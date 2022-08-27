Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ
Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ
Если международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T04:15
2022-08-27T04:15
иностранные наемники
новости
украина
всу
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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.По его словам, эти люди появились сами по себе без определённых документов, поэтому они наемники, "которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html
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иностранные наемники, новости, украина, всу
иностранные наемники, Новости, Украина, ВСУ

Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ

04:15 27.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Если международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус этой миссии. В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, эти люди появились сами по себе без определённых документов, поэтому они наемники, "которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
деньги обыск - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 10:14
Миссия США, жалобы наёмников, дилер "слуг". Главное на Украине на утро 26 августаСША в скором времени объявят долгосрочную миссию по поддержке Украины, сообщили американские СМИ. Иностранные наёмники пожаловались на мародёрство командования. На Украине задержали наркодилера, близкого к власти
 
иностранные наемникиНовостиУкраинаВСУ
 
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