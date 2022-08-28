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Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной

Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру

Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной

Почему нет символического ответа и ударов по центрам принятия решений рассказала в интервью Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.

2022-08-28T06:30

2022-08-28T06:30

2022-08-28T06:30

украина

россия

террорист

терроризм

дарья дугина

сво

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Как говорит Виктория Федосова, на этот жесточайший акт есть два ответа, первый ответ самый верный и лучший уже дан, и дается ежедневно нашей армией на поле боя, потому что мы понимаем, что такие акты, попытки угрожать нашему народу - это на самом деле агония киевского режима. Но, если говорить о реальных целях, объектах, которые можно поражать, на самом деле есть вопрос, почему нет символических актов со стороны России - говорит эксперт.Наверное, военно-политическое руководство страны все-таки сопоставляет эффективность такого возможного демонстративного акта на начальном этапе (СВО – Ред.), когда это возымело бы эффект, и сейчас, когда, наверное, никакого хаоса (на Украине – Ред.) он уже не принесет, добавила Федосова.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, террорист, терроризм, дарья дугина, сво