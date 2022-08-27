"Хватит выдерживать стиль": депутат о важности ускорения спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Важно думать о мирных жителях России и освобожденных территорий Украины и ускорять действия в рамках спецоперации, считает депутат Госдумы, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Несмотря на все правильные слова о том, что мы должны думать о мирных гражданах, в связи с этим очень осторожно относиться к обстрелу украинских городов, где вперемешку находятся и военные и мирные граждане. Но мы не меньше этого должны думать и о наших мирных гражданах, которые становятся жертвами этих всех действий Украины.
По мнению Затулина, России пора перестать "выдерживать стиль" и придать ускорения спецоперации на Украине.
Самое время действовать на упреждение и делать выводы на основе того, к каким методам прибегает Украина, добавил он.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.