https://ukraina.ru/20220827/1038151822.html

"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина

"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина - 27.08.2022 Украина.ру

"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина

Чем дольше войска РФ будут бить противника на фронте, тем больше ВСУ будут стараться делать диверсий, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-27T06:45

2022-08-27T06:45

2022-08-27T06:45

сбу

теракт

новости

украина

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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, украинская сторона будет делать упор именно на террористическую деятельность, потому что на фронте у них "все не очень хорошо складывается", а властям Украины "нужны хоть какие-то перемоги".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, теракт, новости, украина