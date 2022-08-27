"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу - 27.08.2022 Украина.ру
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"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу
"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу - 27.08.2022 Украина.ру
"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу
Президент Турции не поддерживает Запад и Россию, он поддерживает интересы своей страны, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-27T04:07
2022-08-27T04:07
эрдоган
новости
россия
запад
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Ранее в Киеве состоялся первый саммит "Крымской платформы". О создании этого проекта президент Украины Владимир Зеленский объявил в сентябре прошлого года, его цель — координация "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".На этом саммите официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана сказал, что Анкара считает Крым частью Украины, позиция страны по этому вопросу не изменилась с 2014 года.А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что считает участников саммита либо террористами, либо пособниками террористов.По его мнению, президент Турции "ради этого мостика он будет говорить им одно, нам другое, всем будет казаться хорошим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html
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эрдоган, новости, россия, запад
Эрдоган, Новости, Россия, Запад

"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу

04:07 27.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции не поддерживает Запад и Россию, он поддерживает интересы своей страны, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее в Киеве состоялся первый саммит "Крымской платформы". О создании этого проекта президент Украины Владимир Зеленский объявил в сентябре прошлого года, его цель — координация "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".
На этом саммите официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана сказал, что Анкара считает Крым частью Украины, позиция страны по этому вопросу не изменилась с 2014 года.
А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что считает участников саммита либо террористами, либо пособниками террористов.
Он (Эрдоган – ред.) не поддерживает Запад, он не поддерживает Россию, он поддерживает интересы Турции. И в интересах Турции говорит то, что от него хотят услышать. Он реально пытается построить из Турции мостик между Россией и Западом.
Василий Прозоров интервью
Василий Прозоров
экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его мнению, президент Турции "ради этого мостика он будет говорить им одно, нам другое, всем будет казаться хорошим".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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