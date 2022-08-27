https://ukraina.ru/20220827/1038170913.html

"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы

Почему поддержка Киева со стороны ЕС уменьшается - Акопов

"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы

Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, что истощение поддержки в европейском обществе завершится серьезнейшим кризисом элит в Европе

2022-08-27T06:53

2022-08-27T06:53

2022-08-27T06:53

новости

украина

петр акопов

кризис

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/01/1033690193_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_3ddfde404e5265cc623b00336ea47ec2.jpg

Большая часть населения Европы пока еще верит в то, что Россия является источником всех бед в ЕС, отмечает он. Но уже это большинство не такое подавляющее. Пока еще в Европе верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность. Но с каждым месяцем эта поддержка уменьшается.Уже сейчас, по мнению Акопова, этот способ срабатывает плохо. Действия хватило лишь на полгода. В следующие полгода поддержка в европейском обществе будет падать и в итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в Европе.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220823/1037978644.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр акопов, кризис, европа