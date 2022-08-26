https://ukraina.ru/20220826/1038099267.html

Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ

Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ - 26.08.2022 Украина.ру

Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ

Представители теробороны, которые находятся на передовой линии – это "пушечное мясо", потому что у них нет подготовки, оружия, защиты и опыта, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-08-26T06:45

2022-08-26T06:45

2022-08-26T06:45

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По его словам, у ВСУ "плачевная ситуация", потому что они теряют позиции, боевой дух у них подорван и профессионалов военных уже почти не осталось.По его мнению, желание остаться живыми у солдат ВСУ будет преобладать, поэтому, когда войска РФ будут преодолевать Донецкий рубеж, Авдеевку и другие города, то операция пойдет успешнее и быстрее.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038060266.html

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новости, россия, всу, украина