России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий - 28.08.2022 Украина.ру
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России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий
России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий - 28.08.2022 Украина.ру
России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий
Если бы МАГАТЭ посмотрели на ЗАЭС, было бы, наверно неплохо, это каким-то образом сдвинуло бы общественное мнение, но не траекторию объединенного Запада, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-28T05:15
2022-08-28T05:15
запорожская аэс
аэс
ядерная энергетика
дмитрий дробницкий
обстрелы
магатэ
оон
совбез оон
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На ЗАЭС Россия активно приглашает ребят из МАГАТЭ посмотреть, что там есть, возможно, какие-то эксперименты проводились, слишком долго на Украине работали практически бесконтрольно американцы, британцы, говорит эксперт.Обратите внимание, что материалы биолабораторий и сами лаборатории, часть из которых попали в руки российских военных ОЗХО вообще проигнорировали, а МАГАТЭ и ОЗХО, это же все под сенью ООН, но все равно никто не отреагировал, добавил Дробницкий.
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запорожская аэс, аэс, ядерная энергетика, дмитрий дробницкий, обстрелы, магатэ, оон, совбез оон
Запорожская АЭС, АЭС, Ядерная энергетика, Дмитрий Дробницкий, обстрелы, магатэ, ООН, Совбез ООН

России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий

05:15 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если бы МАГАТЭ посмотрели на ЗАЭС, было бы, наверно неплохо, это каким-то образом сдвинуло бы общественное мнение, но не траекторию объединенного Запада, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
На ЗАЭС Россия активно приглашает ребят из МАГАТЭ посмотреть, что там есть, возможно, какие-то эксперименты проводились, слишком долго на Украине работали практически бесконтрольно американцы, британцы, говорит эксперт.

Там активно работал "Вестингауз". Что он там делал, неизвестно. Судя по состоянию украинских АЭС, модернизации никакой на них не произошло. Значит, они делали что-то другое. Что? Вопросы есть. Как минимум, можно показать, что ВСУ обстреливают эту станцию. Но я думаю, есть возможность показать и что-то еще.

Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Обратите внимание, что материалы биолабораторий и сами лаборатории, часть из которых попали в руки российских военных ОЗХО вообще проигнорировали, а МАГАТЭ и ОЗХО, это же все под сенью ООН, но все равно никто не отреагировал, добавил Дробницкий.
 
Запорожская АЭСАЭСЯдерная энергетикаДмитрий ДробницкийобстрелымагатэООНСовбез ООН
 
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