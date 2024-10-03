Собранные 300 млн грн на ремонт "Охматдета" пропали, на консервацию больницы ищут новые средства
© AP / Anton Shtuka
© AP / Anton Shtuka
Крупнейшую на Украине детскую больницу "Охматдет", разрушенную в результате работы украинской системы противовоздушной обороны, отказались ремонтировать, несмотря на собранные на эти цели 300 млн гривен. Объявление тендера на зимнюю консервацию учреждения в Раде прокомментировали матом
"Давно не слышно было об "Охматдете". Что там с ремонтом? А вот и ответ: ничего! В этом году медицинское учреждение ремонтировать не будут! 8 июля был ракетный удар, буквально за несколько дней на восстановление больницы собрали 300 млн! И что? И уже октябрь месяц, а не делается ни***а!", - написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко*.
В конце сентября больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тысяч гривен.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 9-10 октября. До 15 ноября должны выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия.
"Нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", — объявил и. о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин.
Напомним, средства на восстановление больницы собирали, в том числе за счет благотворительной помощи неравнодушных. 16 августа директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявлял, что фонд, собравший на ремонт более 378 млн гривен, отказался перечислять деньги на счет больницы. Он назвал такие действия мошенничеством. После Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок.
"Ну просто полная деградация государственных институтов. Беспорядок, который власть наделала в стране, не менее разрушительный, чем российские ракеты", - пожаловался Гончаренко*.
Детская больница была поражена летом этого года вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Киевский режим обвинил в случившемся российскую сторону.
Подробнее о масштабах воровства на Украине - в статье "Пугают обстрелы и коррупция: военные подрядчики США тянут с контрактами на Украине" на сайте.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
22 июля, 03:15Прозоров рассказал, почему украинцы живут "в радужном пузыре" и верят в ложь про ракету в "Охматдете"Украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения. Они продолжают твердить про "руссскую ракету" и "Охматдет", потому что ложь, сказанная постоянно, превращается в правду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров