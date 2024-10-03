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Митинг за мирное урегулирование на Украине объединил около 3 тысяч немцев

Митинг за мирное урегулирование на Украине объединил около 3 тысяч немцев - 03.10.2024 Украина.ру

Митинг за мирное урегулирование на Украине объединил около 3 тысяч немцев

Российские триколоры и флаги Палестины 3 октября развивались в центре Берлина в рамках мирной акции жителей, которые открыто выступили за урегулирование украинского и ближневосточного конфликтов. Всего митинг объединил не менее трех тысяч человек, передает РИА Новости.

2024-10-03T16:57

2024-10-03T16:57

2024-10-03T17:27

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Агентство поделилось кадрами демонстрации, которая проходит на центральной площади города в парке Тиргартен под лозунгом "Нет войне и вооружению, да − миру и международной солидарности". Отмечается, что акцию организовали представители левых движений, а в числе поддержавших его политиков − депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт, представитель правящей Социал-демократической партии - Ральф Штегнер. Демонстранты в очередной раз намерены таким способом обратить внимание правительства на решительный протест немцев в вопросах вооружения киевского режима. По их мнению, властям следовало бы также поспособствовать мирному урегулированию и на Ближнем Востоке. Напомним, по данным немецкого соцопроса, 67% избирателей недовольны политикой своего правительства по Украине, а 68% обеспокоены тем, что Германия может быть втянута в большую европейскую войну.Подробнее по теме - в статье "Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, почему немцы боятся, что Германия тянется в большую войну" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240928/1057655562.html

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новости, украина, германия, палестина, война, военная помощь, военная техника, всу, фрг, спецоперация, сво