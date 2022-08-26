https://ukraina.ru/20220826/1038121454.html

Василий Прозоров: Во главе спецслужб Украины стоят диверсанты, а не разведчики

Василий Прозоров: Во главе спецслужб Украины стоят диверсанты, а не разведчики - 26.08.2022 Украина.ру

Василий Прозоров: Во главе спецслужб Украины стоят диверсанты, а не разведчики

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T11:01

2022-08-26T11:01

2022-08-26T11:01

интервью

василий прозоров

сво

спецслужбы

разведка

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В спецоперации военные союзных сил и оружейники России получают опыт противостояния технологиям НАТО. Нельзя исключать, что в будущем такой опыт может пригодиться, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, в Запорожской области был убит глава Военно-гражданской администрации поселка Михайловка Иван Сушко, он был подорван в машине. На этой же неделе в Подмосковье убили Дарью Платонову, дочь Александра Дугина. Возможно ли вообще застраховаться от подобных терактов, насколько опасен украинский терроризм в целом? И как вы оцениваете реакцию и деятельность спецслужб по расследованию убийства Дарьи Платоновой? Можно ли было быстрее реагировать, можно ли было предотвратить?– Вопрос насущный сейчас как никогда. Скажу так, это не первые и не последние теракты будут продолжаться. Для себя я вывел следующие причины, почему украинская сторона будет делать упор именно на террористическую деятельность. На фронте у них все не очень хорошо складывается. Да, медленно, да, затянуто, но как паровой каток, как асфальтоукладчик – медленно, но неотвратимо наши войска все равно продвигаются вперед. И поэтому украинской власти нужны хоть какие-то перемоги (победы – Ред.).Теракты, террористическая деятельность для этого идеально подходит. Это можно, во-первых, скармливать своему народу, своей целевой аудитории внутри Украины, а во-вторых, показывать своим западным кураторам, чтобы они, в свою очередь, показывали это своему обществу – смотрите, мы не зря вкладываем в Украину деньги, они сопротивляются успешно второй армии мира.Плюс к этому, не стоит забывать – я все время делаю упор на то, что, во-первых, во главе украинских спецслужб, в частности, Главного управления разведки Министерства обороны стоят профессиональные диверсанты.Буданов – это не разведчик, это диверсант. Его не учили проводить многоходовки и оперативные комбинации, агентурное проникновение, он этого не умеет. Я не говорю, что он дурак, нельзя недооценивать своих противников. Умные, опасные враги. Он даже мыслит в шаблонах как разведчик-диверсант, как командир группы спецназа, а не как оперативный работник, который ведет, занимается агентурной работой.Поэтому он и будет делать то, что он умеет. И, соответственно, задачи будет ставить подчиненным на то, что ему кажется наиболее эффективным.Я давно говорил, что на Украине, благодаря содействию США и Великобритании, а также стран Прибалтики, Польши в меньшей степени, созданы отлично экипированные, достаточно хорошо подготовленные, мотивированные Силы специальных операций (ССО).Свое спецподразделение имеет Главное управление разведки (ГУР). Диверсиями также занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Всех их готовили западные инструкторы, поэтому я еще раз говорю – уровень их подготовки достаточно высок. А за восемь лет, поверьте, они очень хорошо научились делать именно такие острые акции.Я для себя определил момент, с которого они стали делать упор больше на диверсии, а не на военные (действия – Ред.). Это весна 2015 года, когда - я демонстрировал эти документы - на совещании Разведывательного комитета при президенте Украины, Порошенко всем членам этого комитета было дано указание – развернуть на территории ДНР-ЛНР, Крыма и в целом Российской Федерации широкомасштабную, как они называли, агентурно-боевую разведывательную диверсионную деятельность.