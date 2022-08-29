https://ukraina.ru/20220829/1038196078.html

Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным

Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным - 29.08.2022 Украина.ру

Зеленский – не Гитлер. Суздальцев о том, чем закончатся его разборки с ВСУ и Залужным

На Украине не может быть никаких переворотов, которые могло бы устроить военное руководство. Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T07:15

2022-08-29T07:15

2022-08-29T07:15

новости

владимир зеленский

переворот

валерий залужный

всу

украина

киев

гитлер

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Эксперт пояснил, что Гитлер опирался на собственные ресурсы и ресурсы оккупированной Европы. И Гитлер был лидером нацистского движения. У него была партия. Ничего подобного у Зеленского нет. Зеленский опирается на ресурсы Запада.Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, переворот, валерий залужный, всу, украина, киев, гитлер