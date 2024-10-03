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Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины

Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины - 03.10.2024 Украина.ру

Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины

Многодетные украинцы стали более добросовестно платить алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации. Об этом 3 октября сообщил представитель Минюста страны Кирилл Миненко

2024-10-03T18:01

2024-10-03T18:01

2024-10-03T18:01

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Он уточнил, что в 2024-м прирост оплаты алиментов составил 30% по сравнению с прошлым годом. Миненко также напомнил, что отсрочка положена не всем многодетным отцам: все дети должны быть родные, а задолженность по алиментам не может превышать трех месяцев.Накануне украинские СМИ сообщили, что в стране также стало "модно" оформлять опекунство за недееспособными лицами на мужчин. Этот статус также дает право на отсрочку. Результат - 80% судебных решений об опекунстве из 13 тысяч рассмотренных дел было вынесено в пользу мужчин.Для сравнения, до февраля 2022 года опекунство над недееспособными распределялось примерно поровну - 55% в пользу женщин и 45% - мужчин."Судя по всему, это происходит из-за тотальной Земобилизации в стране", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Xua-фото войны.Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануВ ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.Вот лишь некоторые примеры таких историй: Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи

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новости, украина, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация, алименты