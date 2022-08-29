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Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом
Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом - 29.08.2022 Украина.ру
Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом
Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T07:30
2022-08-29T07:30
2022-08-29T07:30
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россия
харьков
сша
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Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.Эксперт уточнил, что российская разведка и спецназовцы выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Так что в данном случае американские аналитики правы, потому что есть результат и есть эффект, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, харьков, сша
Новости, ВСУ, Россия, Харьков, США
Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом
Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.
Эксперт уточнил, что российская разведка и спецназовцы выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.
"Отмечу, что почти в каждой августовской сводке Минобороны РФ есть сообщения, что высокоточным оружием, огнем артиллерии и РСЗО там-то и там-то уничтожены вражеские опорные пункты и места расположения боевиков. Это в том числе работа нашего спецназа и разведывательных подразделений", - указал Алехин.
Так что в данном случае американские аналитики правы, потому что есть результат и есть эффект, заключил собеседник издания.