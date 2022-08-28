https://ukraina.ru/20220828/1038187414.html

Это не США с Ираком. Военный эксперт о том, почему ВСУ до сих пор не ушли из Донбасса

Это не США с Ираком. Военный эксперт о том, почему ВСУ до сих пор не ушли из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру

Это не США с Ираком. Военный эксперт о том, почему ВСУ до сих пор не ушли из Донбасса

ВСУ до сих пор успешно держат оборону в Донбассе, поскольку разницы в паре Россия/Украина значительно меньше, чем в паре США/Ирак. Россия лишь в три раза более населена, чем Украина. Формально у РФ есть некоторое преимущество в численности населения, но его нельзя реализовать. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-28T10:15

2022-08-28T10:15

2022-08-28T10:15

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Эксперт уточнил, что мобилизация в РФ может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России, потому сейчас это чревато серьезными внутриполитическими последствиями.Кроме того, киевский режим готовился воевать с Россией все эти восемь лет, но вместо того, чтобы признать это, российская пресса лепила из украинских формирований образ "дегенератов и придурков", сетует специалист.Понятно, что ВСУ - это армия бедной страны, но ее докрутили до максимального уровня. Кроме того, они активно пользуются помощью Запада, добавил он.Именно поэтому боевые действия ведутся далеко не так эффектно, как ожидали оптимисты, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, украина, донбасс, ирак, сша