Хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом – Литовкин о ВСУ
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Представители теробороны, которые находятся на передовой линии – это "пушечное мясо", потому что у них нет подготовки, оружия, защиты и опыта, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его словам, у ВСУ "плачевная ситуация", потому что они теряют позиции, боевой дух у них подорван и профессионалов военных уже почти не осталось.
А вот эти представители теробороны, которые там находятся на передовой линии – это, к сожалению, пушечное мясо, потому что у них ни подготовки нет, ни оружия нет, ни защиты, ни опыта никакого. И они, скорее, хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен под благовидным предлогом, и сохранить свою жизнь.
По его мнению, желание остаться живыми у солдат ВСУ будет преобладать, поэтому, когда войска РФ будут преодолевать Донецкий рубеж, Авдеевку и другие города, то операция пойдет успешнее и быстрее.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.