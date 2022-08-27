https://ukraina.ru/20220827/1038151822.html
"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина
"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина - 27.08.2022 Украина.ру
"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина
Чем дольше войска РФ будут бить противника на фронте, тем больше ВСУ будут стараться делать диверсий, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-27T06:45
2022-08-27T06:45
2022-08-27T06:45
сбу
теракт
новости
украина
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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, украинская сторона будет делать упор именно на террористическую деятельность, потому что на фронте у них "все не очень хорошо складывается", а властям Украины "нужны хоть какие-то перемоги".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сбу, теракт, новости, украина
"Бьют в спину": бывший сотрудник СБУ о том, сколько терактов планирует организовать Украина
Чем дольше войска РФ будут бить противника на фронте, тем больше ВСУ будут стараться делать диверсий, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Мы должны осознавать, что война идет, война серьезная, с серьезным противником, и мы никуда от этого не уйдем. Чем больше мы будем их бить на фронте, тем больше они будут стараться ударить нам в спину в плане диверсий.
Василий Прозоров
экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его словам, украинская сторона будет делать упор именно на террористическую деятельность, потому что на фронте у них "все не очень хорошо складывается", а властям Украины "нужны хоть какие-то перемоги".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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