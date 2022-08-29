https://ukraina.ru/20220829/1038199537.html

Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"

Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму" - 29.08.2022 Украина.ру

Хорватское издание предрекло Европе "горячую политическую осень" и "холодную зиму"

Европу ожидает "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима" во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит. Об этом сообщили на днях в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера

2022-08-29T07:44

2022-08-29T07:44

2022-08-29T07:49

новости

европа

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/94/1032339488_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bd4441f544df3502e6484e7ec4c1ce4d.jpg

"Неопределенность, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, все больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского Союза, так и тех, кто еще не вошел в него или покинул ЕС по собственному желанию", - отметил Метер.По его словам, проблемы "более или менее" одинаковые везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта.При этом для правящей элиты на деле намного опаснее будет "бунт" недовольных граждан, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками, считает Метер. Примером подобного "бунта" он назвал масштабные выступления голландских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев из-за мер властей по борьбе с выбросами газов."Можно даже сказать, что момент самый неподходящий. И Нидерланды, безусловно, в этом смысле не одиноки, а лишь подают пример того, что ждет нас всех в соответствии с намеченной стратегией не только Европейского Союза, но и коллективного Запада в целом", - предупредил автор.По его словам, ЕС принимает сейчас непопулярные с его собственной точки зрения решения, которые отодвигают на второй план развитие дорогих проектов возобновляемых источников энергии и их использование, и возвращает ископаемое топливо.О том, что ситуация в Европе ухудшается, говорят и недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе предупредил французов, что им предстоят тяжелые месяцы, поскольку мир переживает "великие перемены", и что "у свободы есть цена".Как указал Метер, в необходимости личного самопожертвования "легко убедить политиков", но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь."Горячая политическая осень и холодная, полная неопределенности зима — вот, что ожидает Европу в ближайшие месяцы во многом из-за глупости и стратегической недальновидности ее политических элит", - резюмировал он.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.

https://ukraina.ru/20220829/1038199248.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, санкции