Вот с того момента упор стал делаться на эти операции и на информационно-психологические операции. Поэтому - увы, но это будет. Мы должны осознавать, что война идет, война серьезная, с серьезным противником, и мы никуда от этого не уйдем. Чем больше мы будем их бить на фронте, тем больше они будут стараться ударить нам в спину в плане диверсий.Что касается вашего вопроса по поводу расследования убийства Даши Платоновой. Я вообще не удивлен тому, как ФСБ быстро вычислила и убийцу, и автотранспорт, и проследила весь ее маршрут.Нынешние технологии, реально - программа типа "Безопасный город": все города у нас сейчас в видеокамерах, по ним можно проследить, в обратном порядке отмотав видеозаписи, проследить конкретного человека и автотранспортное средство, откуда оно выехало.Когда я был на Украине, я как-то присутствовал на семинаре, который проводил у нас Роджер Гомм, это бывший начальник "Метрополитен полис" Лондона, городской полиции. Главный полицмейстер Лондона.Он вел семинар по реагированию органов власти в критических ситуациях. И для примера он рассказывал ситуацию со взрывами в метро, это в начале двухтысячных годов, когда в лондонском метро прогремело несколько взрывов.Не смогли спецслужбы, полиция предотвратить эти взрывы, но уже на следующий день они полностью установили всех лиц, причастных к этому. И сделали это как раз благодаря видеокамерам. То есть, они отследили, кто взорвал - и потом, отматывая назад записи видеокамер, они вычислили даже дом, из которого они вышли в то утро, эти террористы.Так что в такой быстрой реакции ФСБ – я вообще ничего удивительного не вижу. Это правда, так сейчас работают. Почему не предотвратили? Опять же повторюсь, мы имеем дело с хорошо подготовленной государственной системой терроризма.Это не чья-то частная инициатива. Даже - обратите внимание, показали нам, что она (подозреваемая – Ред.) на одной машине использовала три номерных знака – ДНР, украинские донецкие - Донецкой области - и казахские номера. То есть, у нее было три комплекта документов на эту машину на случай проверки. Это точно не частная инициатива, это - государство за этим стоит.Поэтому, предотвратить всегда сложнее, чем потом найти виновных. Ну и потом, я еще раз говорю, что мы не знаем, сколько ФСБ предотвращает терактов и диверсий со стороны украинских нацистов нынешних. И мы никогда об этом не узнаем, боюсь, потому что успешные операции - они все стоят под грифом "секретно". Неуспешные, к сожалению, становятся достоянием СМИ и общественности.Увы, но это так. Мы будем узнавать о провалах спецслужб, и, к сожалению, не будем знать о героях, которые теракты предотвратили. Я думаю, на порядок больше таких фактов.- О датах. Исполнилось полгода с начала специальной военной операции. Начнем с СВО. Попрошу вас подвести промежуточные полугодовые итоги специальной военной операции. Какие изменения, происшедшие за эти полгода, самые главные? Имеем ввиду не только военные, но и социально-политические, экономические изменения, изменения в сознании людей.– Это сугубо мое мнение. Считаю, что после не вполне удачного начала военной операции – февраль-март… Мы не знаем, в чем была подоплека. Может быть, действительно, как сейчас всплывает информация, надо было так зайти со всех сторон, чтобы украинская сторона распылила силы. Может быть, не буду спорить.Потом, где-то с конца марта, как перестроилось военное командование Российской Федерации, ДНР-ЛНР, мне нравится, как идет дело. Да, конечно, нам всем бы хотелось, чтобы шло быстрее и живее. Но я в своих командировках непосредственно видел своими глазами, что наше командование сейчас максимально бережет личный состав. Это правда. Я видел даже в некоторых бригадах, иногда - день напряженных боев, освобождение населенных пунктов, но нет убитых, нет "двухсотых".Есть "трехсотые", много - раненых много. Но, опять же, медицина работает. Вы знаете, на любой войне военная медицина получает колоссальный опыт и навыки работы с ранеными, и сами бойцы получают опыт – "бриллиантовые минуты", "золотой час"… Все это прекрасно понимает.