Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру
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Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа
Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и терроризировать Северную Таврию. На Украине опубликовали правила пересечения границы моряками. Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова нахамил немецким политикам
2022-08-28T12:30
2022-08-28T12:30
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 53 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – РСЗО "Град", танк, артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, выпустив 302 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Ленинский, Буденовский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Верхнеторецкое, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Васильевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, и освобожденном ранее Светлодарске", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.Также представительство сообщило, что 28 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Горловке был ранен мужчина 1980 года рождения, в Макеевке по предварительным данным ранения получили два человека, их персональные данные уточняют.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли Сватово с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив шесть ракет."По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено 2 складских помещения, 6 единиц техники и 9 легковых автомобилей", - сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Продолжает Украина террор и против Северной Таврии. Как заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют."Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы."Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Кроме того, украинская артиллерия регулярно бьёт по транспортной инфраструктуре Херсонской области: Антоновскому и Дарьевскому мостам и по Каховской ГЭС.Послабление морякамНа сайте Кабинета министров Украины появился текст постановления, определяющий алгоритм пересечения границы моряками призывного возраста.Согласно тексту, студенты (курсанты) должны предъявить удостоверение личности, справку от своего учебного заведения, военно-учетные документы.В свою очередь лица, направляющиеся для работы на суднах в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, предъявляют: удостоверения личности моряка, судовую роль, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего.Что касается других лиц, направляющихся для работы на морских суднах, предъявляют: удостоверение личности моряка, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего, действующее трудовое соглашение для работы на морском судне или письмо от судовладельца о намерении заключить трудовой договор с выезжающим, военно-учетные документы. При этом пребывать за границей они не смогут более, чем срок контракта.Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев или если моряк находится в Украине меньше 5 месяцев.При этом студенты и моряки, отправляющиеся для работы не в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, перед выездом за границу должны получить разрешение покинуть территорию Украины в военкомате.На Украине уже шутят, что работники военкоматов обогатятся на разрешениях. Так, одно из популярных в Одессе сообществ в Telegram опубликовало карикатуру людей, лежащих на пачках с долларами. "Всегда любил моряков", - говорит один из них. "И я", - отвечает другой. Фото было подписано "Работники военкомата после новости про разрешение выезда моряков за границу по согласованию с военкоматом".Хамская дипломатияПосол Украины в Германии Андрей Мельник из-за слов премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозки конфликта на Украине отменил приглашение Кречмера в Киев."Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено",— написал в микроблоге посол Украины в ФРГ.Он назвал слова Кречмера абсурдными, а его визит — нежелательным. У немецких пользователей соцсетей слова Мельника вызвали ярость.Ранее в эфире телеканала ZDF премьер-министр Саксонии призвал к заморозке военных действий на Украине и переговорам. Кречмер также выразил опасение, что Германия слишком активно участвует в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине.Мельник не раз попадал в скандалы, связанные с его риторикой по отношению к немецким политикам. В скором будущем Мельник должен вернуться на Украину, где его назначат на новую должность. Ряд источников сообщает, что Мельник может стать замминистра иностранных дел Украины.
https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html
https://ukraina.ru/20220827/1038182652.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа

