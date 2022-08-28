Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
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Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной
Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной
Почему нет символического ответа и ударов по центрам принятия решений рассказала в интервью Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:30
2022-08-28T06:30
украина
россия
террорист
терроризм
дарья дугина
сво
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Как говорит Виктория Федосова, на этот жесточайший акт есть два ответа, первый ответ самый верный и лучший уже дан, и дается ежедневно нашей армией на поле боя, потому что мы понимаем, что такие акты, попытки угрожать нашему народу - это на самом деле агония киевского режима. Но, если говорить о реальных целях, объектах, которые можно поражать, на самом деле есть вопрос, почему нет символических актов со стороны России - говорит эксперт.Наверное, военно-политическое руководство страны все-таки сопоставляет эффективность такого возможного демонстративного акта на начальном этапе (СВО – Ред.), когда это возымело бы эффект, и сейчас, когда, наверное, никакого хаоса (на Украине – Ред.) он уже не принесет, добавила Федосова.
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украина, россия, террорист, терроризм, дарья дугина, сво
Украина, Россия, террорист, терроризм, Дарья Дугина, СВО

Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной

06:30 28.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik
ПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Почему нет символического ответа и ударов по центрам принятия решений рассказала в интервью Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
Как говорит Виктория Федосова, на этот жесточайший акт есть два ответа, первый ответ самый верный и лучший уже дан, и дается ежедневно нашей армией на поле боя, потому что мы понимаем, что такие акты, попытки угрожать нашему народу - это на самом деле агония киевского режима.
Но, если говорить о реальных целях, объектах, которые можно поражать, на самом деле есть вопрос, почему нет символических актов со стороны России - говорит эксперт.

На начальных этапах спецоперации, когда еще был какой-то дипломатический процесс, Россия надеялась на отрезвление киевского режима. Поэтому, наверное, не предпринимались удары по тем самым центрам принятия решений - по Банковой, по зданиям ГУР, СБУ.

Виктория Федосова
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
Наверное, военно-политическое руководство страны все-таки сопоставляет эффективность такого возможного демонстративного акта на начальном этапе (СВО – Ред.), когда это возымело бы эффект, и сейчас, когда, наверное, никакого хаоса (на Украине – Ред.) он уже не принесет, добавила Федосова.
 
УкраинаРоссиятеррористтерроризмДарья ДугинаСВО
 
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