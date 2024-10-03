Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО
Фото: соцсеть Х @ZelenskyyUa
Новый генсек НАТО Марк Рютте находится с необъявленным визитом в Киеве. Там Владимир Зеленский намекнул ему, что хотел бы такой же лояльности союзников в части ПВО, какую, например, имеет Израиль.
"Говорили сегодня с Марком Рютте и по поводу украинских потребностей в ПВО и дополнительном взаимодействии с соседями. Мы видим, как, в частности, на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от совместного сбивания российских ракет", - заявил Зеленский по результатам встречи с западным генсеком.
Буквально два дня назад новый генсек НАТО заявил, что он не против того, чтобы Киев атаковал цели на территории России западным оружием, так как "Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право".
В четверг, 3 октября, уже в Киеве Рютте сделал фактически противоположное заявление, сказав, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников.
15:37Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь РоссииГенсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Об этом он сказал 3 октября во время необъявленного визита в Киев.
Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.