Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций

"Надо изменить стратегию. При таком санкционном давлении прятаться от санкций больше неэффективно. Нужно реализовывать свою политику открыто и идти на контрмеры, такие как отказ от автоматического признания прав интеллектуальной собственности стран и резидентов тех юрисдикций, которые ведут против России санкционную войну. У России есть инструментарий экономического противоборства, который она пока не задействовала", - сказал Ремизов.