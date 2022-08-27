https://ukraina.ru/20220827/1038174688.html

Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт

Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт - 27.08.2022 Украина.ру

Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт

Великобритания заинтересована в ослаблении Европы, поэтому выгодным для нее итогом украинского кризиса будет проигрыш Европейского союза, заявил обозреватель Антун Роши в своей статье для хорватского издания Advance

2022-08-27T10:25

2022-08-27T10:25

2022-08-27T10:25

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Он напомнил, что в ходе своего четвертого за год визита на Украину уходящий британский премьер требовал от ЕС продолжать военную и экономическую поддержку киевского режима - в то самое время, когда «ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».«После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя. Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации», - отмечает Роша.Он напомнил, что Великобритания и будучи членом Евросоюза "вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах".Украинский конфликт предоставил Лондону удобную возможность ослабить ЕС, которой тот не преминет воспользоваться, считает автор.

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новости, украина, британия, борис джонсон, евросоюз