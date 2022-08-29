Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму" - 29.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038199537.html
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму" - 29.08.2022 Украина.ру
Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
Европу ожидает "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима" во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит. Об этом сообщили на днях в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера
2022-08-29T07:44
2022-08-29T07:49
новости
европа
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bd4441f544df3502e6484e7ec4c1ce4d.jpg
"Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отметил Метер.По его словам, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта.При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер. Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов."Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - предупредил автор.По его словам, ЕС принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".Как указал Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь."Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмировал он.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.
https://ukraina.ru/20220829/1038199248.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_571:0:3300:2047_1920x0_80_0_0_c9c68e5ec49c1da22d575aefcfd6ca2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, санкции
Новости, Европа, Санкции

Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"

07:44 29.08.2022 (обновлено: 07:49 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Европу ожидает "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима" во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит. Об этом сообщили на днях в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера
"Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отметил Метер.
По его словам, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта.

"Становится все больше европейских стран, которые погружаются в политические кризисы из-за всего вышеперечисленного. Так, уже ушли в отставку некоторые правительства, в том числе в Болгарии, Эстонии, Великобритании и Италии", – напомнил он.

При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер.
Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов.
"Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - предупредил автор.
По его словам, ЕС принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.
О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".
Как указал Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь.
"Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмировал он.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.
07:23
Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - BloombergВласти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом 28 августа написал Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса
 
НовостиЕвропаСанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00"Негодяи и придурки". Военный эксперт о том, как СВО поставила всех в странное положение
08:45Бородай объяснил, почему Россия наступает в Донбассе, несмотря на сопротивление ВСУ
08:40Лавров рассказал, как Запад заставляет страны поддерживать антироссийский курс
08:30Где взять пехоту? Военный эксперт подробно объяснил, как Россия зачистит Харьков от ВСУ
08:28Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
08:16Девять человек пострадали при обстреле Энергодара украинскими военными
08:15Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
08:00Сидели, пока не закопали. Военный эксперт о том, что будет, если Залужного собьет самосвал
07:57Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph
07:45Попробуй свергнуть его. Суздальцев о том, кто превратил Зеленского в золотую антилопу
07:44Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"
07:36"Что за чушь?": Пушков раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
07:30Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом
07:23Власти Британии замалчивают критическую проблему с электричеством - Bloomberg
07:15Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным
07:12Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на Украине
07:00Заводы и пруды. Военный эксперт о том, как Россия медленно выдавливает ВСУ из Соледара
06:45Бородай объяснил, почему "Хаймерсы" и "три топора" у ВСУ стреляют настолько точно
06:30Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе
06:15Военный эксперт рассказал, чем ударит Россия по центру принятия решений в Киеве
Лента новостейМолния