министр не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, "как говорится, "ниже пояса".Лавров рассказал, что США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.Министр отметил, что "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются", поскольку либо считают оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию.Неприемлемый, хамский тон звучащих на Западе высказываний вызывает сомнения в адекватности ораторов и в их способности понять национальную идентичность народов, в адрес которых допускаются такие угрозы, заметил российский министр.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.

https://ukraina.ru/20220825/1038084094.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, россия, запад, новости