Мне нравится, что наши командиры, офицеры - они стали беречь личный состав. Это прямо бросается в глаза. То есть, действительно, они не бросают (солдат – Ред.) в атаки самоубийственные, пока позицию украинских войск просто не перепашут до лунного пейзажа артиллерия, ракеты, авиация. Только тогда пойдут и зачистят ее.Боевой дух - конечно, я в основном работал с подразделениями ДНР-ЛНР – боевой дух очень высокий. В ЛНР, после того как (освободили – Ред.) Северодонецк, Рубежное, Лисичанск – это надо было видеть, как люди, которые восемь лет не были дома, как они возвращаются в свои города, это очень сильно.То есть, вот у первого, второго корпусов – у них вообще нет никаких сомнений, за что они воюют и против кого они воюют. Российская армия – да, надо сказать, что, конечно, возникал, в начале, особенно, какой-то диссонанс. Скажем, чеченский, сирийский опыт, он оказался неприемлем в этой ситуации. Потому, что на Украине мы видим войну классического типа.Две армии, примерно равные по технологическому уровню, по численности, по артиллерии, по танкам, примерно так. У них в три раза больше пехоты, у нас превосходство в авиации и в артиллерии. Технологический уровень примерно одинаковый. Это не война против "бармалеев" на тачанках, к сожалению, это так.Многим офицерам, контрактникам, военнослужащим российской армии пришлось, конечно, не переучиваться, а - как-то принимать новые реалии, реалии этой новой войны. То есть, понимать, что не только ты можешь накрыть артой врага, но и в тебя в ответ прилетит - и достаточно точно. Потому что Украина, что бы мы ни говорили, но она восемь лет воевала. Те же артиллерийские подразделения украинские… Это опыт. То есть, они умеют и в контрбатарейную борьбу играть, и в быстрое развертывание-свертывание, и в передислокацию. Этого всего у них не отнять.Как показал апрель-май-июнь, российская армия очень быстро приспособилась к новым условиям. Мариуполь, опять же, бои на Юге – все это замечательно. Есть некоторые подразделения, которые действительно… я сталкивался с некоторыми – просто молодцы, по-другому не скажешь.Другая сторона - технологическая. Как мне сказал один высокопоставленный офицер в зоне СВО, у нас получается сейчас, что мы воюем против НАТО в такой облегченной версии. То есть, наши солдаты и офицеры, наша промышленность военная - столкнулись реально с технологическим уровнем возможного противодействия стран Запада.Я не хочу сказать, что мы когда-то с ними будем воевать, нет, ни в коей мере, но готовиться к такой войне надо. И вот сейчас, благодаря войне на Украине, получается, что наша армия приобретает полезный навык противодействия современным натовским системам, технологиям. В том числе, спутниковой разведки.Я не говорю - только что научились бороться с "Джавелинами". Нет, это спутниковые системы, это система РЭП. Это даже те же разведывательные службы, радиоразведка, авиационная разведка НАТО, которые полностью, в режиме 24/7 онлайн снабжает данными украинский Генеральный штаб. И наши войска поневоле учатся противодействовать, воевать в таких условиях.Помните, каждый раз, когда на украинской стороне появлялась какая-то (новая система – Ред.), на которую ни молились, "Вундерваффе" какое-нибудь, чудо-оружие, будь то "Джавелины" или гаубицы "777" и "Хаймарсы", каждый раз они кричали – все, теперь все, хана, мы сейчас вас всех похороним.Проходила неделя, две, первоначальный шок или удивление проходили, и наша армия очень быстро научалась, находила способ противодействия. И оказалось, что "Джавелины" не такие уж страшные, и "Байрактары", сильно распиаренные, и "777" - оказывается, не такие уж они и крутые системы, с ними можно и нужно бороться. А по надежности - так они и вообще не идут ни в какое сравнение с нашими системами.И так потихоньку, в итоге, если, конечно, не дай Бог, не подумайте, что я хочу и стремлюсь к этому, но - если вдруг придется когда-то столкнуться нашей армии с армиями НАТО, то, я думаю, шока вообще не будет. То есть, наша армия просто реально получает хорошую прививку.