https://ukraina.ru/20241003/1057873513.html

Играть в штрафной и не проштрафиться. Почему президент Сербии избегает встреч с Путиным и Лавровым

Играть в штрафной и не проштрафиться. Почему президент Сербии избегает встреч с Путиным и Лавровым - 03.10.2024 Украина.ру

Играть в штрафной и не проштрафиться. Почему президент Сербии избегает встреч с Путиным и Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич имел возможность обсудить волнующий его украинский вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, но он этой возможностью не воспользовался.

2024-10-03T18:07

2024-10-03T18:07

2024-10-03T18:07

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александр вучич

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Об этом напомнила на брифинге в Москве 3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать прогноз развития украинского конфликта, который президент Сербии озвучил в интервью сербскому телеканалу TV Informer 26 сентября из Нью-Йорка.Вучич тогда рассказал, что военные действия на Украине продолжатся еще десять лет и в итоге закончатся корейским сценарием. Захарова напомнила, что именно в те дни, когда было сделано подобное заявление, и Александр Вучич, и Сергей Лавров находились в Нью-Йорке.Что, собственно, сказал президент Сербии о перспективах достижения мира на Украине? По его словам, о мире говорят все, подразумевая при этом какой-то „свой мир“, такой, каким они его видят. Страны, поддерживающие Украину, подразумевают под миром поражение России, а Россия со своей стороны видит его как „поражение западных сил на Украине“, уточнил Вучич.„Но в итоге, запишите это, я первый раз об этом публично говорю, будет борьба за каждую деревню и каждый город, еще более ожесточенная. Будет корейский сценарий на достигнутых линиях фронта. И потом это будет так продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же, как разделились Северная и Южная Корея, когда-то части единой страны“, - рассказал сербский лидер.Вучич сослался на исследование общественного мнения, проведенное в США, в соответствии с которым украинская тема для американцев находится только на девятом месте после миграционного вопроса и всего ряда экономических проблем. Поэтому политик ожидает, что США продолжат поддерживать Украину, но главное внимание будут уделять собственным проблемам. А Европа без помощи США не сможет поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой, полагает он.С другой стороны, отметил президент Сербии, Россия оказалась более выносливой, чем ожидали на Западе. К тому же, у России в данный момент есть „психологические преимущество на украинском фронте“, и поэтому мира в обозримом будущем ждать не стоит, сказал он.Надо сказать, что до начала специальной военной операции на Украине Александр Вучич пользовался каждой возможностью встретиться на различных международных площадках, в том числе „на полях“ заседания ГА ООН, с представителями российской делегации, чаще всего с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. С февраля 2022 года он этого не делает.Даже в том интервью из Нью-Йорка, которое журналисты просили Захарову прокомментировать, Вучич отметил, что уже два с половиной года он, в отличие от западных лидеров, не встречался и не разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но его все равно обвиняют в том, что пророссийским игроком в Европе является именно он.Из-за особого имиджа пророссийского политика, который одновременно старается развивать хорошие отношения с европейскими лидерами, ряд сербских политологов допустил, что очередной сценарий развития украинского кризиса, озвученный Вучичем, является своеобразным сигналом, который западные лидеры хотят передать через него российскому руководству.По словам сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, на Западе не в восторге от успехов, которые российская армия достигает на поле боя, так как это делает все более уязвимой позицию их протеже в Киеве. В настоящее время они всеми способами продвигают идею установления перемирия и начала переговоров, которые обеспечили бы Западу несколько лет перерыва для перевооружения и консолидации украинской армии, рассказал Гайич Украина.ру.„На Западе знают, что в России к Александру Вучичу относятся хорошо. Поэтому его выбрали для того, чтобы он обрисовал для российской публики мрачную многолетнюю перспективу украинского конфликта в случае отказа от переговоров на условиях Запада“, - отметил сербский политолог.Однако нельзя сбрасывать с счетов и второй вариант, при котором длительный пассаж Вучича о том, что Россию из-за конфликта на Украине ожидает несколько десятилетий пребывания в состоянии „замороженного конфликта“, был предназначен в первую очередь для внутрисербской аудитории.