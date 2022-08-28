https://ukraina.ru/20220828/1038177974.html

России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий

России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий - 28.08.2022 Украина.ру

России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий

Если бы МАГАТЭ посмотрели на ЗАЭС, было бы, наверно неплохо, это каким-то образом сдвинуло бы общественное мнение, но не траекторию объединенного Запада, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-28T05:15

2022-08-28T05:15

2022-08-28T05:15

запорожская аэс

аэс

ядерная энергетика

дмитрий дробницкий

обстрелы

магатэ

оон

совбез оон

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На ЗАЭС Россия активно приглашает ребят из МАГАТЭ посмотреть, что там есть, возможно, какие-то эксперименты проводились, слишком долго на Украине работали практически бесконтрольно американцы, британцы, говорит эксперт.Обратите внимание, что материалы биолабораторий и сами лаборатории, часть из которых попали в руки российских военных ОЗХО вообще проигнорировали, а МАГАТЭ и ОЗХО, это же все под сенью ООН, но все равно никто не отреагировал, добавил Дробницкий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, аэс, ядерная энергетика, дмитрий дробницкий, обстрелы, магатэ, оон, совбез оон