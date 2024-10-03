https://ukraina.ru/20241003/1057870666.html

Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО

Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО - 03.10.2024 Украина.ру

Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте находится с необъявленным визитом в Киеве. Там Владимир Зеленский намекнул ему, что хотел бы такой же лояльности союзников в части ПВО, какую, например, имеет Израиль.

2024-10-03T16:56

2024-10-03T16:56

2024-10-03T16:56

киев

россия

израиль

владимир зеленский

рютте

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украина.ру

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Помимо этого, надежды Зеленского в ходе встречи с Рютте не оправдались и в части потенциального разрешения Запада Киеву бить вглубь России. Буквально два дня назад новый генсек НАТО заявил, что он не против того, чтобы Киев атаковал цели на территории России западным оружием, так как "Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право".В четверг, 3 октября, уже в Киеве Рютте сделал фактически противоположное заявление, сказав, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241003/1057867238.html

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киев, россия, израиль, владимир зеленский, рютте, нато, украина.ру