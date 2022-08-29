https://ukraina.ru/20220829/1038196078.html
Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным
Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным - 29.08.2022 Украина.ру
Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным
На Украине не может быть никаких переворотов, которые могло бы устроить военное руководство. Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T07:15
2022-08-29T07:15
2022-08-29T07:15
новости
владимир зеленский
переворот
валерий залужный
всу
украина
киев
гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg
Эксперт пояснил, что Гитлер опирался на собственные ресурсы и ресурсы оккупированной Европы. И Гитлер был лидером нацистского движения. У него была партия. Ничего подобного у Зеленского нет. Зеленский опирается на ресурсы Запада.Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_56:0:983:695_1920x0_80_0_0_7cd46fdafd56168c0121c965408d0237.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, переворот, валерий залужный, всу, украина, киев, гитлер
Новости, Владимир Зеленский, переворот, Валерий Залужный, ВСУ, Украина, Киев, Гитлер
Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным
На Украине не может быть никаких переворотов, которые могло бы устроить военное руководство. Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что Гитлер опирался на собственные ресурсы и ресурсы оккупированной Европы. И Гитлер был лидером нацистского движения. У него была партия. Ничего подобного у Зеленского нет. Зеленский опирается на ресурсы Запада.
"И получая поддержку всего Запада, Зеленский является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента. Именно он подписывает документы, связанные с предоставлением Украине денег, оружия и гуманитарной помощи. Правда, и оружие, и гуманитарная помощь распродается. Киев фактически стал биржей по продаже оружия", - указал Суздальцев.
Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.