Нормально, мы уже знали, мы уже с этим сталкивались, мы это тоже перемелем. Поэтому как-то так. В принципе, я смотрю в будущее с оптимизмом. Вы знаете, я не сижу в квартире, я стараюсь постоянно работать там, поэтому могу позволить себе говорить, что там - нормально. Медленно? Пусть медленно, да, но - лучше мы не потеряем сотню тысяч наших солдат, а потратим лишние полгода. Вот, наверное, так. Тем более, война, опять же, с технологической точки зрения - дает колоссальный плюс и нашим оружейникам, которые делают выводы, какие системы хорошие, какие, может быть, надо доработать, а какие надо вообще отложить куда-то в сторону.Вы знаете, что "Калибры", "Искандеры" себя так показали, что, где-то я слышал, пакет заказов у Министерства обороны уже расписан на несколько лет вперед.– И вторая дата – День независимости Украины. Что вообще осталось от независимости у страны?– Давайте так скажу: выдуманная история, выдуманные герои. И самообман в плане независимости, свободы слова, демократических ценностей. Это реально самообман.То есть, когда они говорят: мы свободная нация, у нас любой может выйти на улицу и не бояться высказывать свое мнение - я хочу сказать: ну давайте, попробуйте выйдите на улицу… Есть же там много людей, которые все равно не поддерживают Зеленского и войну. Я даже не говорю, что люди поддерживают Россию. Нет. Выйдет человек и скажет, что он не поддерживает войну. Просто он за мир. Как долго он сможет нормально просуществовать на улице Киева, Харькова, Винницы?Поэтому - это реальный самообман. Единственное, что осталось у них такого – это "безвиз". Но, как по мне, это очень слабая компенсация за просто уничтоженную страну.- На Украине прошла "Крымская платформа", выступили первые лица. Выступал Эрдоган, который заявил, что не считает Крым российским. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что считает участников саммита либо террористами, либо пособниками террористов. Ваш на "Крымскую платформу", на ее участников? Что делать, чтобы эти люди приняли новую реальность?– Господин Эрдоган, думаю, прекрасно ориентируется в этой реальности, и его заявления… Должен признать, что он вообще, конечно, молодец – так можно сказать, если утрировать. Он не поддерживает Запад, он не поддерживает Россию, он поддерживает интересы Турции. И в интересах Турции говорит то, что от него хотят услышать. Он реально пытается построить из Турции мостик между Россией и Западом. И ради этого мостика он будет говорить им одно, нам другое, всем будет казаться хорошим.Я не могу его осуждать за это, он реально преследует интересы своей страны. Поэтому вот он, я думаю, четко, прекрасно отдает себе отчет, что происходит на самом деле, какова реальность. Но он будет играть по этим правилам, потому что на кону интересы его страны, и тут его осуждать я не берусь.Что касается остальных участников "платформы", мне кажется - наверное, смешно говорить, думать о том, что мы можем как-то перестроить их мировоззрение. Я думаю, они прекрасно понимают реальную расстановку сил, реальное положение дел, но они тоже должны играть по правилам, потому что - де-факто идет Вторая Холодная война. Уже где-то, наверное, переходит в горячую войну.Они на другой стороне, они играют по правилам для другой стороны. Естественно, никогда они не примут нашу точку зрения, никогда они не примут наши аргументы и логику. Посмотрите выступление Василия Небендзи в ООН по поводу обстрелов (Запорожской – Ред.) атомной станции. И что? Он же приводил аргументы, он железобетонную логику выстроил в своем выступлении.– С фотографами, с примерами.– С фотографиями, с вещественными доказательствами, что "Свичблейды" британские били по атомной станции. Да, в "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ с помощью этих дронов-камикадзе.И что? Все равно американская сторона заявляет, что Российская Федерация обстреливает атомную станцию и таким образом создают угрозу ядерной катастрофы. Никогда они не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене.

https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

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Роман Гнатюк

интервью, василий прозоров, сво, спецслужбы, разведка