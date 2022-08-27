https://ukraina.ru/20220827/1038144082.html

Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ

Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ - 27.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ

Если международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-08-27T04:15

2022-08-27T04:15

2022-08-27T04:15

иностранные наемники

новости

украина

всу

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Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.По его словам, эти люди появились сами по себе без определённых документов, поэтому они наемники, "которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038139147.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иностранные наемники, новости, украина, всу