Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ - 26.08.2022 Украина.ру
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Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ
Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ - 26.08.2022 Украина.ру
Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ
Представители теробороны, которые находятся на передовой линии – это "пушечное мясо", потому что у них нет подготовки, оружия, защиты и опыта, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-08-26T06:45
2022-08-26T06:45
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По его словам, у ВСУ "плачевная ситуация", потому что они теряют позиции, боевой дух у них подорван и профессионалов военных уже почти не осталось.По его мнению, желание остаться живыми у солдат ВСУ будет преобладать, поэтому, когда войска РФ будут преодолевать Донецкий рубеж, Авдеевку и другие города, то операция пойдет успешнее и быстрее.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038060266.html
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новости, россия, всу, украина
Новости, Россия, ВСУ, Украина

Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ

06:45 26.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Представители теробороны, которые находятся на передовой линии – это "пушечное мясо", потому что у них нет подготовки, оружия, защиты и опыта, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его словам, у ВСУ "плачевная ситуация", потому что они теряют позиции, боевой дух у них подорван и профессионалов военных уже почти не осталось.
А вот эти представители теробороны, которые там находятся на передовой линии – это, к сожалению, пушечное мясо, потому что у них ни подготовки нет, ни оружия нет, ни защиты, ни опыта никакого. И они, скорее, хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом, и сохранить свою жизнь.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, желание остаться живыми у солдат ВСУ будет преобладать, поэтому, когда войска РФ будут преодолевать Донецкий рубеж, Авдеевку и другие города, то операция пойдет успешнее и быстрее.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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