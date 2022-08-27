https://ukraina.ru/20220827/1038151936.html

Мир "Великого Кольца": технический прогресс

Мир "Великого Кольца": технический прогресс - 27.08.2022 Украина.ру

Мир "Великого Кольца": технический прогресс

Украина.ру, 27.08.2022

2022-08-27T10:05

2022-08-27T10:05

2022-08-27T10:06

литература

ефремов

фантастика

прогресс

эксклюзив

космос

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Общим местом любого предисловия к произведениям Ивана Ефремова, посвящённым отдалённому будущему, является то, что "их объединяет вера в грандиозный технический прогресс человечества". И действительно – ведь в произведениях Ефремова описаны межзвёздные полёты с субсветовыми ("Туманность Андромеды") и сверхсветовыми ("Час быка") скоростями.И, тем не менее, развитие науки и техники в мире "Великого кольца" вызывает определённые вопросы. Даже и сам Ефремов в предисловии к "Туманности Андромеды" пишет, что "исходил в расчётах из общей истории человечества, но не учёл темпов ускорения технического прогресса". И действительно – с современной точки зрения романы Ефремова выглядят каким-то стимпанком. По сути, всё описанное – вариации на тему вполне современной техники. А ведь речь идёт о развитии на протяжении тысячелетий…Не будем останавливаться на особенностях межзвёздных перелётов – эта тема сугубо специальная. Отметим только, что в "Википедии" ефремовский "анамезон", на котором летают "Парус" и "Тантра", упоминается в контексте аннигиляционного фотонного привода. Но у Ефремова об аннигиляции ничего нет – у него вообще своя концепция антивещества, которое сосредоточено в антипространстве, названным им Тамасом, которое отделено от нашего пространства – Шакти, подпространством, в котором летают звездолёты прямого луча. Ну а без аннигиляции формирование кварк-глюонной плазмы требует внешнего притока энергии (кстати, золото для её образования действительно подходит).Что до фотонных и ионных приводов, то они являются "планетарными" в том смысле, что подходят для полётов внутри планетарных систем. Для взлёта и посадки – нет. У них длительная, но слабая тяга.Гораздо важнее те технические новшества, которые применяются на Земле.С вычислительной техникой просто беда – на планете только три суперкомпьютера (возможно – с какими-то зачатками искусственного интеллекта). Доступны они далеко не для каждого учёного. Причём они такие громоздкие, что установить их на космический корабль невозможно и ими управляют дедовскими способами. Кстати, критики сомневались, что без компьютеров можно управлять межзвёздным кораблём с экипажем всего семь человек (именно столько космонавтов на звездолётах-танкеров второго класса).То же касается автоматики и телемеханики – робот-андроид управляется рычагами на затылке (и это писалось во времена управляемых ракет!), а в качестве спутника связи используется огромная орбитальная станция с постоянным персоналом.Спиральная дорога – просто электропоезд, причём довольно неторопливый – его скорость всего 200 км/ч (нормальная скорость японских "синкансэнов"), в то время как сейчас есть уже поезда со скоростью до 600 км/ч.Спиролёты – просто сверхзвуковые (или, может быть, гиперзвуковые) самолёты. Кстати, в научно-популярных книгах конца 50-х – начала 60-х годов гиперзвуковые пассажирские самолёты считались техникой "недалёкого будущего".Винтолёты – небольшие вертолёты, отличающиеся прискорбно низкой надёжностью. Хотя, конечно, Ефремов, организовав аварию винтолёта с Ведой Конг и Даром Ветром, просто хотел обеспечить им посещение палеонтологических раскопок. Другого предлога показать свою любимую науку он, видимо, не нашёл.Служба доставки, в принципе, обычная пневмопочта, описанная ещё Героном Александрийским и впервые реализованная в 1792 году.Видеотелефонная связь (не мобильная!) была впервые опробована в 1927 году в США. Кстати, у Стругацкихв повести "Путь на Амальтею", опубликованной всего тремя годами позже "Туманности Андромеды", мобильная связь уже есть… И речь там идёт о рубеже XX-XXI веков, т.е., тогда, когда она получила распространение в нашей реальности.В общем, через две или три тысячи лет земляне продолжают совершенствовать ту технику, которая уже существовала при жизни Ефремова.