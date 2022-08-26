Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев - 26.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев
Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев - 26.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о боевом опыте добровольцев, которые вступают в российскую армию
2022-08-26T12:09
2022-08-26T12:09
евсеев
новости
добровольцы
украина
россия
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"Добровольцев отбирают через военкомат. Это говорит о том, что как минимум они отслужили. Я не знаю, как дела обстоят в Чечне, но в других регионах их отбирают так, чтобы они хотя бы проходили военные сборы или имели хоть какое-то отношение к службе. И в любом случае они проходят обучение. Их никто не отправляет сразу на Украину в бой. Их несколько месяцев готовят на полигоне. За это время некий опыт можно набрать, хотя для слаженности действий в составе батальона желательно иметь в запасе хотя бы полгода, а у нас такой возможности нет", - сказал Евсеев.Он уточнил, что если учесть, что формирование батальонов в регионах началось в августе, "за три месяца они будут готовы".Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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452
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евсеев, новости, добровольцы, украина, россия
Евсеев, Новости, добровольцы, Украина, Россия

Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев

12:09 26.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о боевом опыте добровольцев, которые вступают в российскую армию
"Добровольцев отбирают через военкомат. Это говорит о том, что как минимум они отслужили. Я не знаю, как дела обстоят в Чечне, но в других регионах их отбирают так, чтобы они хотя бы проходили военные сборы или имели хоть какое-то отношение к службе. И в любом случае они проходят обучение. Их никто не отправляет сразу на Украину в бой. Их несколько месяцев готовят на полигоне. За это время некий опыт можно набрать, хотя для слаженности действий в составе батальона желательно иметь в запасе хотя бы полгода, а у нас такой возможности нет", - сказал Евсеев.
Он уточнил, что если учесть, что формирование батальонов в регионах началось в августе, "за три месяца они будут готовы".
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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