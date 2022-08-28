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"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов

"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов - 28.08.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов

Тема спиритизма была крайне популярна в образованной части российского общества. Кто только не занимался организацией спиритических сеансов, и кто только не... Украина.ру, 28.08.2022

2022-08-28T05:21

2022-08-28T05:21

2022-08-28T05:21

булгаков

литература

история

москва

мастер и маргарита

эксклюзив

"вокруг булгакова"

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Тема спиритизма была крайне популярна в образованной части российского общества. Кто только не занимался организацией спиритических сеансов, и кто только не писал на темы спиритизма. Отметились тут самые разные писатели – от Льва Толстого до Аркадия Аверченко. Не мог обойти эту тему и Булгаков, написавший в 1922 году рассказ "Спиритический сеанс".Небольшой рассказ, опубликованный в журнале "Рупор", представлял собой едкую сатиру на увлечения российской интеллигенции спиритизмом и её же бесплодные мечтания о крахе власти большевиков. Участники сеанса вызывают духи Наполеона и Сократа, которые, само собой разумеется, обещают быстрый конец действующему политическому режиму (хотя первому из них, например, задают вполне бытовой вопрос – "стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском"). Заканчивается всё печально:"Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.Мелькнула бронзовая грудь, гранёный ствол, серая шинель, ещё шинель…Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:- Ваши документы, товарищи…"Ничего потустороннего в появлении вполне материальных сотрудников ВЧК нет — просто служанка проболталась, и о контрреволюционном сборище прознал местный "активист".База для такого рода творчества была огромная — в начале века в России выходил журнал "Спиритуалист" и даже прошёл съезд спиритуалистов. В стране насчитывалось около 3,5 тысяч спиритуалистических клубов. Активно проводились спиритические сеансы и после революции, причём участвовали в них, бывало, даже вполне благонамеренные по отношению к власти люди.Чаще всего обращались не к Наполеону, а к Пушкину. Известен и совершенно анекдотический случай: "вызывали мы дух Маяковского. И вот до чего мы ему надоели, что он нас на три буквы послал".Эта мода не обошла Булгакова, который, правда, будучи человеком рационально мыслящим, видел в этом явлении повод для разнообразного творчества – как художественного, так и для простых розыгрышей.Племянница писателя Елена Земская разыскала в семейном архиве информацию, что 5 июля 1909 года (по старому, надо думать, стилю) в Буче был поставлен спектакль ("балет в стихах") "Спиритический сеанс", с подзаголовком – "Нервных просят не смотреть", на стихи друга семьи Булгаковых Е. Поппера. Одним из постановщиков был Михаил Афанасьевич, и он же исполнял роль спирита.В начала 20-х годов Булгаковы дружили с семьёй Крешковых, проживавшей в доме №32 на Малой Бронной, вблизи Патриарших прудов. Татьяна Лаппа вспоминала: "У них дома проводились спиритические сеансы, к которым Булгаков относился насмешливо. Однажды уговорил: "Знаешь, давай сделаем сегодня у Крешковых спиритический сеанс!" И распределили роли: Булгаков толкнет ногой, а она(Вера Крешкова – Авт.) будет стучать по столику".Именно эта история стала основой рассказа. Некоторые моменты просто перешли в рассказ из жизни. Например, по словам Татьяны Николаевны, "домработница Крешковых говорит Вере: "Иди, там к тебе мужик пришёл"". Эта фраза перешла в рассказ.Надо сказать, что если сам по себе розыгрыш окончился хорошо, то вот реакция на него прототипов была не слишком хорошей — по словам Татьяны Николаевны, дискуссия о художественных достоинствах произведения между Крешковым и Булгаковым чуть не закончилось рукоприкладством. И в общем-то прототипа можно понять, ведь герои рассказа были представлены антисоветчиками и, если бы правоохранителям пришло в голову прочитать рассказ и найти соответствия, у людей могли возникнуть вполне реальные проблемы…Впрочем, там была и другая составляющая. Автор одной из первых биографий Булгакова Мариэтта Чудакова писала, что "Ивану Павловичу (не участвовавшему, как помнилось Татьяне Николаевне, в спиритических сеансах, а сидевшему в это время в соседней комнате с маленькой дочкой), казалось, по-видимому, особым бесстыдством, что человек, ухаживающий за его женой, ещё изображает это ухаживание в печати!"Если смысл упомянуть и ещё один момент, связанный с этим сеансом и нечистой силой. Доходный дом Вешнякова, построенный в 1912 году архитекторами Иваном Кондратенкои Семёном Дорошенко в неорусском стиле, незримо фигурирует на страницах "Матера и Маргариты" – именно напротив арки этого дома находится скамейка, на которой "в час небывало жаркого заката" двум литераторам составил компанию иностранный консультант… Скамейка была хорошо видна из окон Крешковых.Спиритические экзерсисы Булгакова эта история не остановила. Позже, в 1926 или 1927 году, на даче Понсовых под Зеленоградом также проводились спиритические сеансы, медиумом на которых был Сергей Топленинов (владелец знаменитого "подвала мастера"). Там летали предметы, а участники сеанса чувствовали прикосновения… Как оказалось (тайну раскрыла в мемуарах вторая жена писателя Любовь Белозерская), "дело было просто. Пётр (Пётр Васильев— сосед Булгаковых. — Авт.) садился рядом с М. А. и освобождал его правую руку, в то же время освобождая свою левую. Заранее под пиджак Мака прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и нелысые головы, наводя ужас на участников сеанса".P.S.: Если кому-то из читателей старшего возраста кажется, что он видел эту историю в кино, то ему не кажется: сюжет рассказа, вплоть до деталей, имплантирован в сценарий шедевра социалистического реализма "Человек с ружьём" Сергея Юткевича, снятого в 1938 году (помните: "братцы, я Ленина видел" и "Ленин, он наш — из солдат").Правда, в пьесе Николая Погодина, который был и автором сценария, никакого спиритического сеанса не было. Более того, как правильно отметил булгаковед Феликс Балонов, ему там и не место – сцена не оправданна драматургически и лишена смысла хронологически (события происходят на следующий день после Октябрьской революции – о том, что к власти пришли большевики, большая часть жителей столицы не знает и, соответственно, вопросом о том, как долго продлится их власть, не задаётся).Кто именно был инициатором заимствования, непонятно, но и режиссёр, и сценарист наверняка были знакомы с творчеством Булгакова – работали в одно и то же время, крутились в одних и тех же кругах (Погодин входил в руководство Союза писателей). Ссылаться же на полуопального Булгакова в 1938 году было немного неправильно.P.P.S.: В начале 90-х годов автор статьи участвовал в попытке проведения спиритического сеанса. Дело было в бывшем Доме политпросвещения Днепропетровского обкома КПСС (в то время его статус был уже другой, но по сути – то же самое). Обращались к духам Николая II и почему-то Булгакова. Никто не отозвался – медиум был недостаточно жуликоватым.Вину в конечном итоге свалили на шахтёров, митинговавших между зданиями областной администрации и облсовета несколькими часами ранее — всех духов распугали. А на самом-то деле это дух Булгакова подговорил дух Николая не отвечать…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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