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Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем

Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем - 26.08.2022 Украина.ру

Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем

Жители Китая не уверены в своем будущем. Об этом 25 августа заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на конференции Демократической партии

2022-08-26T07:46

2022-08-26T07:46

2022-08-26T07:58

китай

джо байден

новости

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"Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом", - заявил Байден на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.Кроме того, президент США раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом "Сделать Америку снова великой".В начале августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, джо байден, новости