https://ukraina.ru/20220829/1038190469.html

Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом

Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом - 29.08.2022 Украина.ру

Даже американцы признают. Военный эксперт о том, как Россия накрывает ВСУ под Харьковом

Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T07:30

2022-08-29T07:30

2022-08-29T07:30

новости

всу

россия

харьков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/43/1034184396_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_3531270dde6aee53cab3e75237b1fb7b.jpg

Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.Эксперт уточнил, что российская разведка и спецназовцы выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Так что в данном случае американские аналитики правы, потому что есть результат и есть эффект, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, харьков, сша