https://ukraina.ru/20220826/1038130558.html
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем - 26.08.2022 Украина.ру
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем
Жители Китая не уверены в своем будущем. Об этом 25 августа заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на конференции Демократической партии
2022-08-26T07:46
2022-08-26T07:46
2022-08-26T07:58
китай
джо байден
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036641167_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_936c0f3be168cf7160e42cb0651c617f.jpg
"Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом", - заявил Байден на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.Кроме того, президент США раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом "Сделать Америку снова великой".В начале августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036641167_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d9f4c07f5320b6338afe06a7851ca951.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, джо байден, новости
Китай, Джо Байден, Новости
Президент США заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем
07:46 26.08.2022 (обновлено: 07:58 26.08.2022)
Жители Китая не уверены в своем будущем. Об этом 25 августа заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на конференции Демократической партии
"Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом", - заявил Байден на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.
Кроме того, президент США раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил его лозунгом "Сделать Америку снова великой".
"Мы видим сейчас у них крайнюю философию. Речь не только о Трампе, а обо всей философии. Я бы сказал, это что-то вроде полуфашизма", - отметил Байден.
В начале августа министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай призывает мировое сообщество объединиться против США в вопросе борьбы с беспринципным давлением и угрозами Вашингтона.