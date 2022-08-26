Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций - 26.08.2022 Украина.ру
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Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций
Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций
Владельца крупного российского бизнеса не стоит уклоняться от западных санкций, и открыто войти в "санкционный круг". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:30
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Общество должно сплотиться и мобилизоваться перед лицом угрозы, считает эксперт. Для этого верхние слои населения должны показать солидарность и, например, принять участие в восстановлении Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html
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Новости, бизнес, Украина, Санкции, СВО

Ремизов призвал бизнес не уклоняться от санкций

07:30 26.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота "Московской межбанковской валютной биржи" (ММВБ)
Работа Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Владельца крупного российского бизнеса не стоит уклоняться от западных санкций, и открыто войти в "санкционный круг". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
"Надо изменить стратегию. При таком санкционном давлении прятаться от санкций больше неэффективно. Нужно реализовывать свою политику открыто и идти на контрмеры, такие как отказ от автоматического признания прав интеллектуальной собственности стран и резидентов тех юрисдикций, которые ведут против России санкционную войну. У России есть инструментарий экономического противоборства, который она пока не задействовала", - сказал Ремизов.
Общество должно сплотиться и мобилизоваться перед лицом угрозы, считает эксперт. Для этого верхние слои населения должны показать солидарность и, например, принять участие в восстановлении Донбасса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 10:42
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