Казалось бы, что тут странного, если до этого изобретения и открытия требовали тысяч лет? Железные мечи были ещё у хеттов, но доменные печи начали строить только в XV веке. Это правда, но тут есть одно "но" – переход к научно-техническому рывку XVIII века потребовал радикальной перестройки мышления. Триста лет назад люди ещё представить себе не могли, что можно что-то открыть или исследовать. Самой мысли о подборе и сравнении фактов не возникало. Лучшее, что могло произойти – это восстановление путём проб и ошибок знаний, которые были "утеряны" после "золотого века". Собственно, такая логика и сейчас сохраняется – на этом стоит вся альтернативная история с рассказами о "развитых цивилизациях" прошлого.Люди же Эры Кольца имеют вполне современное мышление. Они не останавливаются перед тем, чтобы делать изобретения и открытия. Собственно, главная тема "Туманности Андромеды" – открытие Рен Бозом принципа "прямого луча", которым уже активно пользуются в "Часе быка".И, тем не менее, что-то людей будущего останавливает. Интересно, что? Думаем, дело тут не в недостатке фантазии самого Ефремова (хотя прогностическая фантазия действительно редкое явление), а в определённой идеологии.Во-первых, нельзя забывать, что мир Великого Кольца – мир, переживший ядерную войну. Прямо о этом не говорится, но есть множество косвенных упоминаний о жестоких войнах в момент перехода к мировой системе социализма. В "Часе быка" описывается картина, изображающее морское сражение с использованием ядерного оружия.Надо отметить, что тема ядерного оружия и радиоактивных отходов Ефремова очень интересовала. Этой теме, в частности, посвящены его рассказы "Адское пламя" (1954 год) и "Афанеор, дочь Ахархеллена" (1960 год). Надо понимать, что немалую часть времени, выделенную Ефремовым на прогресс, пришлось потратить на разгребание развалин и борьбу с лучевыми эпидемиями. Кстати, подчёркнутое внимание к происхождению детей и жёсткая политика деторождения могут быть и с этим связаны.Во-вторых, обращает на себя внимание то, что техника, насколько это возможно, ориентирована на коллективное, а не индивидуальное использование. Даже заказать цветомузыкальную композицию можно не на индивидуальный проигрывать, а в специальный зал для группового прослушивания.В мире будущего ведётся очень сложная политика сочетания частного и общественного.С одной стороны, людей буквально принуждают к общественной жизни, насколько возможно ограничивая их индивидуальную деятельность и времяпровождение.С другой стороны, людей подталкивают к соревновательности, развитию собственной индивидуальности, без чего невозможен прогресс. Кстати, возможно это делается как раз для того, чтобы ускорить угнетающе медленное развитие науки и техники.В-третьих, это не очевидно, но для мира Кольца в принципе характерно гипертрофированное развитие общественных наук. У Земли эпохи Великого кольца слишком своеобразное общественное устройство, но вот у Стругацких в "Полдень, XXII век" (1960 год), указывается, что "в Мировом Совете – шестьдесят процентов учителей и врачей". И это ещё по-божески – могло быть и 90%, а препарировавший творчество Стругацких Сергей Лукьяненко в дилогии "Звёзды – холодные игрушки" и вовсе описал диктатуру Наставников…В общем, некогда им точными и естественными науками заниматься. Они коммунизм строят…В-четвёртых, притормаживание развития автоматики вполне возможно связано и с необходимостью обеспечения занятости избыточной рабочей силы. Её видимо не так много, но проблема безработицы актуальна и для коммунистического общества и решать её логично методами плановыми. Хотя в "Туманности Андромеды" и жалуются на дефицит мест, где используется, преимущественно, ручной труд, его, всё же, достаточно много. При этом, так же как в СССР, существует определённый конфликт между сравнительно высоким уровнем образования и обилием низкоквалифицированного ручного труда. Который, хочешь – не хочешь, приходится передоверять автоматам. Потому упоминается "пояс автоматических заводов на границе между земледельческой и лесной зоной", но не уточняется, действительно ли "уборочные, опылительные и учетные машины" в сельском хозяйстве – тоже автоматы.Сразу вспоминаются колхозы, которые, не смотря на низкую производительность труда, выполняли важную функцию связывания избыточной рабочей силы. Правда, к концу существования СССР, людей приходилось в сельское хозяйство привлекать специальными программами…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

литература, ефремов, фантастика, прогресс, эксклюзив, космос