Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины - 03.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241003/1057873993.html
Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины
Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины - 03.10.2024 Украина.ру
Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины
Многодетные украинцы стали более добросовестно платить алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации. Об этом 3 октября сообщил представитель Минюста страны Кирилл Миненко
2024-10-03T18:01
2024-10-03T18:01
новости
украина
вооруженные силы украины
призыв
мобилизация
алименты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046431855_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a4a78016b80bb89c224310cc636359cf.jpg
Он уточнил, что в 2024-м прирост оплаты алиментов составил 30% по сравнению с прошлым годом. Миненко также напомнил, что отсрочка положена не всем многодетным отцам: все дети должны быть родные, а задолженность по алиментам не может превышать трех месяцев.Накануне украинские СМИ сообщили, что в стране также стало "модно" оформлять опекунство за недееспособными лицами на мужчин. Этот статус также дает право на отсрочку. Результат - 80% судебных решений об опекунстве из 13 тысяч рассмотренных дел было вынесено в пользу мужчин.Для сравнения, до февраля 2022 года опекунство над недееспособными распределялось примерно поровну - 55% в пользу женщин и 45% - мужчин."Судя по всему, это происходит из-за тотальной Земобилизации в стране", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Xua-фото войны.Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануВ ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.Вот лишь некоторые примеры таких историй: Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046431855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d5c651a81bf7665f35ddcaec8e1b50f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация, алименты
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, призыв, мобилизация, алименты

Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины

18:01 03.10.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Многодетные украинцы стали более добросовестно платить алименты, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации. Об этом 3 октября сообщил представитель Минюста страны Кирилл Миненко
Он уточнил, что в 2024-м прирост оплаты алиментов составил 30% по сравнению с прошлым годом. Миненко также напомнил, что отсрочка положена не всем многодетным отцам: все дети должны быть родные, а задолженность по алиментам не может превышать трех месяцев.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в стране также стало "модно" оформлять опекунство за недееспособными лицами на мужчин. Этот статус также дает право на отсрочку. Результат - 80% судебных решений об опекунстве из 13 тысяч рассмотренных дел было вынесено в пользу мужчин.
Для сравнения, до февраля 2022 года опекунство над недееспособными распределялось примерно поровну - 55% в пользу женщин и 45% - мужчин.
"Судя по всему, это происходит из-за тотальной Земобилизации в стране", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Xua-фото войны.
Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.
Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плану
В ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.
Вот лишь некоторые примеры таких историй:
Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесах
Более трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста
"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва
Украинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи
 
НовостиУкраинаВооруженные силы Украиныпризывмобилизацияалименты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине
18:07Играть в штрафной и не проштрафиться. Почему президент Сербии избегает встреч с Путиным и Лавровым
18:01Алименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов Украины
17:51Собранные 300 млн грн на ремонт "Охматдета" пропали, на консервацию больницы ищут новые средства
16:57Митинг за мирное урегулирование на Украине объединил около 3 тысяч немцев
16:56Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО
16:28Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"
16:22Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ
16:11Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко
16:01Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой
15:59Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом
15:55"Победа Украины": западная пропаганда в поисках решения квадратуры круга
15:48В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района
15:39Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники
15:37Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России
15:19Когда манкурты маршируют
15:09Развитой ревизионизм: почему Блинкен набросился на Россию и Китай
14:57Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО
14:56Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"
14:03Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Лента новостейМолния