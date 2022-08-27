https://ukraina.ru/20220827/1038157750.html

"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу

"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу - 27.08.2022 Украина.ру

"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу

Президент Турции не поддерживает Запад и Россию, он поддерживает интересы своей страны, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-27T04:07

2022-08-27T04:07

2022-08-27T04:07

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Ранее в Киеве состоялся первый саммит "Крымской платформы". О создании этого проекта президент Украины Владимир Зеленский объявил в сентябре прошлого года, его цель — координация "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".На этом саммите официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана сказал, что Анкара считает Крым частью Украины, позиция страны по этому вопросу не изменилась с 2014 года.А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что считает участников саммита либо террористами, либо пособниками террористов.По его мнению, президент Турции "ради этого мостика он будет говорить им одно, нам другое, всем будет казаться хорошим".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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