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"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
Почему поддержка Киева со стороны ЕС уменьшается - Акопов
"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, что истощение поддержки в европейском обществе завершится серьезнейшим кризисом элит в Европе
2022-08-27T06:53
2022-08-27T06:53
2022-08-27T06:53
новости
украина
петр акопов
кризис
европа
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Большая часть населения Европы пока еще верит в то, что Россия является источником всех бед в ЕС, отмечает он. Но уже это большинство не такое подавляющее. Пока еще в Европе верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность. Но с каждым месяцем эта поддержка уменьшается.Уже сейчас, по мнению Акопова, этот способ срабатывает плохо. Действия хватило лишь на полгода. В следующие полгода поддержка в европейском обществе будет падать и в итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в Европе.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220823/1037978644.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, петр акопов, кризис, европа
Новости, Украина, Петр Акопов, кризис, Европа
"Поддержка будет уменьшаться": Акопов о "прозрении" жителей Европы
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, что истощение поддержки в европейском обществе завершится серьезнейшим кризисом элит в Европе
Большая часть населения Европы пока еще верит в то, что Россия является источником всех бед в ЕС, отмечает он. Но уже это большинство не такое подавляющее.
Пока еще в Европе верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность. Но с каждым месяцем эта поддержка уменьшается.
Дело даже не только в том, что пояса будут затягивать, что дорожает энергия, а в том, что сами европейцы - они же понимают, что такое их элиты, недоверие к ним очень большое. Попытка вернуть это доверие через нагнетание страха перед внешней угрозой, перед русской угрозой – это не новый способ в европейской истории.
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Уже сейчас, по мнению Акопова, этот способ срабатывает плохо. Действия хватило лишь на полгода. В следующие полгода поддержка в европейском обществе будет падать и в итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в Европе.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте
на сайте Украина.ру.