"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине

Несмотря на все правильные слова о том, что мы должны думать о мирных гражданах, в связи с этим очень осторожно относиться к обстрелу украинских городов, где вперемешку находятся и военные и мирные граждане. Но мы не меньше этого должны думать и о наших мирных гражданах, которые становятся жертвами этих всех действий Украины.

Константин Затулин Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками