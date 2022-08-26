Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем - 26.08.2022 Украина.ру
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Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем - 26.08.2022 Украина.ру
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем
Жители Китая не уверены в своем будущем. Об этом 25 августа заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на конференции Демократической партии
2022-08-26T07:46
2022-08-26T07:58
китай
джо байден
новости
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"Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом", - заявил Байден на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.Кроме того, президент США раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом "Сделать Америку снова великой".В начале августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.
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китай, джо байден, новости
Китай, Джо Байден, Новости

Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем

07:46 26.08.2022 (обновлено: 07:58 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Жители Китая не уверены в своем будущем. Об этом 25 августа заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на конференции Демократической партии
"Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом", - заявил Байден на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.
Кроме того, президент США раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом "Сделать Америку снова великой".

"Мы видим сейчас у них крайнюю философию. Речь не только о Трампе, а обо всей философии. Я бы сказал, это что-то вроде полуфашизма", - отметил Байден.

В начале августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.
 
КитайДжо БайденНовости
 
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