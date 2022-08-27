Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт - 27.08.2022 Украина.ру
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Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт
Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт - 27.08.2022 Украина.ру
Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт
Великобритания заинтересована в ослаблении Европы, поэтому выгодным для нее итогом украинского кризиса будет проигрыш Европейского союза, заявил обозреватель Антун Роши в своей статье для хорватского издания Advance
2022-08-27T10:25
2022-08-27T10:25
новости
украина
британия
борис джонсон
евросоюз
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Он напомнил, что в ходе своего четвертого за год визита на Украину уходящий британский премьер требовал от ЕС продолжать военную и экономическую поддержку киевского режима - в то самое время, когда «ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».«После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя. Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации», - отмечает Роша.Он напомнил, что Великобритания и будучи членом Евросоюза "вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах".Украинский конфликт предоставил Лондону удобную возможность ослабить ЕС, которой тот не преминет воспользоваться, считает автор.
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новости, украина, британия, борис джонсон, евросоюз
Новости, Украина, Британия, Борис Джонсон, Евросоюз

Британия намерена "утопить" Евросоюз с помощью Украины - хорватский эксперт

10:25 27.08.2022
 
© president.gov.uaБорис Джонсон Зеленский Киев
Борис Джонсон Зеленский Киев
© president.gov.ua
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Великобритания заинтересована в ослаблении Европы, поэтому выгодным для нее итогом украинского кризиса будет проигрыш Европейского союза, заявил обозреватель Антун Роши в своей статье для хорватского издания Advance

Через несколько дней Борис Джонсон уйдет с поста премьер-министра, и в начале будущего месяца его партия, которая от него отвернулась, выберет нового человека на эту должность. Пока он продолжает выполнять обязанности премьера, и в последние дни своей погубленной политической карьеры Борис сосредоточился на Украине.

Антун Роша
хорватский эксперт
Он напомнил, что в ходе своего четвертого за год визита на Украину уходящий британский премьер требовал от ЕС продолжать военную и экономическую поддержку киевского режима - в то самое время, когда «ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».
«После выхода из Европейского Союза Великобритании совершенно не выгоден сильный Евросоюз. Поэтому вооруженный конфликт на Украине начался очень вовремя. Дела Великобритании идут не лучшим образом, но ее всегда может вытащить ее союзник с той стороны Атлантики. Европейский Союз же вообще не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации», - отмечает Роша.
Он напомнил, что Великобритания и будучи членом Евросоюза "вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах".
Украинский конфликт предоставил Лондону удобную возможность ослабить ЕС, которой тот не преминет воспользоваться, считает автор.
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