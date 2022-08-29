https://ukraina.ru/20220829/1038199537.html
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму" - 29.08.2022 Украина.ру
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
Европу ожидает "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима" во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит. Об этом сообщили на днях в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера
2022-08-29T07:44
2022-08-29T07:44
2022-08-29T07:49
новости
европа
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bd4441f544df3502e6484e7ec4c1ce4d.jpg
"Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отметил Метер.По его словам, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта.При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер. Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов."Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - предупредил автор.По его словам, ЕС принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".Как указал Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь."Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмировал он.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.
https://ukraina.ru/20220829/1038199248.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_571:0:3300:2047_1920x0_80_0_0_c9c68e5ec49c1da22d575aefcfd6ca2b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, санкции
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
07:44 29.08.2022 (обновлено: 07:49 29.08.2022)
Европу ожидает "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима" во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит. Об этом сообщили на днях в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера
"Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отметил Метер.
По его словам, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта.
"Становится все больше европейских стран, которые погружаются в политические кризисы из-за всего вышеперечисленного. Так, уже ушли в отставку некоторые правительства, в том числе в Болгарии, Эстонии, Великобритании и Италии", – напомнил он.
При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер.
Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов.
"Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - предупредил автор.
По его словам, ЕС принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.
О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".
Как указал Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь.
"Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмировал он.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.