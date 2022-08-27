Депутат объяснил важность ускорения спецоперации на Украине
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"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине
Депутат объяснил важность ускорения спецоперации на Украине
"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине
Важно думать о мирных жителях России и освобожденных территорий Украины и ускорять действия в рамках спецоперации, считает депутат Госдумы, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
2022-08-27T06:30
2022-08-27T06:30
новости
спецоперация
украина
мирные жители
россия
константин затулин
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По мнению Затулина, России пора перестать "выдерживать стиль" и придать ускорения спецоперации на Украине.Самое время действовать на упреждение и делать выводы на основе того, к каким методам прибегает Украина, добавил он.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220814/1037607050.html
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новости, спецоперация, украина, мирные жители, россия, константин затулин
Новости, Спецоперация, Украина, мирные жители, Россия, Константин Затулин

"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине

06:30 27.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Важно думать о мирных жителях России и освобожденных территорий Украины и ускорять действия в рамках спецоперации, считает депутат Госдумы, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Несмотря на все правильные слова о том, что мы должны думать о мирных гражданах, в связи с этим очень осторожно относиться к обстрелу украинских городов, где вперемешку находятся и военные и мирные граждане. Но мы не меньше этого должны думать и о наших мирных гражданах, которые становятся жертвами этих всех действий Украины.
Константин Затулин
Константин Затулин
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
По мнению Затулина, России пора перестать "выдерживать стиль" и придать ускорения спецоперации на Украине.
Самое время действовать на упреждение и делать выводы на основе того, к каким методам прибегает Украина, добавил он.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиСпецоперацияУкраинамирные жителиРоссияКонстантин Затулин
 
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