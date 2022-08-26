https://ukraina.ru/20220826/1038089953.html
Эксперт о том, почему жители Херсонской и Запорожской области должны быть вооружены
Эксперт о том, почему жители Херсонской и Запорожской области должны быть вооружены - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт о том, почему жители Херсонской и Запорожской области должны быть вооружены
Люди, которые поддерживают Россию и проживают на освобожденных территориях Украины, должны быть вооружены и иметь возможность для самозащиты, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-08-26T05:15
2022-08-26T05:15
2022-08-26T05:15
мирные жители
новости
украина
россия
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По его словам, до жителей Херсонской и Запорожской области нужно донести, что Россия не собирается уходить, что она готова защищать их всеми имеющимися способами и готова дать им возможность защищаться самим.По его мнению, нужно раздать главам администрации оружие, средства, чтобы они сами себе нанимали помощников и защищались.Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038073072.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мирные жители, новости, украина, россия
Эксперт о том, почему жители Херсонской и Запорожской области должны быть вооружены
Люди, которые поддерживают Россию и проживают на освобожденных территориях Украины, должны быть вооружены и иметь возможность для самозащиты, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
По его словам, до жителей Херсонской и Запорожской области нужно донести, что Россия не собирается уходить, что она готова защищать их всеми имеющимися способами и готова дать им возможность защищаться самим.
Украинскому террору и украинским террористическим организациям должна быть объявлена самая беспощадная война. У них должна гореть земля под ногами. А люди, которые нас поддерживают, должны быть вооружены и иметь возможность для самозащиты.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его мнению, нужно раздать главам администрации оружие, средства, чтобы они сами себе нанимали помощников и защищались.
Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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