12:30 28.08.2022
 
© germany.mfa.gov.uaПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© germany.mfa.gov.ua
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и терроризировать Северную Таврию. На Украине опубликовали правила пересечения границы моряками. Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова нахамил немецким политикам
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 53 удара по территории республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – РСЗО "Град", танк, артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, выпустив 302 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Ленинский, Буденовский, Петровский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Верхнеторецкое, Озеряновка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Васильевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Старомихайловка, Еленовка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, и освобожденном ранее Светлодарске", - сообщило представительство.
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты Калибр по объектам ИГ в районе Пальмиры
10:17
Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августаСША поставляют на Украину оружие по морю, сообщили американские СМИ. Британия передаст Украине оружие для ведения подводной войны. Власти Запорожской области разработали план эвакуации из Энергодара
Огнём украинской артиллерии было повреждено 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Также представительство сообщило, что 28 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Горловке был ранен мужчина 1980 года рождения, в Макеевке по предварительным данным ранения получили два человека, их персональные данные уточняют.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток вооружённые формирования Украины обстреляли Сватово с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив шесть ракет.
"По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено 2 складских помещения, 6 единиц техники и 9 легковых автомобилей", - сообщил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Продолжает Украина террор и против Северной Таврии. Как заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 19:00
Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на УкраинеВооружённые силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской АЭС. Украинские артиллеристы нанесли удар по больнице в Стаханове. Президент России Владимир Путин подписал указ о льготах для прибывших из ДНР, ЛНР и Украины
"Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.
Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы.
"Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.
Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. Кроме того, украинская артиллерия регулярно бьёт по транспортной инфраструктуре Херсонской области: Антоновскому и Дарьевскому мостам и по Каховской ГЭС.
Послабление морякам
На сайте Кабинета министров Украины появился текст постановления, определяющий алгоритм пересечения границы моряками призывного возраста.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 16:31
Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августаУкраинские военные продолжают нести потери и прибегают к ядерному терроризму. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах прибывшим с ДНР, ЛНР и Украины
Согласно тексту, студенты (курсанты) должны предъявить удостоверение личности, справку от своего учебного заведения, военно-учетные документы.
В свою очередь лица, направляющиеся для работы на суднах в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, предъявляют: удостоверения личности моряка, судовую роль, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего.

Что касается других лиц, направляющихся для работы на морских суднах, предъявляют: удостоверение личности моряка, подтверждение от уполномоченного в сфере морского транспорта центрального органа исполнительной власти о получении копий образовательных и квалификационных документов выезжающего, действующее трудовое соглашение для работы на морском судне или письмо от судовладельца о намерении заключить трудовой договор с выезжающим, военно-учетные документы. При этом пребывать за границей они не смогут более, чем срок контракта.

Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев или если моряк находится в Украине меньше 5 месяцев.

При этом студенты и моряки, отправляющиеся для работы не в составе экипажей, осуществляющих рейсы из/в морские порты Украины, перед выездом за границу должны получить разрешение покинуть территорию Украины в военкомате.
NASAMS
Вчера, 12:25
Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Пентагон заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на зенитно-ракетные системы NASAMS для Украины
На Украине уже шутят, что работники военкоматов обогатятся на разрешениях. Так, одно из популярных в Одессе сообществ в Telegram опубликовало карикатуру людей, лежащих на пачках с долларами. "Всегда любил моряков", - говорит один из них. "И я", - отвечает другой. Фото было подписано "Работники военкомата после новости про разрешение выезда моряков за границу по согласованию с военкоматом".
Хамская дипломатия
Посол Украины в Германии Андрей Мельник из-за слов премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозки конфликта на Украине отменил приглашение Кречмера в Киев.
"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено",— написал в микроблоге посол Украины в ФРГ.
Он назвал слова Кречмера абсурдными, а его визит — нежелательным. У немецких пользователей соцсетей слова Мельника вызвали ярость.
Ранее в эфире телеканала ZDF премьер-министр Саксонии призвал к заморозке военных действий на Украине и переговорам. Кречмер также выразил опасение, что Германия слишком активно участвует в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине.
Мельник не раз попадал в скандалы, связанные с его риторикой по отношению к немецким политикам. В скором будущем Мельник должен вернуться на Украину, где его назначат на новую должность. Ряд источников сообщает, что Мельник может стать замминистра иностранных дел Украины.
 
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14:03Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
13:44Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
13:27Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
13:04ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
12:56В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
12:43Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
12:30Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа
12:23Глава МИД ФРГ пообещала поддерживать Киев "столько, сколько необходимо"
12:21Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса
12:00ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика
11:42Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове
11:18Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине
11:12Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
10:57Власти ФРГ готовят тайную национализацию Gazprom Germania
10:42НАТО на пороге. Военный эксперт о том, что начнется, если сейчас в РФ объявят мобилизацию
10:32Шесть судов с зерном вышли из портов Украины
10:29Саур-Могила. Дважды спасенная от нацистов
10:26В Чувашии детям бойцов-участников СВО назначили стипендии
10:17Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа
10:15Это не США с Ираком. Военный эксперт о том, почему ВСУ до сих пор не ушли из Донбасса
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