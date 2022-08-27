Почему поддержка Киева со стороны ЕС уменьшается - Акопов
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"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
Почему поддержка Киева со стороны ЕС уменьшается - Акопов
"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, что истощение поддержки в европейском обществе завершится серьезнейшим кризисом элит в Европе
2022-08-27T06:53
2022-08-27T06:53
новости
украина
петр акопов
кризис
европа
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Большая часть населения Европы пока еще верит в то, что Россия является источником всех бед в ЕС, отмечает он. Но уже это большинство не такое подавляющее. Пока еще в Европе верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность. Но с каждым месяцем эта поддержка уменьшается.Уже сейчас, по мнению Акопова, этот способ срабатывает плохо. Действия хватило лишь на полгода. В следующие полгода поддержка в европейском обществе будет падать и в итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в Европе.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, петр акопов, кризис, европа
Новости, Украина, Петр Акопов, кризис, Европа

"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы

06:53 27.08.2022
 
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Twitter / U.S. Embassy Kyiv
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, что истощение поддержки в европейском обществе завершится серьезнейшим кризисом элит в Европе
Большая часть населения Европы пока еще верит в то, что Россия является источником всех бед в ЕС, отмечает он. Но уже это большинство не такое подавляющее.
Пока еще в Европе верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность. Но с каждым месяцем эта поддержка уменьшается.
Дело даже не только в том, что пояса будут затягивать, что дорожает энергия, а в том, что сами европейцы - они же понимают, что такое их элиты, недоверие к ним очень большое. Попытка вернуть это доверие через нагнетание страха перед внешней угрозой, перед русской угрозой – это не новый способ в европейской истории.
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Уже сейчас, по мнению Акопова, этот способ срабатывает плохо. Действия хватило лишь на полгода. В следующие полгода поддержка в европейском обществе будет падать и в итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в Европе.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
Ветровые электростанции в поселке Мирный - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 10:27
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всегоЦены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости
 
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