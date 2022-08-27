Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ
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Если международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.
Если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус этой миссии. В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано.
По его словам, эти люди появились сами по себе без определённых документов, поэтому они наемники, "которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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