Дело в том, что президент Сербии в момент прихода к власти в 2012 году вместе с Сербской прогрессивной партией считался патриотом, чья политика зиждется на защите суверенитета страны над южным автономным краем Косово и на развитии стратегического партнерства с Россией и Китаем. За годы правления Александра Вучича оба эти вектора сербской политики – и внутриполитический, и внешнеполитический, подверглись ощутимым изменениям.Спорные моменты в российско-сербских отношениях стали отчетливо проявляться после начала СВО и разрыва, который произошел между Москвой и странами коллективного Запада. Для Александра Вучича роль ловко балансирующего между ними политика стала фактически неисполнимой, и он, оправдываясь геополитическим положением Сербии, стал дрейфовать на Запад.Так как Сербия уже давно провозгласила своим внешнеполитическим приоритетом интеграцию в Евросоюз, нельзя удивляться тому, что в условиях конфронтации России и Запада Белград на уровне государственной политики постепенно сворачивает на западные рельсы. Другое дело, что в последнее время Александр Вучич позволяет себе ряд довольно грубых выпадов в адрес России и ее руководства, опять же, исключительно для внутренней публики.Так, отказ от приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС в Казани, которое ему было передано через вице-премьера Александра Вулина, посетившего Восточный экономический форум во Владивостоке, в сербском телеэфире Вучич прокомментировал словами „у меня тьма народу в штрафной площадке в эти дни“. Так он хотел объяснить сербским телезрителям, что из-за визитов важных гостей, которые собираются в дни проведения форума посетить Сербию, ему необходимо остаться в Белграде.Как потом оказалось, тем самим важным международным поводом, из-за которого Вучич отказался от приглашения Путина на саммит БРИКС, стал визит в Сербию премьер-министра Польши Дональда Туска.Надо сказать, что большинство телезрителей не оценило ораторское мастерство президента и сочло, что из-за приглашения российского лидера можно было внести корректировки в насыщенный график международных встреч Вучича.Граждане Сербии в большинстве своем не одобряют курс сближения политического руководства с Западом в ущерб сербско-российским отношениям. Поэтому Александру Вучичу нужен хороший предлог в виде затяжной конфронтации по линии Москва – Вашингтон/Брюссель. В такой ситуации Белград не может просто дожидаться окончания украинского конфликта, ему нужно действовать в целях собственного политического и экономического выживания. Примерно такие доводы сербское руководство пытается донести до своих избирателей. При том, что Сербия находится во враждебном окружения, у ней не остается другого выхода, кроме взаимодействия с Западом, уверяют в Белграде.Свежим примером такого взаимодействия может послужить подписанное 19 сентября с США соглашение о „стратегическом партнерстве“ в энергетическом секторе, направленное на продвижение инициатив, конкурирующих с российскими энергетическими проектами на Балканах.Для Вучича весьма удобно не ехать сейчас на встречу с Путиным. Ведь президент России в начале сентября во время переговоров с вице-премьером Сербии во Владивостоке напомнил о необходимости заключения нового долгосрочного газового договора между Белградом и Москвой.Действие предыдущего контракта закончилось 31 мая 2022 года. Сербская сторона высказывала желание подписать новый долгосрочный договор еще в конце 2021 года, но тогда было принято решение, согласно которому предыдущий договор будет продлен на полгода до окончательного согласования всех условий поставок.Позже Александр Вучич заявил о том, что Сербия собирается заключить трехлетний газовый контракт с Россией на сверхвыгодных для Белграда условиях. Тогда упоминалось, что речь идет о ценах на голубое топливо, которые в три или четыре раза будут ниже рыночных цен в Европе.Как раз действие этого договора заканчивается в 2025 году. Пора обсуждать новые условия. Руководство Сербии с одной стороны связано обязательствами по диверсификации источников снабжения энергоносителями, оговоренными еще в подписанном Вучичем в 2020 году Вашингтонском соглашении. С другой стороны от выгодного российского газа сложно отказаться, только как это потом оправдать перед западными партнерами?Трудно играть в штрафной площадке и не проштрафиться, когда там „тьма народу“, и каждый со своими правилами.Больше о политике Серби в материале Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

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эксклюзив, сербия, александр вучич, россия, сергей лавров, запад, владимир путин, оон, брикс, ес, мария захарова