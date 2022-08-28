https://ukraina.ru/20220828/1038191176.html

Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа

Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и терроризировать Северную Таврию. На Украине опубликовали правила пересечения границы моряками. Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова нахамил немецким политикам

2022-08-28T12:30

2022-08-28T12:30

2022-08-28T12:30

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 53 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – РСЗО "Град", танк, артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, выпустив 302 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Ленинский, Буденовский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Верхнеторецкое, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Васильевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, и освобожденном ранее Светлодарске", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Также представительство сообщило, что 28 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Горловке был ранен мужчина 1980 года рождения, в Макеевке по предварительным данным ранения получили два человека, их персональные данные уточняют.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли Сватово с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив шесть ракет."По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено 2 складских помещения, 6 единиц техники и 9 легковых автомобилей", - сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Продолжает Украина террор и против Северной Таврии. Как заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют."Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы."Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Кроме того, украинская артиллерия регулярно бьёт по транспортной инфраструктуре Херсонской области: Антоновскому и Дарьевскому мостам и по Каховской ГЭС.Послабление морякамНа сайте Кабинета министров Украины появился текст постановления, определяющий алгоритм пересечения границы моряками призывного возраста.Согласно тексту, студенты (курсанты) должны предъявить удостоверение личности, справку от своего учебного заведения, военно-учетные документы.В свою очередь лица, направляющиеся для работы на суднах в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, предъявляют: удостоверения личности моряка, судовую роль, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего.Что касается других лиц, направляющихся для работы на морских суднах, предъявляют: удостоверение личности моряка, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего, действующее трудовое соглашение для работы на морском судне или письмо от судовладельца о намерении заключить трудовой договор с выезжающим, военно-учетные документы. При этом пребывать за границей они не смогут более, чем срок контракта.Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев или если моряк находится в Украине меньше 5 месяцев.При этом студенты и моряки, отправляющиеся для работы не в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, перед выездом за границу должны получить разрешение покинуть территорию Украины в военкомате.На Украине уже шутят, что работники военкоматов обогатятся на разрешениях. Так, одно из популярных в Одессе сообществ в Telegram опубликовало карикатуру людей, лежащих на пачках с долларами. "Всегда любил моряков", - говорит один из них. "И я", - отвечает другой. Фото было подписано "Работники военкомата после новости про разрешение выезда моряков за границу по согласованию с военкоматом".Хамская дипломатияПосол Украины в Германии Андрей Мельник из-за слов премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозки конфликта на Украине отменил приглашение Кречмера в Киев."Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено",— написал в микроблоге посол Украины в ФРГ.Он назвал слова Кречмера абсурдными, а его визит — нежелательным. У немецких пользователей соцсетей слова Мельника вызвали ярость.Ранее в эфире телеканала ZDF премьер-министр Саксонии призвал к заморозке военных действий на Украине и переговорам. Кречмер также выразил опасение, что Германия слишком активно участвует в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине.Мельник не раз попадал в скандалы, связанные с его риторикой по отношению к немецким политикам. В скором будущем Мельник должен вернуться на Украину, где его назначат на новую должность. Ряд источников сообщает, что Мельник может стать замминистра иностранных дел Украины.

https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html

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https://ukraina.ru/20220827/1038177686.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники